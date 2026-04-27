HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

IDL, de Gorriti, anuncia denuncia contra López Aliaga por difamación | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

Las autoridades exigirán la adecuación de las instalaciones y el cumplimiento de normativas antes de permitir la reapertura, asegurando condiciones seguras para los visitantes.

Durante la inspección, se detectaron fallas graves como la ausencia de señalización y extintores vencidos.
Durante la inspección, se detectaron fallas graves como la ausencia de señalización y extintores vencidos. | Foto: Municipalidad de Chorrillos
Compartir

La Municipalidad de Chorrillos dispuso la clausura temporal del parque recreativo conocido como 'Bosque Encantado de Fátima', ubicado en Lima Sur, tras detectar múltiples deficiencias de seguridad durante una inspección técnica realizada por Defensa Civil. La medida fue adoptada luego de comprobar que el establecimiento operaba sin el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE) y sin licencia de funcionamiento vigente.

La intervención se realizó en el marco de acciones de fiscalización destinadas a proteger a los visitantes, principalmente niños y familias. Según las autoridades, el recinto acumulaba observaciones desde 2025 y continuaba funcionando pese a no cumplir con las condiciones mínimas exigidas por la normativa, lo que motivó la decisión de suspender sus actividades.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

PUEDES VER: El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

lr.pe

Inspección revela fallas graves de seguridad y riesgo para visitantes

Durante la supervisión, se identificó la ausencia de señalización en rutas de evacuación, falta de señalética general y extintores vencidos dentro del establecimiento. Estas condiciones representan un riesgo ante posibles emergencias, especialmente en un espacio destinado a actividades recreativas con alta afluencia de público.

Las autoridades también recordaron que en marzo se registró un incidente en una zona de juegos inflables, donde el techo colapsó en un momento en el que no había menores presentes. Este hecho motivó una evaluación más exhaustiva del parque, que concluyó con la detección de incumplimientos generalizados en todos los locales que operan dentro del recinto.

PUEDES VER: Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

lr.pe

Clausura será levantada solo si se cumplen las condiciones exigidas

La municipalidad informó que la clausura se mantendrá hasta que los responsables del 'Bosque Encantado de Fátima' subsanen todas las observaciones señaladas en el acta de inspección. Esto incluye la obtención del certificado ITSE y la adecuación de las instalaciones a los estándares de seguridad vigentes.

Asimismo, se indicó que continuarán las fiscalizaciones en otros espacios del distrito con el objetivo de verificar que cumplan con las normas y garantizar condiciones seguras para los usuarios. La reapertura del parque dependerá del cumplimiento total de los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Directora de colegio Trilce en Chorrillos desmiente hallazgo de arma de fuego y niega extorsión: caso estaría ligado a reto viral

Directora de colegio Trilce en Chorrillos desmiente hallazgo de arma de fuego y niega extorsión: caso estaría ligado a reto viral

LEER MÁS
Cae peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público 14, E y T en Chorillos

Cae peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público 14, E y T en Chorillos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Fuerte incendio consumió vivienda cerca de un grifo en Los Olivos y moviliza a 5 unidades de bomberos: vecinos ayudan a apagar el fuego

Fuerte incendio consumió vivienda cerca de un grifo en Los Olivos y moviliza a 5 unidades de bomberos: vecinos ayudan a apagar el fuego

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025