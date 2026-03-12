HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Cine y series

Un documental sobre la violencia y la represión contra los pobladores del Valle del Tambo en 2015: “Profundidad de campo” de Renzo Alva

A través de un collage de testimonios y material visual, se narra la lucha del agricultor Antonio Coasaca, señalado como agitador, y se muestra la problemática de la mala comunicación entre las autoridades y la población.

El testimonio de Antonio Coasaca. Foto: Tiempo Libre.
El testimonio de Antonio Coasaca. Foto: Tiempo Libre.

El documental de Renzo Alva es incómodo. En esa incomodidad yace el valor de Profundidad de campo. Desde el inicio se plantea como una narración que pretende poner en evidencia lo que las autoridades no quieren que se sepa a cabalidad lo que sucedió en los primeros meses de 2015, cuando los pobladores de Valle del Tambo, zona agrícola situada en Islay, Arequipa, se levantaron en contra de Tía María, megaproyecto minero de Southern Perú.

Este documental está hecho bajo el principio del collage a razón de que se usa no poco material visual de los periodistas que cubrieron ese conflicto desde dentro. Vemos, en este orden de cosas, cómo se organiza una manifestación de forma pacífica para luego cambiar su sentido hacia una ola de violencia y represión que dejó heridos e incluso muertos. Hasta aquí, los que tienen memoria se acordarán de esas protestas en contra de Tía María. Por un lado, teníamos a los que estaban de acuerdo con Tía María porque significaba el progreso; en el otro, teníamos a los que se oponían rotundamente debido a la contaminación ambiental.

El testimonio de Antonio Coasaca. Foto: Tiempo Libre.

El testimonio de Antonio Coasaca. Foto: Tiempo Libre.

Contar un suceso en donde se cruzaron tantas versiones resulta complicado si no hay una historia que las unifique o, en todo caso, que les brinde una perspectiva de hacia dónde narrar. Por ello, Alva cuenta con un personaje importante, el agricultor Antonio Coasaca, a quien acusaron de agitador y mostraron a nivel nacional como un dirigente social que estaba llevando a la sangre a los pobladores del Valle del Tambo. Profundidad de campo es asimismo el testimonio de su lucha legal.

Al inicio de esta nota, precisábamos que este es un trabajo visual incómodo. Lo es, en parte, por el testimonio de Coasaca, el cual se une a otros testimonios que hemos visto en las últimas décadas relacionados con los abusos que la policía ejerce en el interior cada vez que se trata de poner orden. No menos importantes son las imágenes de los colegas sobre esos días telúricos (accedemos, en este sentido, a un archivo ordenado de lo que pasó). Pero lo más relevante es la discusión que despierta Profundidad de campo al revelar un eterno problema de la sociedad peruana: la mala comunicación entre las autoridades del Estado y la población. Nadie está en contra del progreso, pero la gente no es tonta cuando se le quiere contar una historia a medias. Queda la sensación de que ese conflicto pudo evitarse si es que hubiese habido una buena comunicación/intención.

Esta película no está disponible en la cartelera comercial. Solo en el circuito independiente. Así hace su camino el cine de denuncia.

 

 

Funciones:

Viernes 13: Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y Alianza Francesa de Arequipa.

Sábado 14: Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y Alianza Francesa de Arequipa.

Domingo 15: Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura.

Domingo 22: Cine Chimú de Trujillo.

Lunes 23: Cineclub Lambayeque de Lambayeque.

Sábado 28: Cine Layka de Puno.

 

 

 

 

 

