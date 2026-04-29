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Universitario vs Nacional de Uruguay HOY EN VIVO: a qué hora ver el partido de la U por Copa Libertadores 2026

Los cremas, que afrontan un momento crítico en la temporada, tienen la obligación de ganar en la fecha 3 de la Copa Libertadores. Sigue el partido U - Nacional desde el Monumental.

Universitario jugará su segundo partido de local en la Copa Libertadores 2026. Foto: Universitario
Universitario jugará su segundo partido de local en la Copa Libertadores 2026. Foto: Universitario

MOMENTOS DESTACADOS

12:28
¿Dónde ver Universitario vs Nacional?

La transmisión por TV del Universitario vs Nacional estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica.

12:07
¿A qué hora juega Universitario vs Nacional?

En suelo peruano, el tercer partido de Universitario en Copa Libertadores empezará a las 9.00 p. m. (11.00 p. m. de Uruguay).

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Universitario vs Nacional EN VIVO HOY juega una ‘final’ por la Copa Libertadores 2026. Los cremas reciben en el Monumental de Ate al gigante uruguayo a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles e incidencias en la cobertura online gratis de La República Deportes.

Universitario vs Nacional EN VIVO por Copa Libertadores

14:04
29/4/2026

¿Cómo llega Universitario?

El cuadro merengue se encuentra muy complicado en el Torneo Apertura tras perder ante Alianza Atlético. En el certamen internacional su presente es similar, pues viene de caer 2-0 ante Coquimbo Unido de Chile y necesita ganarle al cuadro uruguayo.

13:12
29/4/2026

Convocados de Universitario

Jorge Araujo citó a 23 jugadores para el duelo ante el gigante uruguayo. Foto: Universitario.

12:28
29/4/2026

¿Dónde ver Universitario vs Nacional?

La transmisión por TV del Universitario vs Nacional estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica.

12:07
29/4/2026

¿A qué hora juega Universitario vs Nacional?

En suelo peruano, el tercer partido de Universitario en Copa Libertadores empezará a las 9.00 p. m. (11.00 p. m. de Uruguay).

12:06
29/4/2026

Universitario se juega una 'final' en Libertadores

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Universitario vs Nacional por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Con muy pocas chances de ganar el Torneo Apertura, el equipo comandado por Jorge Araujo se juega todo frente al elenco charrúa. Una victoria le permitiría mantener sus opciones de clasificar a octavos de final.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

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¿A qué hora juega Universitario vs Nacional?

En suelo peruano, el tercer partido de Universitario en Copa Libertadores empezará a las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (miércoles 8).

¿Dónde ver Universitario vs Nacional?

La transmisión por TV del Universitario vs Nacional estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports 2
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN 5
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
  • Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs Nacional por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Nacional online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Nacional: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Bolso. Jorge Araujo realizaría cambios en el arco y el mediocampo.

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.
  • Nacional: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Yoimar Moreno; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Ever Valencia, Juan Torres, Adrián Parra; Luis Sandoval.

PUEDES VER: Kiara Montes anuncia renovación en Regatas Lima con peculiar mensaje: "¿De verdad creían que me iba?"

lr.pe

Universitario vs Nacional: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Universitario debido a que jugará como local.

  • Betsson: gana Universitario (2,32), empate (2,98), gana Nacional (3,25)
  • Betano: gana Universitario (2,40), empate (3,10), gana Nacional (3,50)
  • Bet365: gana Universitario (2,35), empate (3,00), gana Nacional (3,40)
  • 1XBet: gana Universitario (2,35), empate (3,11), gana Nacional (3,40)
  • Coolbet: gana Universitario (2,30), empate (3,05), gana Nacional (3,50)
  • Doradobet: gana Universitario (2,42), empate (3,00), gana Nacional (3,33).

Universitario vs Nacional: historial

Universitario y Nacional de Uruguay se enfrentaron en seis ocasiones en competiciones internacionales. Así quedaron los últimos partidos.

  • Nacional 2-0 Universitario | 18.03.2003 | Copa Libertadores
  • Universitario 2-2 Nacional | 15.04.2003 | Copa Libertadores
  • Nacional 3-3 Universitario | 24.04.1972 | Copa Libertadores
  • Universitario 3-0 Nacional | 13.04.1972 | Copa Libertadores
  • Nacional 3-0 Universitario | 10.05.1971 | Copa Libertadores.
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