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Karol G en Perú 2027: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para su concierto

Karol G vuelve a Lima en 2027. Conoce la fecha, lugar, preventa, precios y cómo comprar entradas para su concierto en el Estadio San Marcos.

La última vez que Karol G se presentó en Perú fue en 2024. Foto: composición LR/Jazmin Ceras/Instagram
La última vez que Karol G se presentó en Perú fue en 2024. Foto: composición LR/Jazmin Ceras/Instagram
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¡No se olvida de los fans! Tras haber brillado en el Coachella 2026 y después de confirmar su nueva gira por Latinoamérica, se reveló que la artista colombiana Karol G volverá a nuestro país en 2027 para ofrecer un gran concierto, con lo mejor de su repertorio y sus nuevos temas. 

El Estadio San Marcos es el escenario elegido para que Karol G se reencuentre con sus fieles seguidores en una noche que promete ser inolvidable. El concierto en Lima se llevará a cabo el 22 de enero del 2027 como parte del 'Viajando por el mundo Tropitour', gira que la propia cantante anunció al finalizar su show en Coachella, en California, donde deslumbró con un espectáculo vibrante, cargado de energía, color y una puesta en escena que captó la atención del público a nivel mundial. 

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“Nos vamos de tour”, fue el mensaje que apareció en las pantallas del Coachella 2026. Segundos después, fue la propia Karol G quien se dirigió al público para confirmar su nueva gira, desatando la euforia en todo el recinto. “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, exclamó la cantante, generando sorpresa entre los asistentes. 

PUEDES VER: Chyno y Nacho vuelven a Lima este 2026: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del dúo latino más importante del reggaetón

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Entradas para Karol G en el Estadio San Marcos

La expectativa crece por el retorno de la ‘Bichota’ a nuestro país. La preventa de entradas para ver a la artista colombiana arrancará el miércoles 29 de abril a las 9.00 a. m., exclusiva para clientes Mastercard BBVA. En tanto, la venta general se habilitará el jueves 30 de abril a partir de las 9.30 a. m. (o al agotarse los tickets de preventa) a través de la plataforma de Teleticket. 

Para alegría del público, este martes 28 de abril se dieron a conocer los precios de las entradas, que van desde S/172 hasta S/1.840 (sin descuento BBVA).

Precios para entradas para el show de Karol G. Foto: difusión.

Precios para entradas para el show de Karol G. Foto: difusión.

Karol G recorrerá Perú y otros países

Karol G llega a Perú y a otros países de la región en su mejor momento, consolidada como una de las figuras latinas más influyentes de la nueva escena musical global, ya que fue la primera artista latina en presentarse en el escenario principal de Coachella en su edición 2026. 

Karol G hará recorrido por Latinoamérica en el 2027. Foto: difusión.

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PUEDES VER: Jesse & Joy Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Multiespacio Costa 21

lr.pe

Karol G presentará nuevos temas en Lima

Desde Medellín, Antioquia, Carolina Giraldo (su nombre real) vuelve a Lima en 2027, tres años después de hacer historia en nuestro país con su recordado tour 'Mañana Será Bonito', que agotó estadios en toda Latinoamérica y que busca repetir esa experiencia en Perú el 22 de enero en el Estadio San Marcos. 

Cabe recordar que en su nueva gira, Karol G presentará los temas de 'Tropicoqueta' (2025), su nuevo álbum que marcó su cuarto número 1 consecutivo en la lista Top Latin Albums de Billboard y logró la mayor cantidad de reproducciones en streaming en Estados Unidos para un disco latino de una mujer.




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