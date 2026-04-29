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Alerta en el norte del Perú por brote de virus Coxsackie: reportan más de 30 casos de la infección viral "mano, pie y boca"

Se recomienda reforzar medidas de prevención en hogares y centros educativos, incluyendo el lavado frecuente de manos y evitar la exposición de menores en espacios públicos hasta su recuperación.

El virus “mano, pie y boca” afectaría principalmente a niños de entre 0 a 5 años.
El virus “mano, pie y boca” afectaría principalmente a niños de entre 0 a 5 años. | Foto: composición LR/Agencia Andina/Difusión
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En la región Lambayeque, autoridades de salud reportaron más de 30 casos del virus Coxsackie, conocido como 'mano, pie y boca', una infección viral que afecta principalmente a niños de entre 0 y 5 años. El incremento fue confirmado por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), que advirtió sobre la presencia de contagios en distritos como Santa Rosa, Chongoyape, La Victoria y Chiclayo, lo que generó preocupación entre padres de familia.

El brote ha sido detectado en las últimas semanas en diversos entornos infantiles, donde la rápida propagación del virus ha encendido las alertas sanitarias. Especialistas señalaron que, si bien se trata de una enfermedad estacional que suele aparecer cada año, el aumento de casos ha motivado el llamado a reforzar medidas de prevención y vigilancia en los hogares y centros educativos.

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¿Cómo identificar los síntomas del virus Coxsackie?

La sintomatología del virus Coxsackie suele manifestarse de forma progresiva, afectando principalmente el bienestar general del niño antes de mostrar señales cutáneas visibles. Es fundamental que los padres y cuidadores identifiquen a tiempo los siguientes indicadores clínicos para evitar complicaciones y frenar la cadena de contagios.

  • Fiebre alta con temperaturas que pueden superar los 38°C.
  • Malestar en la garganta acompañado de dolor y marcada dificultad para ingerir alimentos
  • Lesiones cutáneas en forma de pequeñas ampollas que aparecen en manos y pies.
  • Afectación bucal mediante desarrollo de llagas o lesiones dentro de la boca.
  • Alteración del ánimo que provoca irritabilidad y malestar generalizado en los menores.

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Medidas de prevención y cuidados ante el virus “mano, pie y boca”

El principal riesgo de este virus es su alta capacidad de contagio, especialmente en espacios donde conviven varios niños, como guarderías o centros educativos. Según detalló Vanessa Siapo Guitiérrez, directora ejecutiva de Salud Integral de las Personas de GERESA, la transmisión ocurre, en muchos casos, por una higiene inadecuada, cuando los menores llevan sus manos contaminadas a la boca o comparten objetos y superficies.

Ante ello, recomendó mantener reposo, asegurar una adecuada hidratación y ofrecer bebidas frías para aliviar las molestias. También aconsejó evitar alimentos calientes, no recurrir a la automedicación y acudir a evaluación médica.

“El virus dura aproximadamente entre una semana y diez días. Es autolimitado, pero requiere cuidados”, enfatizó

Es importante recalcar que no es recomendable exponer a los menores enfermos en espacios públicos hasta su recuperación, ya que no existe una vacuna específica contra este virus y la prevención depende principalmente del lavado frecuente de manos.

Colegio suspende clases por brote de virus Coxsakie

La UGEL Chiclayo informó la suspensión de clases presenciales en la institución educativa n.°10017, ubicada en el distrito de Santa Rosa, tras confirmarse un caso del virus Coxsackie en un estudiante. La medida, que afecta a 500 alumnos, establece el retorno a la virtualidad desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril como medida preventiva para evitar contagios masivos.

Ante esta situación, las autoridades educativas instaron a padres y docentes de inicial y primaria a vigilar de cerca a los niños menores de cinco años.

virus Coxsackie, infección viral, enfermedad “mano, pie y boca”

Colegio suspende clases por brote de virus Coxsakie.

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