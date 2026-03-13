HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Crisis del gas, El Niño y alza del petróleo hundirían la economía peruana en -1,1% en marzo

Factura. Este mes se registraría la contracción de la economía peruana más fuerte de los últimos tres años, fruto de tres choques como la crisis energética, la guerra de Medio Oriente y las adversas condiciones climatológicas. Estas "cicatrices" harían que las proyecciones del PBI al cierre de año oscilen entre 2,3% y 2,9%.

Efecto. Crisis energética ralentizó actividades del transporte, industrias y golpeó precios.
Efecto. Crisis energética ralentizó actividades del transporte, industrias y golpeó precios. | Foto: Composición LR/Aarón Ramos

La crisis del gas, el avance de El Niño Costero y la guerra en Medio Oriente (Estados Unidos contra Irán) empiezan a pasarle factura a la economía peruana. Estos tres choques en simultáneo provocarían que el producto bruto interno (PBI) registre una caída de hasta -1,1% en marzo, según estimaciones de la consultora Thorne & Associates. De acuerdo con una revisión de este diario, se trata de una tasa interanual no vista desde hace tres años (mayo 2023).

Únete a nuestro canal de política y economía

Hasta hace tres semanas, el 2026 se perfilaba como un año de relativa estabilidad, con una economía peruana sólida pese a las elecciones presidenciales, que salpicaban un nerviosismo, aunque cauteloso, en los mercados. Sin embargo, eventos externos y locales amenazan con deteriorar la actividad económica y presionar la inflación.

TE RECOMENDAMOS

¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

lr.pe

El choque más inmediato y pronunciado, según diferentes entidades financieras, es la crisis energética, desencadenada tras la rotura del ducto de gas natural registrado en Cusco a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que interrumpió el suministro del combustible, paralizando industrias y golpeando el bolsillo de los peruanos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
La calificadora de riesgo Moody's alertó un impacto en los precios tras la rotura del ducto de gas de Camisea.

La calificadora de riesgo Moody's alertó un impacto en los precios tras la rotura del ducto de gas de Camisea.

Recordemos que el gas de Camisea no solo abastece a la industria y al transporte, sino que también es fundamental para la generación de energía eléctrica en el país. Este yacimiento produce alrededor del 96% del gas natural del Perú y permite generar casi el 50% de la electricidad nacional. Por ello, cualquier interrupción en su suministro impacta rápidamente en los costos energéticos y en la actividad productiva.

PUEDES VER: BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

lr.pe

El economista jefe de BBVA Research en Perú, Hugo Perea, explicó que su escenario base considera que la interrupción del suministro culminará esta semana, de acuerdo con el cronograma anunciado por la empresa y el Poder Ejecutivo.

En la estimación de BBVA Research, la economía peruana con un tropezón fuerte en marzo crecería en torno a 2,9% a fin de año.

En la estimación de BBVA Research, la economía peruana con un tropezón fuerte en marzo crecería en torno a 2,9% a fin de año.

“Cuantificando los choques, por el tema del gas hemos considerado lo que dicen TGP y el Gobierno, que hablan de 14 días de afectación. El impacto en la economía en marzo podría ser de 1,8 puntos porcentuales en la actividad mensual. Eso, llevado a términos anuales, equivale a 0,2 puntos porcentuales de crecimiento”, apuntó . En ese contexto, la entidad recortó su proyección de crecimiento del PBI para el 2026 de 3,1% a 2,9%. Desde la mirada de Thorne, el PBI se desaceleraría a 2,3% al cierre.

A la crisis energética se suma el avance de El Niño Costero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú activó el 13 de febrero una alerta por el desarrollo de este evento climático, que podría extenderse hasta noviembre.

De acuerdo con los reportes, predominarían condiciones cálidas de magnitud débil, aunque existe la posibilidad de que alcancen una intensidad moderada antes de julio.

En línea con esos escenarios, Perea estima que el fenómeno podría restar entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico de este año, dependiendo de los efectos que genere sobre sectores muy sensibles como la pesca, la agricultura y la infraestructura.

PUEDES VER: Alejandro Narváez: "Si Petroperú recibiera apoyo del Gobierno, evitaríamos el alza brutal en precios de combustibles"

lr.pe

Guerra en Medio Oriente agita el mercado petrolero

El tercer frente de presión sobre la economía proviene del escenario internacional.

Las tensiones geopolíticas se intensificaron tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó a un cierre temporal de la zona norte del Estrecho de Ormuz, una ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo transportado a nivel mundial

Este episodio generó una fuerte volatilidad en los mercados energéticos. El precio del crudo llegó a alcanzar US$120 por barril el domingo 8 de marzo, para luego retroceder hasta US$83,4 tras señales de una posible desescalada del conflicto.

Hay una elevada volatilidad en el precio del petróleo, que durante la sesión del 8 de marzo llegó a alcanzar los US$116, para luego cerrar el 10 de marzo en US$83.4 tras el anuncio del presidente Trump de que la guerra estaría próxima a terminar.

Hay una elevada volatilidad en el precio del petróleo, que durante la sesión del 8 de marzo llegó a alcanzar los US$116, para luego cerrar el 10 de marzo en US$83.4 tras el anuncio del presidente Trump de que la guerra estaría próxima a terminar.

BBVA Research estima que el barril podría promediar alrededor de US$90 durante marzo, antes de retroceder gradualmente hacia niveles cercanos a US$70 hacia finales del año, siempre que el conflicto tenga una duración limitada.

Sin embargo, el escenario de riesgo contempla que el petróleo se mantenga cerca de US$110 por barril durante más tiempo si las tensiones geopolíticas se prolongan o si Irán decide mantener restricciones en el tránsito por el estrecho.

¿Inflación de Perú fuera del rango meta?

Los choques no solo afectan la actividad económica, sino también los precios. Según Thorne & Associates, la inflación saldría del rango meta (1%-3%) durante marzo y el segundo trimestre del año. La consultora estima que el índice de precios al consumidor cerraría el 2026 en 2,8%, por encima de su proyección anterior de 2,2%, mientras que desde BBVA estiman un 2,6%.

El impacto se daría principalmente por el encarecimiento de los combustibles, los precios del transporte y otros bienes; un sol menos fortalecido, que encarece las importaciones; y el aumento de los precios de alimentos, influido por los efectos del fenómeno climático.

En el último mes de análisis, cuatro productos (la arveja verde, pollo eviscerado, huevo y el alza de precio del agua potable) explicaron casi toda la inflación de febrero, concentrada en dichos bienes de consumo masivo.

PUEDES VER: Un solo ducto que transporta gas natural paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

lr.pe
Inflación se acercaría a su límite de rango meta provocado por la crisis de gas, El Niño y guerra en Medio Oriente

Inflación se acercaría a su límite de rango meta provocado por la crisis de gas, El Niño y guerra en Medio Oriente

Precio del dólar bajaría hasta S/3,25

Desde la mirada de SURA Investments, el crecimiento económico todavía gravitaría entre 3,1% y 3,3%, siempre que El Niño sea moderado y que la interrupción del gas no se prolongue más allá de los 14 días.

Por último, el tipo de cambio despediría el 2026 en un rango entre S/3,25 y S/3,35 por dólar. Lo mismo se viviría en 2027.

“Las monedas de la región parecen un electrocardiograma, pero el sol peruano mantiene una estabilidad envidiable, debido a la buena gestión del Banco Central de Reserva”, afirmó César Cuervo, jefe de inversiones de SURA.

Notas relacionadas
Dólar en Perú y bolsa estables tras asunción de José María Balcázar: ¿Qué lo blinda?

Dólar en Perú y bolsa estables tras asunción de José María Balcázar: ¿Qué lo blinda?

LEER MÁS
BCR: Perú mantiene casi 29 años con inflación baja, por debajo del 10% anual, y lidera la estabilidad monetaria más larga en la región

BCR: Perú mantiene casi 29 años con inflación baja, por debajo del 10% anual, y lidera la estabilidad monetaria más larga en la región

LEER MÁS
Economía peruana se desacelera y alcanza un 3,62% en octubre: los factores detrás del resultado vía INEI

Economía peruana se desacelera y alcanza un 3,62% en octubre: los factores detrás del resultado vía INEI

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

LEER MÁS
Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beca 18-2026: preseleccionados tendrán otra oportunidad para competir por una vacante

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Morir de amor: Alfredo Bryce Echenique, por Eduardo González Viaña

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025