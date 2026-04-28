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Política

Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

Ante la fiscal antidrogas Jeannette Carrillo, Ricardo Acuña Quispe afirmó que el grupo que estaba en la camioneta había participado en un transporte de drogas como “mochileros” (cargadores). Luego, ante el fiscal de derechos humanos, Joel Chamorro, expresó que los militares lo presionaron para dar un falso testimonio, sin la presencia de un abogado defensor, y así justificar la matanza a balazos de cinco civiles en Colcabamba.

Testigo. Ricardo Acuña Quispe, reveló que fue amenazado por los militares para autoinculparse de transportar droga. Foto: difusión
Testigo. Ricardo Acuña Quispe, reveló que fue amenazado por los militares para autoinculparse de transportar droga. Foto: difusión
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“He sido forzado a declarar porque me estaban amenazando los militares con armas. Yo pensé que me iban a matar en esos momentos. Estaba asustado por todo o sucedido.

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No hemos trasladado nada de droga, ni armamento, es completamente falso”, manifestó Ricardo Acuña Quispe, natural de Yauli, Huancavelica. Acuña es uno de los tres sobrevivientes de la matanza de Colcabamba.

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Una patrulla militar disparó a matar contra una camioneta 4x4 en la que viajaban ocho ocupantes, luego de que el conductor hizo caso omiso a la voz de alto. Ricardo Acuña Quispe, Jhonatan Águila Gutiérrez y Eber Soto Quispe se salvaron de morir. Los otros cinco recibieron múltiples impactos de bala de fusiles de asalto y sus cuerpos quedaron atrapados en el vehículo.

En un principio, circuló el acta de una declaración de Ricardo Acuña a la fiscal antidrogas Jannett Carrillo Callahua, sobre lo sucedido a las 4.30 de la madrugada del sábado 25 de abril. El grupo de ocho regresaba de jugar fútbol y se dirigía al distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Cuando en el trayecto se encontró con una patrulla del Ejército y se le hizo una seña de detenerse, el conductor colombiano, Nilson Montenegro Valencia, desobedeció y continuó camino. Entonces, dispararon a la camioneta.

En su primera declaración ante la fiscal Carrillo, Ricardo Acuña reconoció que algunos miembros del grupo habían participado en el traslado de droga como mochileros y que, en su caso, había recibido un pago de S/1.300 por haber transportado 13 kilos de pasta básica de cocaína.

Pero Ricardo Acuña cambió de versión ante el fiscal de Derechos Humanos Joel Chamorro Macukachi. Negó que alguno de los ocho viajeros estuviera relacionado con el narcotráfico.

Heridos. Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutierrez, se encuentran internados el el hospital de Tayacaja. Foto: La República

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Una versión diferente

“Fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo del distrito de Pucacolpa, provincia Tayacaja (Huancavelica). Nos han agarrado a balazos. Estábamos volviendo con mis primos  (el herido Eber Soto Quispe y el fallecido William Núñez Soto). Los militares nos esperaron con ropa de civil, nosotros no pensábamos que eran militares, estaban encapuchados. Por eso el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) quiso escapar, porque pensaba que eran rateros”, declaró Ricardo Acuña en un video grabado por su abogado Anthony Crespo Barrionuevo.

El letrado de las familias de las víctimas, consultado por La República, validó el testimonio de Ricardo Acuña Quispe. Señaló que fue coaccionado a declarar sin la presencia de su abogado y ante efectivos armados del Ejército.

“Yo pensaba que eran rateros, por eso me escondí. Cuando vi que iba llegando una patrulla de militares, me sentí seguro, por eso me entregué a ellos. En esos momentos fui amenazado y obligado para hablar esas cosas (la primera declaración ante la fiscal Carillo), porque no han encontrado nada en el carro. Nosotros no hemos trasportado ni droga, ni armas, por eso motivo los militares me han amenazado con arma, diciéndome: ‘Te vamos a disparar, te vamos a meter bala’. Nosotros somos inocentes. A mí me han querido utilizar como sustento, que yo llevaba droga”, explicó Ricardo Acuña, según el video.

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Dispararon a matar

Maribel Águila Gutiérrez informó a La República que su hermano Jhonatan Águila Gutiérrez (24 años, natural de Ayahuanco, Huanta, Ayacucho) le dijo que los militares descargaron sus fusiles de asalto contra la camioneta sin motivo alguno.

Maribel Águila, quien también es madre del joven Christian Vilcatoma Águila, abatido en el confuso operativo antidrogas, aclaró que tío y sobrino salieron del distrito de Pucacolpa, ubicado en la provincia ayacuchana de Huanta, con dirección a Colcabamba, para participar en un evento deportivo.

“Los del Ejército dispararon de frente a matar, cuando se desplazaban en la camioneta. Una de de las balas impactó en la cabeza del conductor (el colombiano Nilson Montenegro Valencia), quien terminó estrellándose entre los arbustos”, relató Jhonatan Águila a su hermana.

El sobreviviente se encuentra internado en el hospital de Tayacaja.

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Maribel Águila indicó a este diario que su hermano Jhonatan se hizo el muerto para que los militares no le remataran a balazos.

“Mi hermano Jhonatan se encontraba en la  parte posterior de la camioneta y mi hijo Christian Vilcatoma Águila) se ubicó en el asiento del copiloto. Al ver que las balas habían matado al chofer y al resto de sus amigos, uno de los militares abrió la puerta posterior y empezó a gritar: ‘¡Mierda, no hay nada en el carro! Y empezaron a sacar los cuerpos del vehículo”, le relató Jhonatan Águila a su hermana Maribel Águila.

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