Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores 2026
Sigue aquí el Sporting Cristal contra Junior por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y el minuto a minuto del partido de hoy.
- Sporting Cristal suma otra derrota en el Torneo Apertura: rimenses cayeron 1-0 de visita ante Comerciantes Unidos
- ¡Remontada Monumental! Universitario venció 3-1 a Sporting Cristal por la cuarta fecha de la Liga Femenina 2026
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?
La transmisión del Sporting Cristal vs Junior, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, se podrá ver en ESPN; salvo en Argentina, donde irá vía Fox Sports 3.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?
En territorio colombiano y peruano, el partido Sporting Cristal vs Junior empezará a las 9.00 p. m.
VER Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. El compromiso tendrá lugar en Matute, a partir de las 9.00 p. m. (hora de ambos países), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República Deportes.
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Champions League
Pronóstico de Sporting Cristal vs Junior
Las principales casas de apuestas muestran un duelo muy parejo. No obstante, Cristal parte con un ligero favoritismo.
- Betsson: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,20), gana Junior (2,82)
- Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,25), gana Junior (2,92)
- Bet365: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,20), gana Junior (2,90)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (2,53), empate (3,23), gana Junior (2,96)
- Coolbet: gana Sporting Cristal (2,47), empate (3,15), gana Junior (3,00)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,25), gana Junior (3,00).
Convocados de Junior
El equipo de Barranquilla viajó a suelo peruano con 23 futbolistas en su nómina. Foto: Junior
En qué estadio juegan Cristal - Junior
El conjunto rimense recibirá al elenco colombiano en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
Convocados de Sporting Cristal
El entrenador Zé Ricardo citó a 23 jugadores para el duelo en Matute.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?
La transmisión del Sporting Cristal vs Junior, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, se podrá ver en ESPN; salvo en Argentina, donde irá vía Fox Sports 3.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?
En territorio colombiano y peruano, el partido Sporting Cristal vs Junior empezará a las 9.00 p. m.
¡Cristal va por otro triunfo en Libertadores!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Sporting Cristal vs Junior por la fecha 3 de la Copa Libertadores.
Luego de quedar con muy pocas chances de ganar el Torneo Apertura, los celestes se jugarán todas sus fichas en el certamen continental. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan un triunfo ante los cafeteros.
PUEDES VER: Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?
En territorio colombiano y peruano, el partido Sporting Cristal vs Junior empezará a las 9.00 p. m. Revisa la guía para seguirlo desde otros países.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (miércoles 29)
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?
La transmisión del Sporting Cristal vs Junior, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, se podrá ver en ESPN; salvo en Argentina, donde irá vía Fox Sports 3.
Alineaciones Sporting Cristal vs Junior: posibles formaciones
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Ibérico e Irven Ávila.
- Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Luis Muriel, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Junior por internet?
Para seguir la cobertura del Sporting Cristal vs Junior online, puedes suscribirte al servicio de streaming Disney Plus Premium. Otra opción para ver todos los goles e incidencias es la cobertura de La República Deportes.
PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026
Pronóstico de Sporting Cristal vs Junior
Las principales casas de apuestas muestran un duelo muy parejo. No obstante, Cristal parte con un ligero favoritismo.
- Betsson: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,20), gana Junior (2,82)
- Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,25), gana Junior (2,92)
- Bet365: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,20), gana Junior (2,90)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (2,53), empate (3,23), gana Junior (2,96)
- Coolbet: gana Sporting Cristal (2,47), empate (3,15), gana Junior (3,00)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,25), gana Junior (3,00).
Sporting Cristal vs Junior: en qué estadio juegan
El recinto que albergará el partido será el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Este escenario tiene capacidad para 33.000 espectadores aproximadamente.
Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal
Los rimenses buscan una victoria que les permita mantenerse en el segundo lugar.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Palmeiras (Brasil)
|2
|1
|+1
|4
|2
|Sporting Cristal (Perú)
|2
|1
|0
|3
|3
|Cerro Porteño (Paraguay)
|2
|1
|0
|3
|4
|Junior (Colombia)
|2
|0
|-1
|1