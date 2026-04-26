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Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

Con aplicaciones en sectores agrícola y farmacéutico, esta iniciativa refuerza la presencia de Colombia en mercados internacionales y garantiza estándares ambientales para una operación más segura.

La nueva planta hará posible convertir el azufre líquido en sólido, expandir su alcance comercial y atender hasta el 70% de la demanda.
La nueva planta hará posible convertir el azufre líquido en sólido, expandir su alcance comercial y atender hasta el 70% de la demanda. | Foto: Andina
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Colombia marca un hito en la industria regional con la entrada en operación de una nueva planta de azufre en la Refinería de Cartagena, capaz de producir 1.000 toneladas diarias. Este proyecto posiciona al país en la delantera en Sudamérica al incorporar tecnología de peletizado húmedo que transforma un subproducto de la refinación en un insumo de alto valor comercial.

La iniciativa, liderada por Ecopetrol, impulsa la diversificación industrial al permitir la producción de azufre sólido con potencial de exportación. Con esta nueva planta, la nación caribeña no solo amplía su capacidad productiva, sino que también fortalece su presencia en mercados internacionales y dinamiza la industria clave de refinación.

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¿Qué permitirá la nueva planta de azufre en Colombia?

La unidad transforma el azufre líquido —subproducto del proceso de refinación— en pellets sólidos, lo que mejora significativamente su manejo logístico. Este formato facilita el almacenamiento, reduce riesgos operativos y optimiza el transporte, permitiendo una operación más segura y eficiente en toda la cadena de suministro.

La producción se dividirá entre exportaciones y consumo interno, ampliando el alcance comercial del insumo. Con esta conversión, la compañía diversifica su portafolio y supera las limitaciones del modelo anterior, que restringía la distribución del azufre líquido a un grupo reducido de clientes.

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¿Cómo impacta este proyecto en el mercado local e internacional?

El azufre sólido tendrá aplicaciones en sectores como el agrícola, farmacéutico, químico e industrial, lo que incrementa la base de potenciales compradores. El presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, subrayó el alcance del proyecto: “Es una oportunidad para generar una nueva línea de negocio para el segmento de refinación, con el que se puede cubrir el 70% del mercado nacional y exportar los excedentes; son productos de calidad internacional, lo que abre mercados tan exigentes como el europeo”.

Además, el formato sólido responde a estándares internacionales de comercialización, lo que facilita la entrada a mercados externos con alta demanda de materias primas. A nivel interno, la mayor disponibilidad del producto permitirá ampliar la red de distribución y mejorar el acceso a industrias que requieren almacenamiento prolongado o transporte a largas distancias.

¿Qué implicancias ambientales y operativas tiene la nueva instalación?

La planta fue diseñada bajo estándares ambientales internacionales para reducir los impactos asociados al manejo del azufre en estado líquido. La conversión a pellets disminuye riesgos en la operación y mejora las condiciones de seguridad en la cadena logística.

Asimismo, la incorporación de tecnología de peletizado húmedo optimiza el aprovechamiento de subproductos de la refinación. Este proceso controlado garantiza uniformidad en el producto final y refuerza la eficiencia industrial, consolidando a Colombia como un actor más competitivo en el mercado regional.

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