Las cartillas de La Tinka están disponibles en varios puntos de venta como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle. ¡Aprovecha y compra la tuya! | Foto: Intralot

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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 29 de abril, con un pozo acumulado de S/9.405.782. Además, se realizarán los juegos adicionales 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. La transmisión se efectuará a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 29 de abril 19:30 ¿Se pagan impuestos por ganar el pozo millonario de la tinka? De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado. Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

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Plaza Vea

Vivanda

Promart

Mass

Oechsle

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