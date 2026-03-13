Crisis del gas, El Niño y alza del petróleo hundirían la economía peruana en -1,1% en marzo

La crisis del gas, el avance de El Niño Costero y la guerra en Medio Oriente (Estados Unidos contra Irán) empiezan a pasarle factura a la economía peruana. Estos tres choques en simultáneo provocarían que el producto bruto interno (PBI) registre una caída de hasta -1,1% en marzo, según estimaciones de la consultora Thorne & Associates. De acuerdo con una revisión de este diario, se trata de una tasa interanual no vista desde hace tres años (mayo 2023).

Hasta hace tres semanas, el 2026 se perfilaba como un año de relativa estabilidad, con una economía peruana sólida pese a las elecciones presidenciales, que salpicaban un nerviosismo, aunque cauteloso, en los mercados. Sin embargo, eventos externos y locales amenazan con deteriorar la actividad económica y presionar la inflación.

El choque más inmediato y pronunciado, según diferentes entidades financieras, es la crisis energética, desencadenada tras la rotura del ducto de gas natural registrado en Cusco a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que interrumpió el suministro del combustible, paralizando industrias y golpeando el bolsillo de los peruanos.

La calificadora de riesgo Moody's alertó un impacto en los precios tras la rotura del ducto de gas de Camisea.

Recordemos que el gas de Camisea no solo abastece a la industria y al transporte, sino que también es fundamental para la generación de energía eléctrica en el país. Este yacimiento produce alrededor del 96% del gas natural del Perú y permite generar casi el 50% de la electricidad nacional. Por ello, cualquier interrupción en su suministro impacta rápidamente en los costos energéticos y en la actividad productiva.

El economista jefe de BBVA Research en Perú, Hugo Perea, explicó que su escenario base considera que la interrupción del suministro culminará esta semana, de acuerdo con el cronograma anunciado por la empresa y el Poder Ejecutivo.

En la estimación de BBVA Research, la economía peruana con un tropezón fuerte en marzo crecería en torno a 2,9% a fin de año.

“Cuantificando los choques, por el tema del gas hemos considerado lo que dicen TGP y el Gobierno, que hablan de 14 días de afectación. El impacto en la economía en marzo podría ser de 1,8 puntos porcentuales en la actividad mensual. Eso, llevado a términos anuales, equivale a 0,2 puntos porcentuales de crecimiento”, apuntó . En ese contexto, la entidad recortó su proyección de crecimiento del PBI para el 2026 de 3,1% a 2,9%. Desde la mirada de Thorne, el PBI se desaceleraría a 2,3% al cierre.

A la crisis energética se suma el avance de El Niño Costero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú activó el 13 de febrero una alerta por el desarrollo de este evento climático, que podría extenderse hasta noviembre.

De acuerdo con los reportes, predominarían condiciones cálidas de magnitud débil, aunque existe la posibilidad de que alcancen una intensidad moderada antes de julio.

En línea con esos escenarios, Perea estima que el fenómeno podría restar entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico de este año, dependiendo de los efectos que genere sobre sectores muy sensibles como la pesca, la agricultura y la infraestructura.

Guerra en Medio Oriente agita el mercado petrolero

El tercer frente de presión sobre la economía proviene del escenario internacional.

Las tensiones geopolíticas se intensificaron tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó a un cierre temporal de la zona norte del Estrecho de Ormuz, una ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo transportado a nivel mundial

Este episodio generó una fuerte volatilidad en los mercados energéticos. El precio del crudo llegó a alcanzar US$120 por barril el domingo 8 de marzo, para luego retroceder hasta US$83,4 tras señales de una posible desescalada del conflicto.

Hay una elevada volatilidad en el precio del petróleo, que durante la sesión del 8 de marzo llegó a alcanzar los US$116, para luego cerrar el 10 de marzo en US$83.4 tras el anuncio del presidente Trump de que la guerra estaría próxima a terminar.

BBVA Research estima que el barril podría promediar alrededor de US$90 durante marzo, antes de retroceder gradualmente hacia niveles cercanos a US$70 hacia finales del año, siempre que el conflicto tenga una duración limitada.

Sin embargo, el escenario de riesgo contempla que el petróleo se mantenga cerca de US$110 por barril durante más tiempo si las tensiones geopolíticas se prolongan o si Irán decide mantener restricciones en el tránsito por el estrecho.

¿Inflación de Perú fuera del rango meta?

Los choques no solo afectan la actividad económica, sino también los precios. Según Thorne & Associates, la inflación saldría del rango meta (1%-3%) durante marzo y el segundo trimestre del año. La consultora estima que el índice de precios al consumidor cerraría el 2026 en 2,8%, por encima de su proyección anterior de 2,2%, mientras que desde BBVA estiman un 2,6%.

El impacto se daría principalmente por el encarecimiento de los combustibles, los precios del transporte y otros bienes; un sol menos fortalecido, que encarece las importaciones; y el aumento de los precios de alimentos, influido por los efectos del fenómeno climático.

En el último mes de análisis, cuatro productos (la arveja verde, pollo eviscerado, huevo y el alza de precio del agua potable) explicaron casi toda la inflación de febrero, concentrada en dichos bienes de consumo masivo.

Inflación se acercaría a su límite de rango meta provocado por la crisis de gas, El Niño y guerra en Medio Oriente

Precio del dólar bajaría hasta S/3,25

Desde la mirada de SURA Investments, el crecimiento económico todavía gravitaría entre 3,1% y 3,3%, siempre que El Niño sea moderado y que la interrupción del gas no se prolongue más allá de los 14 días.

Por último, el tipo de cambio despediría el 2026 en un rango entre S/3,25 y S/3,35 por dólar. Lo mismo se viviría en 2027.

“Las monedas de la región parecen un electrocardiograma, pero el sol peruano mantiene una estabilidad envidiable, debido a la buena gestión del Banco Central de Reserva”, afirmó César Cuervo, jefe de inversiones de SURA.