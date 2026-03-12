Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo
Los compañeros de Hurtado lamentan su pérdida y recuerdan que llevaba 25 años trabajando. Además, mencionaron otros casos de ataques en 2025, lo que refleja la grave situación del transporte público por la violencia.
La empresa de transporte público Santa Catalina decidió paralizar sus labores luego del asesinato a balazos de su conductor, identificado como Michel Hurtado Serna (44), en el paradero inicial de la ruta 23 de Villa El Salvador a las 3.30 p. m. del miércoles 11 de marzo. De acuerdo con la corporación, la interrupción del servicio se llevará a cabo hasta el viernes 13.
Según testimonios de los trabajadores recogidos por La República, cada chofer paga entre S/20 y S/30 diarios a extorsionadores. Sin embargo, sus empleadores no se comunicarían con ellos para brindar mayores explicaciones sobre el cobro de cupos.
Extorsionadores cobran nueva víctima
Hurtado Serna era padre de familia y natural de Andahuaylas. Según la información policial, él recibió al menos tres impactos de bala en el cuerpo a manos de presuntos sicarios que se desplazaban en una moto lineal.
Los compañeros de la víctima aseguraron que Hurtado llevaba 25 años en la empresa y aquel día del incidente, el transportista estaba por iniciar su jornada laboral. “Nuestro compañero perdió la vida trabajando”, lamentaron.
Por este motivo, los conductores decidieron no salir a trabajar debido a la ola de asesinatos y extorsiones, puesto que no es la primera vez que son amenazados por bandas criminales.
Antecedentes desde el 2025
Por otro lado, los choferes precisaron que tres de sus compañeros fueron baleados durante el 2025 y que uno de ellos se debate entre la vida y la muerte hasta la actualidad.
Dicho trabajador fue identificado como Arturo Álvarez, quien debe costear el pago del hospital por su propia cuenta luego de haber sido víctima de la criminalidad que aqueja el sector de transporte.
