Digemid retira y destruye lotes de estos medicamentos contra la presión por ser un riesgo contra la salud, advierte Indecopi
El medicamento NITROPRUCHYK 50 mg, para la presión arterial, también fue retirado debido a la presencia de partículas visibles que comprometen su seguridad. Indecopi recomienda reportar riesgos de consumo.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través del Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro de determinados lotes de medicamentos tras detectar problemas que podrían afectar la salud de los pacientes. La medida busca prevenir riesgos asociados con el uso de productos que no cumplen los estándares de calidad exigidos.
La alerta comprende un antibiótico y un fármaco utilizado para tratar la presión arterial, cuyos lotes presentan observaciones técnicas que comprometen su seguridad y eficacia. Las autoridades sanitarias recomendaron a la población verificar los productos y suspender su uso en caso de contar con ellos.