Resultados ONPE EN VIVO: Roberto Sánchez amplía a más de 24.000 votos su ventaja sobre López Aliaga, al 95,88%

Al 95,88% del conteo de las actas realizado por la ONPE, continúa el posicionamiento a favor de Roberto Sánchez con una ventaja superior a los 24.000 votos sobre Rafael López Aliaga. El candidato se perfila como eventual participante en una segunda vuelta, a la espera de que los Jurados Electorales Especiales definan las actas observadas aún pendientes.

Resultados EN VIVO de las Elecciones Presidenciales 2026 por ONPE 10:56 Resultados ONPE al 95,88%: Roberto Sánchez amplía ventaja sobre López Aliaga Al 95,88%, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El actual congresista pasaría a segunda vuelta para enfrentarse a Keiko Fujimori en el balotaje final de estas elecciones generales 2026.