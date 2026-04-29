Partidos de hoy, miércoles 29 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el cierre de las semifinales de Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 29 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Universitario de Deportes jugará una ‘final’ en el Monumental por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Por otra parte, la ida de las semifinales de la Champions League se cerrará con el partidazo entre Atlético Madrid y Arsenal.
Partidos de la Champions League HOY
- Atlético Madrid vs Arsenal
- Hora: 2.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Platense vs Santa Fe
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Mirassol vs Always Ready
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Barcelona SC vs Universidad Católica de Chile
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Cerro Porteño vs Palmeiras
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Bolívar vs Deportivo La Guaira
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Estudiantes vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Universitario vs Nacional
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Juventud vs Academia Puerto Cabello
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 4, Disney Plus
- Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports (612)
- Cienciano vs Atlético Mineiro
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports (611)
- Palestino vs Gremio
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports+.
Partidos de HOY en Sudamericano Sub-17 Femenino
- Venezuela vs Uruguay
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
- Perú vs Ecuador
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports.
Liga Profesional Saudí: partidos de HOY
- Al Nassr vs Al Ahli
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: FOX Internacional.