Piero Corvetto: abogado de exjefe de ONPE renuncia en medio de investigación por fallas logísticas de las Elecciones

El abogado Ricardo Sánchez Carranza presentó su renuncia a la defensa de Piero Corvetto, extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien es investigado por las fallas logísticas que se presentaron durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El documento fue presentado formalmente a Manuel Chuyo Zavaleta, juez de investigación preparatoria. “Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica, debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y Casilla SINOE, así como medios alternativos de comunicación”.

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El 28 de abril, el Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió comunicar al exjefe de la ONPE la renuncia de su abogado para que designe a otra defensa particular o se le asigne una de oficio. “Notificar al domicilio real del investigado Piero Alessandro Corvetto Salinas la renuncia de su abogado, a fin que en el plazo de 24 horas de notificado, cumpla con designar una defensa particular nueva, bajo apercibimiento, caso de no hacerlo le será designado la defensa pública”, se lee.

Esta renuncia se conoce tras la reciente solicitud de la Fiscalía para que se prohíba la salida del país de Corvetto, así como la apelación para que se detenga al extitular de la ONPE y a otros funcionarios vinculados con la investigación.

Sobre el pedido que prohíbe su salida del Perú, este fue realizado por el fiscal Raúl Martínez, quien forma parte de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El magistrado pidió al Poder Judicial impedir que Corvetto salga del país durante 18 meses. El Ministerio Público informó que los detalles y la justificación de la solicitud se sustentarán este jueves, a las 11.00 a. m., por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción.

La Fiscalía también presentó un recurso de apelación para que se detenga a Piero Corvetto junto con otros tres funcionarios de la ONPE que estuvieron involucrados en las fallas logísticas del 12 de abril. Estos son José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y el gerente de la empresa proveedora, Juan Charles Alvarado Pfuyo. Además, pidió que se levante el secreto de las comunicaciones, con el fin de continuar las investigaciones.