Chiclayo: más de 200 transportistas protestan por presunta especulación en grifos

Se les acabó la paciencia. Unos 200 transportistas de la modalidad taxi de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) salieron a las calles este jueves 12 de marzo para rechazar la posible especulación de precios de los combustibles. El alza de precios afecta labor diaria. Los hombres del volante trasladaron sus reclamos hacia las mismas estaciones de servicio durante una marcha rodante.

La concentración de los transportistas inició alrededor de las 8:30 a. m. en la intersección de las avenidas Pedro Cieza de León y Prolongación Bolognesi. Allí pintaron en sus parabrisas mensajes contra el alza de los hidrocarburos, como “Basta de abuso”, “Queremos precios justos” y “No a la especulación con el GLP”. Asimismo, elaboraron carteles en los que recriminaban la actitud de Indecopi, Osinergminy la Defensoría del Pueblo.

Desde aquí partieron en una masiva marcha rodante hasta el segundo punto de protesta, un grifo situado en la esquina de las avenidas Cajamarca y Prolongación Bolognesi, donde realizaron un plantón. Esta situación se repitió en varias estaciones de servicio de Chiclayo y La Victoria, que culminó en el exterior de la sede de Indecopi. En todo momento la movilización estuvo acompañada por agentes de la Policía Nacional.

"No es posible que ahora tengamos que gastar entre S/100 y S/120 en combustible para trabajar, que es el doble de semanas anteriores, cuando no existe un desabastecimiento en los grifos. Están haciendo una tremenda especulación los empresarios dueños de las estaciones y nadie hace nada al respecto. Esto es un absoluto abuso para el transportista de Chiclayo", declaró el dirigente Marco Rodríguez.

Defensoría identificó irregularidades en precios

En diálogo con la prensa, el comisionado de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, Carlos Ching, informó que las visitas realizadas a grifos de Chiclayo permitieron evidenciar anomalías en los precios de los combustibles, pese a que algunas estaciones pertenecen a la misma empresa. En ese sentido, hicieron el llamado a las entidades competentes a actuar conforme a sus facultades.

Finalmente, recomendó a los transportistas que, si identifican irregularidades entre los precios de los tableros digitales y lo que se cobra, presenten su queja en el libro de reclamaciones.