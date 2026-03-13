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El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está "herido y probablemente desfigurado", asegura el jefe del Pentágono

Pete Hegseth confirmó también que más de 15.000 objetivos estratégicos de Teherán fueron destruidos por EE.UU. e Israel.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sostiene que el líder supremo iraní evita las apariciones públicas desde su ascenso al poder por su estado actual.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sostiene que el líder supremo iraní evita las apariciones públicas desde su ascenso al poder por su estado actual. | Composición LR/AFP

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, permanece en estado crítico tras las intensas ofensivas ejecutadas por Estados Unidos e Israel. Según el funcionario, el sucesor islamista está "herido y probablemente desfigurado", razón por la cual evitó apariciones públicas desde su ascenso al poder. Aunque el mandatario persa difundió un comunicado en el que exige "venganza", la lectura del texto mediante un tercero refuerza la sospecha de que su condición física impide una comunicación directa con sus seguidores.

La cúpula de defensa estadounidense sostiene que el régimen de Teherán "carece de legitimidad" para gobernar. La mano derecha de Donald Trump subrayó que enfrentan una crisis profunda debido a la presión militar externa que eliminó a gran parte de su círculo familiar.

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Irán sin defensa

El Pentágono confirmó que las fuerzas de EE. UU. e Israel destruyeron más de 15.000 objetivos estratégicos en Teherán mediante ataques terrestres y aéreos coordinados. Durante una actualización de las operaciones militares, Hegseth precisó que el ritmo de la guerra supera los 1.000 impactos diarios.

La ofensiva conjunta neutralizó casi la totalidad del arsenal tecnológico persa, con una reducción del 90% en el volumen de proyectiles y un desplome del 95% en los drones suicidas. El secretario enfatizó que el armamento del régimen carece de efectividad operativa ante el constante asedio de Occidente. "Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire", explicó antes de sentenciar que "Irán no tiene Fuerza Aérea ni Armada".

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Seguirán con la ofensiva

Hegseth advirtió que Washington "no permitirá que Irán impida la navegación por el estrecho de Ormuz". Durante una rueda de prensa el viernes, denunció que el régimen de Teherán ataca buques mercantes y petroleros para generar caos en esta vía estratégica. Ante la ofensiva en la región, el funcionario señaló que el país persa actúa con "absoluta desesperación", una situación que las fuerzas internacionales ya gestionan para salvaguardar el comercio de hidrocarburos.

La respuesta conjunta con Israel mantiene la estabilidad en el paso marítimo frente a los intentos de bloqueo persas. El jefe del Pentágono aseguró que la intervención de la coalición redujo las amenazas recientes y que cualquier interrupción recibirá una contestación firme.

Respecto al ámbito estratégico, el titular de Defensa mencionó a Reuters que EE.UU. dispone de diversas opciones para abordar el problema de las armas nucleares, incluso si el régimen decide renunciar a ellas voluntariamente. El monitoreo de la zona persiste para evitar que las maniobras desestabilizadoras afecten la economía mundial.

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