Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 24.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 95,88%
La ONPE finalizó el cómputo de las actas sin observacione. Los Jurados Electorales Especiales continúan la evaluación de aquellas que presentan inconsistencias. El candidato de Juntos por el Perú se posiciona en segunda vuelta.
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Al 95,88% del conteo de las actas realizado por la ONPE, continúa el posicionamiento a favor de Roberto Sánchez con una ventaja superior a los 24.000 votos sobre Rafael López Aliaga. El candidato se perfila como eventual participante en una segunda vuelta, a la espera de que los Jurados Electorales Especiales definan las actas observadas aún pendientes.
Resultados EN VIVO de las Elecciones Presidenciales 2026 por ONPE
Resultados ONPE al 95,88%: Roberto Sánchez amplía ventaja sobre López Aliaga
Al 95,88%, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El actual congresista pasaría a segunda vuelta para enfrentarse a Keiko Fujimori en el balotaje final de estas elecciones generales 2026.