Precio del dólar hoy, jueves 30 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, jueves 30 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,480 la compra y S/3,510 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de abril?
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600