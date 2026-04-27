Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil
Las autoridades exigirán la adecuación de las instalaciones y el cumplimiento de normativas antes de permitir la reapertura, asegurando condiciones seguras para los visitantes.
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La Municipalidad de Chorrillos dispuso la clausura temporal del parque recreativo conocido como 'Bosque Encantado de Fátima', ubicado en Lima Sur, tras detectar múltiples deficiencias de seguridad durante una inspección técnica realizada por Defensa Civil. La medida fue adoptada luego de comprobar que el establecimiento operaba sin el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE) y sin licencia de funcionamiento vigente.
La intervención se realizó en el marco de acciones de fiscalización destinadas a proteger a los visitantes, principalmente niños y familias. Según las autoridades, el recinto acumulaba observaciones desde 2025 y continuaba funcionando pese a no cumplir con las condiciones mínimas exigidas por la normativa, lo que motivó la decisión de suspender sus actividades.
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Inspección revela fallas graves de seguridad y riesgo para visitantes
Durante la supervisión, se identificó la ausencia de señalización en rutas de evacuación, falta de señalética general y extintores vencidos dentro del establecimiento. Estas condiciones representan un riesgo ante posibles emergencias, especialmente en un espacio destinado a actividades recreativas con alta afluencia de público.
Las autoridades también recordaron que en marzo se registró un incidente en una zona de juegos inflables, donde el techo colapsó en un momento en el que no había menores presentes. Este hecho motivó una evaluación más exhaustiva del parque, que concluyó con la detección de incumplimientos generalizados en todos los locales que operan dentro del recinto.
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Clausura será levantada solo si se cumplen las condiciones exigidas
La municipalidad informó que la clausura se mantendrá hasta que los responsables del 'Bosque Encantado de Fátima' subsanen todas las observaciones señaladas en el acta de inspección. Esto incluye la obtención del certificado ITSE y la adecuación de las instalaciones a los estándares de seguridad vigentes.
Asimismo, se indicó que continuarán las fiscalizaciones en otros espacios del distrito con el objetivo de verificar que cumplan con las normas y garantizar condiciones seguras para los usuarios. La reapertura del parque dependerá del cumplimiento total de los requisitos establecidos por las autoridades competentes.
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