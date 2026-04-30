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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 30 de abril, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Este jueves 30 de abril, descubre las predicciones del horóscopo del tarotista peruano Jhan Sandoval para los doce signos del zodiaco. Conoce lo que los astros tienen preparado para ti.
Este jueves 30 de abril, descubre las predicciones del horóscopo del tarotista peruano Jhan Sandoval para los doce signos del zodiaco. Conoce lo que los astros tienen preparado para ti. | Foto: Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 30 de abril? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del jueves 30 de abril?

  • Aries: No estás escuchando a un compañero que le cuesta aceptar tu liderazgo. Si eres indiferente a sus ideas actuaría conflictivamente y se desvincularía de tus proyectos. Sé más conciliador.  
  • Tauro: El miedo y la confusión quedaron atrás. Ahora tienes en claro cómo debes de ejecutar tus proyectos y gracias a las bases en las que te apoyarás lograrás conseguir grandes objetivos. Día exitoso.
  • Géminis: Tienes temor a que las cosas se frustren faltando tan poco para alcanzar tus objetivos. Mantén la calma, todo lo que tienes en mente se concretará con éxito. Recibes una propuesta para viajar.
  • Cáncer: Una persona inflexible y obstinada podría romper los lazos que la unen a ti por su falta de tolerancia. No te conviene perder el contacto, necesitas negociar y ceder para que todo continúe.
  • Leo: No encuentras disposición para negociar con esa persona que te ha propuesto una alianza laboral y descartarás su oferta. No radicalices ni actúes impulsivamente. Escucha, todo puede cambiar.
  • Virgo: Alguien que considera tiene dominio sobre ti podría comprometerte a una carga laboral muy pesada que no debes de permitir. Pon tus límites o, de lo contrario, el abuso podría continuar.
  • Libra: Las dudas que tienes para ejecutar tienen relación con falta de información. Necesitas investigar y contar con el apoyo de personas con más conocimiento. Busca ayuda y sabrás conducirte.
  • Escorpio: Has estado paralizado por dudas, pero por fin llegan las respuestas que esperabas y la estrategia necesaria para ejecutar. Será un día de trabajo, pero con estrategias claras con las que triunfarás.
  • Sagitario: Controla tu carácter y no consideres que esa persona que parece pacifica siempre tolerará tu comportamiento. Evita discutir, de lo contrario surgirá una separación que no habías esperado.
  • Capricornio: Se concreta esa reunión donde recibirás una oferta laboral y con los beneficios económicos que esperabas. En el amor, esa persona es sensible e inmadura. Entiéndela y no la juzgues.
  • Acuario: Esos proyectos que se han perdido te han generado cierta tristeza y esto te ha paralizado. Una amistad te hará entender que no puedes quedarte en ese estado. Reflexionarás y cambiarás.
  • Piscis: No pierdas tiempo. Hay personas que aprovechan tu distracción para sacar ventajas y logras las mismas metas que tú persigues. Esfuérzate y no te paralices. Solo así conseguirás tus objetivos.
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