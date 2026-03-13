Arequipa: cerca de 3 mil pobladores de Pampamarca siguen aislados desde febrero

Hace dos semanas, vecinos del distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, realizaron un viaje de sacrificio de casi 15 horas a la ciudad de Arequipa, para denunciar su situación de aislamiento. El 22 de febrero, un derrumbe bloqueó la trocha carrozable de Chipito, única vía que les permitía conectarse con el exterior. Su otra esperanza de salida es un túnel, cuya construcción sigue paralizada.

Luego de la protesta, el Gobierno Regional de Arequipa, aprobó el expediente de saldo de obra para reanudar la ejecución del túnel. Asimismo, se les prometió enviar maquinarias para destrabar la vía Chipito. La población y sus autoridades locales, regresaron a su tierra con algo esperanza. Según la regidora de Pampamarca, María Isabel Chávez, ahora se sienten decepcionados.

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Mungui, un anexo aislado

Han pasado los días y la situación no cambió. El anexo de Mungui es uno de los pueblos afectados. “La maquinaria estuvo solo unas horas y se fue”, señaló la concejal Chávez. Añadió que ahora se están quedando sin gas doméstico. La regidora informa que en Mungui viven 400 personas; sin embargo, otros 2.500 habitantes de anexos de Pampamarca también están aislados.

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Ante esta situación, los afectados deben caminar por una empinada trocha del cerro Patria para poder comunicarse con Cotahuasi, capital de La Unión. Vecinos de la zona refieren que se han registrado accidentes por caídas. “O nos quedamos sin comida o vamos por recursos”, es su dilema. Debido a la dificultad de traslado, los alimentos han empezado a encarecerse, así como el gas, que se vende a más de S/100 el balón.

Piden a GORE Arequipa agilizar obras

De otro lado, no hay plazo para la culminación del túnel. Se calcula que serían más de 350 días (la licitación recién sería en mayo). Mientras tanto, la población de Mungui sigue aislada. Temen que la dificultad para conseguir alimentos y medicinas empiece a dañar la salud de sus habitantes.

Por su parte, el alcalde de Pampamarca, Edwin Huamani, pidió al GORE Arequipa agilizar la aprobación de una ficha IOARR para empezar rehabilitación de la vía de Chipito.