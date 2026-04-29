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Cantantes cubanos Rey Tony y Helabusador, íconos del reparto, llegan a Lima para gira nacional

Lima se alista para recibir a los cantantes cubanos Rey Tony y Helabusador, quienes traerán su música y experiencias en una gira nacional que comienza en junio.


Rey Tony y Helabusador presentarán algunos de sus temas que están dando la hora entre todos los jóvenes y amantes del género del reparto. Foto: difusión
Rey Tony y Helabusador presentarán algunos de sus temas que están dando la hora entre todos los jóvenes y amantes del género del reparto. Foto: difusión | Foto: difusión
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Lima se prepara para el arribo de los cantantes cubanos Rey Tony y Helabusador, quienes llegarán al país en los próximos días para cumplir con su gira nacional y compartir sus experiencias musicales. Asimismo, los artistas extranjeros contarán cómo sus temas han logrado traspasar fronteras.

El dúo viral en redes sociales y radios locales, Rey Tony y Helabusador, busca deleitar al público con temas exitosos como 'Dichávate', 'Tienes', 'Sin pena', 'Lonly', 'Pa que escondernos' y 'La difícil', entre otros, que serán escuchados en vivo en junio próximo.

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Los cantantes cubanos Rey Tony y Helabusador buscan deleitar a más de uno con sus exitosos temas. Foto: difusión

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Rey Tony y Helabusador llegan a Lima

Una vez más, Perú recibe con los brazos abiertos géneros tropicales como la salsa, el reguetón y ahora el reparto. Muestra de ello es la esperada llegada de este dúo, que no solo está dando de qué hablar en Perú, sino también en el extranjero, ya que viene de cumplir varias presentaciones en América.

Durante su estadía en Perú, Rey Tony y Helabusador presentarán ante la prensa algunos de sus temas, que están marcando tendencia entre jóvenes y seguidores del reparto. Cabe indicar que los cubanos llegarán al país con más de cinco temas trending topic a nivel nacional e internacional, pues han sido viralizados por millones de usuarios que los han convertido en sus favoritos.

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Rey Tony y Helabusador presentan nuevos temas en Perú

Bajo el liderazgo del productor cubano Michel Boutic, Rey Tony y Helabusador presentarán su último lanzamiento, 'Sin pena', tema que en apenas tres días alcanzó el millón de visualizaciones en la plataforma de YouTube. Lo mismo sucedió con 'Dichávate', que llegó a posicionarse en el puesto 1 de las canciones más virales de Perú en Spotify durante varias semanas consecutivas.

El género que actualmente está dando de qué hablar en el país es el reparto, una combinación de música cubana propia de los barrios populares que ha llegado a Perú para quedarse. La gira nacional de ambos cantantes está a cargo de la productora VelSalsa Producciones. Para cualquier información, el número de contacto es 915 175 505.




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