Arequipa: pasajeros viajan en camiones tras paralización de transportistas por alza de combustible

La crisis energética golpeó a la Ciudad Blanca, tras un paro de transportistas urbanos que exigen a la Municipalidad Provincial de Arequipa poder subir el pasaje frente al alza de los combustibles. Este 11 de marzo, desde tempranas horas, choferes que indicaron pertenecer al Sistema Integrado de Transporte (SIT), paralizaron y realizaron piquetes, afectando principalmente al Cono Norte y Cono Sur.

El pedido era solo: subir el pasaje de S/1 a S/1.50, alegando el alto precio de los combustibles. Vale recordar que el denominado transporte formal en Arequipa está concesionado en rutas del SIT. El contrato de concesión establece que los cambios de tarifa no pueden ser unilaterales, se deben consensuar con la concedente, en este caso la Municipalidad de Arequipa.

“Detrás de un transportista hay una familia”

“Pasaje S/1.50 hasta que baje el combustible”, era uno de los carteles que portaban los transportistas que se movilizaban a pie por el Cono Norte. “Detrás de un transportista hay una familia”, decía otro letrero.

Sin embargo, otros choferes de también del SIT no acataron la huelga y salieron con normalidad, cobrando un sol.

Esto enojó a quienes se manifestaban, por lo que se registraron agresiones, en algunos casos pincharon las llantas de dichos vehículos y asustaron a los pasajeros y conductores. Los usuarios tuvieron que bajarse y tomar otros medios, como camiones, arriesgando su vida con tal de llegar a su trabajo u otro destino.

Transportistas exigen a la Municipalidad de Arequipa un incremento del pasaje. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Un transportista registró que cerca de 30 personas viajaban en un camión. “Como ganado les gusta viajar a la gente, pagando 3 lucas, no quieren pagar 1.50”, se le escucha decir mientras los grababa en la avenida 54, en el Cono Norte de Arequipa.

Vehículos dañados

Según Fredy Chávez, representante del consorcio AQP Masivo, fueron alrededor de 25 las unidades que fueron atacadas. Sin embargo, señaló que habría más incidencias que no fueron grabadas.

“Por la avenida 54, a doce unidades les bajaron las llantas, no los dejaban circular. En el puente Santa Rosa, en Paucarpata, fueron ocho unidades y a dos les rompieron los parabrisas”, señaló.

Autoridades no aceptarán la suba de pasajes

Los representantes de las 11 concesionarias (consorcios) de rutas del SIT se reunieron en la mañana con funcionarios de la Municipalidad de Arequipa, donde se acordó mantener el pasaje a un sol.

De otro lado, las autoridades argumentaron que se deben respetar los contratos que firmaron los consorcios. La fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero, advirtió que el incremento unilateral del pasaje urbano por parte de algunos transportistas podría configurar el delito de especulación, sancionado con penas de entre 4 y 8 años de cárcel.

Mientras que regidores de la comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, indicaron que los transportistas que abandonen sus rutas serán multados hasta con S/11.000 soles.

Por su parte, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, responsabilizó de esta situación a los grifos. La autoridad dijo que la crisis por el gas natural no tendría que afectar al precio del diésel, principal carburante de las unidades del SIT.

Advierten que protestas continuarán

La República conversó con algunos transportistas luego de conocer la negativa de la Municipalidad de Arequipa para permitir un incremento de pasajes. “Lastimosamente seguirá la huelga. No podemos cubrir el petróleo, está demasiado alto. Seguiremos con la paralización”, indicaron transportistas del Consorcio Cono Norte.

Algunos transportistas y cobradores, hombres y mujeres, señalaron que no se sienten representados por sus propios gerentes, quienes firmaron los acuerdos del SIT.

Piquetes intentaron evitar por la fuerza que otros transportistas trabajen con normalidad. Foto: Mirelia Quispe - La República.

“Los contratos los ha firmado un representante por cada consorcio. No nos representan porque ellos no trabajan (…) los que estamos aquí somos los que vivimos el tráfico vehicular todos los días”, señaló una mujer que dijo ser trabajadora de una empresa del SIT.

Se calcula que alrededor del 50% de transportistas se plegaron las manifestaciones y el apagado de motores. Unos 50.000 pasajeros resultaron afectados y, sin transporte, optaron por tomar taxi pagando precios excesivos: S/30 por ejemplo, por una carrera que normalmente costaría S/15. A ello se suman los miles de pasajeros que fueron perjudicados durante el resto del día.

Pasajeros molestos y afectados

La República registró que varios buses viajaban repletos, pero con choferes y cobradores. Al principio, los pasajeros pensaron que se trataba de otros usuarios e intentaron subir, pero desde dentro, los transportistas les increparon: “No quieren pagar S/1.50, tomen taxi”.

Esto molestó a los usuarios, que llevaban hasta dos horas esperando un microbús. Incluso algunos hicieron burla. “A S/5 soles el pasaje, a S/20”, lo que generó enfrentamientos verbales.

A pesar de que las protestas se anunciaban un día antes, el sector Trabajo y Educación no tomó medidas. Recién por la mañana, la Gerencia Regional de Trabajo exhortó a los empleadores a dar tolerancia en el ingreso; mientras que la Gerencia Regional de Educación dispuso las clases escolares virtuales para este jueves y viernes.