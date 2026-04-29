Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias

La segunda vuelta enfrentaría a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cuyas propuestas difieren en impuestos, inversión y control de recursos.

La segunda vuelta enfrentaría a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cuyas propuestas difieren en impuestos, inversión y control de recursos.

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, Roberto Sánchez obtendría 32% de los votos frente a 31% de Keiko Fujimori, si ambos se enfrentan en la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio de este año.

En ese hipotético escenario, el porcentaje de votos blancos o nulos sería de 24%, mientras que 13% no precisó su respuesta.

TE RECOMENDAMOS ¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fujimori también resultaría derrotada si se enfrenta a Rafael López Aliaga. Este último obtendría 29%, mientras que ella, 20%. Aquí, los votos en blanco aumentan a 34%.

Votantes de Roberto Sánchez se concentran en el sur y centro del país

Los votantes de Roberto Sánchez se concentran en el Perú Rural (44%) y el Perú Urbano (34%), mientras que en Lima Metropolitana solo obtendría 22%.

Al dividir el país en macrozonas, los resultados serían los siguientes: Lima Metropolitana (22%), Norte (34%), Centro (40%), Sur (39%) y Oriente (37%).

También se distingue un mayor número de votantes hombres (40%) que mujeres (24%). De igual forma, hay preferencia por Sánchez en el sector adulto: de 50 a más años (37%), de 30 a 49 años (34%) y de 18 a 29 años (22%).

En el sector económico, 38% de los votantes pertenece al sector D/E, 28% al C y 20% al A/B. En tanto, 35% tiene educación básica y 28%, superior.

El 43% está muy interesado en política, mientras que 27% está algo interesado y 30%, poco o nada interesado.

Finalmente, 57% de los votantes de Sánchez se identifica con una ideología de izquierda y solo 15%, con una de derecha. El centro registra 30%.

Keiko Fujimori concentraría votos en Lima Metropolitana

Por su parte, Keiko Fujimori, quien perdería con 31% ante Roberto Sánchez, concentraría la mayoría de sus votos en Lima Metropolitana (41%) y el Perú Urbano (29%). En cambio, solo registra 18% en el Perú Rural.

En las cinco macrozonas del país obtendría lo siguiente: Lima Metropolitana (41%), Norte (29%), Centro (26%), Sur (18%) y Oriente (29%).

A diferencia de Sánchez, Fujimori registra mayor número de votantes mujeres (34%) que hombres (27%). En el rango etario muestra resultados similares: de 50 a más años (31%), de 30 a 49 años (31%) y de 18 a 29 años (29%).

En el sector económico, obtiene una considerable mayoría en el sector A/B (51%), en el C (36%) y, en menor medida, en el D/E (22%). En tanto, 34% tiene educación superior y 28%, básica.

El 30% está muy interesado en política, mientras que 36% está algo interesado y 29%, poco o nada interesado.

Finalmente, en contraste con Sánchez, 52% de los votantes de Fujimori se identifica con una ideología de derecha y solo 12%, con una de izquierda. El centro registra 22%.

El 47% considera que el nuevo presidente no terminará su mandato

Por otro lado, el 47% de encuestados considera que el nuevo presidente no terminará su mandato, mientras que 31% cree que sí.

El 10% respondió que ello dependería de quién gane las elecciones de segunda vuelta. Un 13% se abstuvo de opinar.

Quienes consideran que el nuevo presidente no completará su mandato, por macrozonas, se dividen así: Lima Metropolitana (47%), Norte (40%), Centro (45%), Sur (58%) y Oriente (42%).

El 45% son hombres y 49%, mujeres. En las edades sí hay bastante diferencia porcentual: de 50 a más años (38%), de 30 a 49 años (46%) y resalta el grupo de 18 a 29 años (60%).

El 51% tiene educación superior, mientras que 43%, básica. Además, 50% se identifica con una ideología de izquierda y 55%, con una de centro.

Los resultados sobre interés en política son similares: muy interesado (48%), algo interesado (50%) y poco o nada interesado (45%).

El 61% desaprueba la gestión de José Balcázar y el 90% el Congreso

Finalmente, la encuesta del IEP indica que 61% de encuestados desaprueba la gestión de José María Balcázar y solo 20% la aprueba. El 19% no sabe o no opina.

En marzo, los porcentajes no fueron tan diferentes. El 63% desaprobó su mandato y solo 24% se mostró conforme.

El Congreso registra un rechazo similar. El 90% desaprueba el desempeño del actual Parlamento y solo 5% lo aprueba.

El escenario ha sido el mismo en meses anteriores. Desde inicios de este 2026, el Legislativo reporta un rechazo que supera 87% y no llega ni a 10% de aprobación ciudadana.