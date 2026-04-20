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Sociedad

Feriados en mayo 2026 en Perú: conoce el único día no laborable y si habrá fin de semana largo

Revisa los feriados de mayo 2026 en Perú: conoce el único día no laborable, si habrá fin de semana largo y cómo aprovechar estos días libres a nivel nacional.

Feriados pendientes en Perú para el año 2026
Feriados pendientes en Perú para el año 2026 | Difusión/Composición LR

Mayo de 2026 se perfila como uno de los meses con menor número de feriados dentro del calendario peruano. A diferencia de otros periodos del año que concentran varias fechas de descanso, en esta ocasión solo se ha programado un feriado nacional, lo que reduce las interrupciones en la jornada laboral y concentra la atención en una única fecha clave.

Ese descanso será el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo a nivel nacional. Su ubicación en el calendario, al coincidir con viernes, abre la posibilidad de un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes, al enlazarse con el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, sin requerir medidas adicionales por parte del Ejecutivo.

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¿Habrá fin de semana largo?

El calendario oficial de mayo solo contempla un feriado nacional, por lo que no existen otras fechas de descanso que fragmenten la continuidad de las actividades laborales y académicas durante el mes. En ese contexto, el 1 de mayo se mantiene como la única pausa confirmada en la agenda.

Hasta el momento, tampoco se han dispuesto días no laborables adicionales que permitan extender ese descanso, por lo que el escenario se mantiene sin variaciones respecto al feriado ya establecido.

Diferencia a feriados y días no laborables

En el Perú, los feriados están establecidos por ley como días de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, con derecho a remuneración aun cuando no se presten labores, conforme al artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713.

En caso de que el trabajador preste servicios durante un feriado sin contar con descanso sustitutorio, la normativa laboral establece que debe recibir el pago correspondiente al día feriado más una remuneración adicional equivalente al 100%, lo que implica una compensación doble por la jornada realizada.

Por otro lado, los días no laborables constituyen disposiciones excepcionales aprobadas por el Poder Ejecutivo, principalmente para el sector público, con el objetivo de generar fines de semana largos. Sin embargo, estas jornadas deben ser compensadas posteriormente con horas de trabajo y no generan pago adicional, a diferencia de los feriados.

Feriados pendientes durante 2026 en Perú

Los feriados vigentes son los siguientes:

Mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.


Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre 2026

Sin feriados este mes.

Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.



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