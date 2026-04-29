➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 29 de abril, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 29 de abril? Revisa el horóscopo de este miércoles del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del miércoles 29 de abril?
- Aries: Esa negociación ha demorado, puesto que se han evaluado muchas condiciones, pero por fin recibes una propuesta económica realmente conveniente. Cierra esta alianza, te brindará estabilidad.
- Tauro: Las demoras de ese dinero han paralizado varias compras y gestiones que pensaste concretar. No te paralices, puesto que hay personas que dependen de ti. Esfuérzate y encontrarás salidas.
- Géminis: Sales de ese estado de melancolía o tristeza que te llevó a perderle el interés a todas tus actividades. Trabajarás en equipo y cumplirás muchas actividades pendientes. Lograrás ordenarte.
- Cáncer: Confiarás a una amistad ese problema económico que tanto te preocupa. Recibirás de su parte el apoyo que necesitas y todo comenzará a resolverse. En el amor, llega una nueva ilusión.
- Leo: Una persona que no fue honesta contigo te volverá a buscar para hacerte una oferta que será tentadora, pero poco conveniente. Encontrarás la excusa perfecta para evadirla y no vincularte.
- Virgo: Una suma importante de dinero podría ser el motivo por el cual tengas conflictos con una persona muy cercana. Evita perder la paciencia y negocia con la mejor disposición. Todo se resolverá.
- Libra: Alguien que parecía animado y con interés en tus proyectos podría cancelar su participación inesperadamente. Te verás obligado a replantearlo todo. Paciencia, todo seguirá su curso.
- Escorpio: A pesar de los obstáculos que has afrontado nadie te quitará la constancia y el empeño. Recibirás apoyo y orientación de gente con más experiencia, estás muy cerca de alcanzar tus metas.
- Sagitario: Inicias una actividad que exigirá mucho compromiso y esfuerzo de tu parte, pero habrá grandes compensaciones. En el amor, si no tienes pareja estás por conocer una nueva persona. Prepárate.
- Capricornio: La buena gestión de tu labor te lleva a destacar por encima de otras personas. Alguien con influencias te buscará para hacerte una propuesta muy favorable. No lo dudes y acéptala.
- Acuario: Esa gestión que tienes en mano avanza lentamente y esto te desanima. Hoy recibirás el apoyo de una persona que tratará de animarte e inyectarte optimismo. Con su ayuda todo avanzará.
- Piscis: Una persona con la que te relacionas laboralmente intentará imponer sus ideas y la manera en como se desarrollará la agenda. No estarás de acuerdo, pero evita conflictos. Trata de dialogar.