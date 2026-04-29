Nueva flota del Corredor Rosado entra en funcionamiento con buses a GNV: conoce la ruta que conecta Lima y Callao
La nueva ruta conectará Mi Perú, Ventanilla y el Callao con Lima, incorporando sistemas de pago digital y videovigilancia para aumentar la seguridad de los usuarios, según ATU.
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El Corredor Rosado ya es una realidad. La Municipalidad Provincial del Callao, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), presentó la nueva flota integrada de 30 buses de 12 metros propulsados a GNV, una medida que permitirá disminuir las emisiones contaminantes, protegiendo el medio ambiente.
El servicio está orientado a mejorar la movilidad entre el Callao y Lima con criterios de seguridad, tecnología y sostenibilidad, según precisaron las principales autoridades de la ATU.
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Conoce el recorrido del Corredor Rosado
El recorrido del Corredor Rosado comenzará en el distrito de Mi Perú, seguirá por Ventanilla y la avenida Néstor Gambetta hasta llegar al Callao, y luego avanzará por la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial) hasta la Plaza 2 de Mayo, con una conexión directa hacia el Cercado de Lima.
Por su parte, el alcalde del Callao, César Pérez, destacó la importancia de esta propuesta dentro del proceso de modernización del transporte urbano en la provincia. Sostuvo que la incorporación de esta flota responde a la necesidad de brindar un servicio más eficiente, ordenado y ajustado a las exigencias actuales de la población.
“Estamos dando un paso concreto hacia un transporte moderno y ordenado, que responda a las necesidades reales de nuestros vecinos”, señaló en relación con las mejoras implementadas.
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Modernización de unidades
Los vehículos tendrán sistemas de pago digital, videovigilancia a bordo y seguimiento permanente por GPS, lo que reforzará la seguridad y el control operativo. Asimismo, los usuarios podrán verificar en tiempo real la ubicación de los buses mediante la aplicación móvil CHALO APP, con lo que se reducirán los tiempos de espera.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, Luis Hernández, subrayó el alcance del proyecto. “Este corredor representa un avance en la integración del transporte entre Lima y Callao, con un servicio eficiente, seguro y accesible para miles de ciudadanos”, afirmó.
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Tarifa promocional del nuevo servicio
Con el fin de fomentar su utilización, el servicio ofrecerá una tarifa promocional de S/ 1.50 durante las tres primeras semanas de funcionamiento, en beneficio directo de los usuarios y como incentivo para optar por una alternativa de transporte formal y moderna.
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