Ubicado en la cordillera de los Andes, esta gigantesca cumbre en Sudamérica representa un desafío constante para la comunidad montañista internacional. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Ubicado en la cordillera de los Andes, esta gigantesca cumbre en Sudamérica representa un desafío constante para la comunidad montañista internacional. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Sudamérica resguarda el coloso natural más relevante del planeta, cuya elevación bordea los 7.000 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con Encyclopaedia Britannica, esta cumbre constituye el punto más alto fuera de Asia, incluido el Everest, por lo que se posiciona como referencia obligada para estudios geográficos y expediciones de gran altitud. No se encuentra ni en Perú ni en Chile, países famosos por sus cimas y alturas.

Ubicado en la cordillera de los Andes, este macizo representa un desafío constante para la comunidad montañista internacional. Según datos de National Geographic, su entorno presenta condiciones climáticas extremas que combinan vientos intensos, bajas temperaturas y escasez de oxígeno, factores que incrementan la exigencia física durante el ascenso sin necesidad de técnicas altamente especializadas.

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¿Cuál es la montaña más alta de la Tierra fuera de Asia, ubicada en Sudamérica?

El Aconcagua se levanta en la provincia de Mendoza, Argentina, y forma parte del sistema andino, y se consolida como la cumbre más elevada del continente americano. El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que su altura oficial es de 6.961 metros, lo que lo sitúa como el punto máximo de los hemisferios occidental y austral. Así nace el reconocimiento de 'Techo de América'.

A diferencia de numerosos picos de la región, esta montaña no es de origen volcánico. Investigaciones recogidas por la Smithsonian Institution explican que se trata de una formación tectónica, producto del levantamiento de placas, característica que la distingue dentro del relieve regional.

El entorno presenta una geografía árida en altitudes medias y condiciones glaciares en zonas superiores. El montañista Ed Viesturs advirtió en reportes especializados que “el mayor error es subestimar la resistencia necesaria y los efectos de la altitud”, subrayando que el desafío principal no radica en la técnica, sino en la adaptación fisiológica.

¿Por qué se conoce al Aconcagua como el “Techo de América”?

El apelativo deriva de su ubicación como el punto más elevado del continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta cumbre sobresale ante cualquier otro pico americano, hecho que la consolida como el principal referente de altitud en el hemisferio occidental.

Diversas publicaciones científicas también denominan a la montaña como 'Coloso de América' debido a su magnitud y presencia dominante dentro del paisaje andino. Según National Geographic, los estudios destacan que su prominencia topográfica ocupa el segundo lugar del planeta, posición que solo supera el Everest.

Respecto al origen etimológico de su nombre, las lenguas indígenas ofrecen interpretaciones variadas. Algunas versiones vinculan el vocablo al quechua con significados como 'centinela de piedra' o 'guardián blanco', términos que refuerzan el valor cultural y simbólico del macizo para las civilizaciones precolombinas.

Sin embargo, también hay sobrenombres asociados a su peligrosidad. Reportes de expediciones citados por medios especializados recogen que algunos lo llaman 'Montaña de la Muerte' debido a los riesgos climáticos y a incidentes registrados durante ascensos.

¿Cuáles son las otras grandes montañas de Sudamérica?

De acuerdo con registros de Encyclopaedia Britannica y el Servicio Geológico de Estados Unidos, estas cumbres destacan por su altitud, diversidad geológica y relevancia para el montañismo internacional.