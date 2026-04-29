Encuesta del IEP: el 32% cree que el nuevo Congreso bicameral será igual al actual de una sola cámara

Nuevo Congreso sería igual que al actual para el 32% de los peruanos, de acuerdo a encuesta IEP | Composición: LR.

Nuevo Congreso sería igual que al actual para el 32% de los peruanos, de acuerdo a encuesta IEP | Composición: LR.

Para la mayoría de peruanos, no habría cambios en el Congreso. La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 32% de la población considera que el nuevo Congreso de la República —que será bicameral y contará con una Cámara de Diputados y otra de Senadores— será igual que el actual, sin mayores cambios, ni para bien ni para mal.

Entre optimistas y pesimistas, el panorama es equilibrado: para el 29% de la población, este Congreso entrante será mejor, mientras que otro 29% opina que será peor. Un 9% de los encuestados no expresó opinión al respecto.

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Al analizar los datos en detalle, surgen algunos aspectos relevantes. Uno de los más llamativos es que la percepción de que no habrá cambios es considerablemente mayor entre los jóvenes. El 42% de los encuestados de entre 18 y 29 años considera que el Congreso entrante no presentará diferencias significativas respecto del actual Parlamento.

A nivel socioeconómico, también se observan tendencias. Los sectores A y B, que agrupan a los mayores ingresos, muestran una alta percepción de continuidad: el 42% de los encuestados de estos estratos considera que nada cambiaría.

En cuanto a la ideología política, el 37% de los encuestados que se identifican con la derecha considera que el nuevo Parlamento será mejor. En contraste, entre quienes se identifican con la izquierda, el 35% opina que no habrá cambios.

Por nivel educativo, el 33% de quienes cuentan con educación básica considera que el Congreso entrante será mejor. En cambio, el 38% de quienes tienen educación superior cree que todo se mantendrá igual. Ambos son los porcentajes más altos dentro de sus respectivos grupos.

Las personas con mayor interés en la política tienden a ser más optimistas. El 34% de quienes afirman estar muy informados sobre la coyuntura nacional considera que el nuevo Congreso será mejor. En tanto, el 40% de quienes declaran tener un interés moderado en la política cree que todo seguirá igual.

Entre Lima Metropolitana y el Perú urbano, la percepción sobre el nuevo Congreso es similar: en ambos casos predomina la idea de que no habrá cambios (33% y 32%, respectivamente). En las zonas rurales, en cambio, la opinión es ligeramente más positiva: el 31% considera que será mejor, frente a un 29% que cree que será igual y un 28% que estima que será peor.

Por macrozonas, los más optimistas se ubican en el norte del país: el 33% considera que el Congreso bicameral será mejor. En contraste, en el sur predomina una visión más crítica: el 36% opina que el nuevo Parlamento será peor.

En cuanto a las diferencias por sexo, no se observan brechas significativas. Tanto hombres como mujeres consideran mayoritariamente que el Congreso será similar al actual: el 33% de los hombres y el 31% de las mujeres comparten esta percepción.

Congresistas reelectos hablan del tema

La congresista Ruth Luque, integrante de la Bancada Democrática Popular y virtual senadora por Ahora Nación, sostuvo que esta percepción ciudadana responde, en gran medida, a la experiencia reciente con un Congreso que no ha estado a la altura de las demandas del país.

'Hemos visto una agenda muchas veces alejada de las principales preocupaciones de la población, así como prácticas que han debilitado la confianza en la institución, como el uso inadecuado del poder, la falta de transparencia y decisiones que han priorizado intereses particulares por encima del bien común. Un ejemplo de ello son las leyes procrimen. Además, la inestabilidad política constante y el rompimiento del equilibrio entre poderes del Estado han contribuido a generar una sensación de continuidad negativa, incluso de un parlamentarismo autoritario', señaló Luque a La República.

Luque agregó que la bicameralidad aún no responde a las demandas ciudadanas: 'Para muchas personas, no existen señales claras de que el nuevo Congreso vaya a marcar un cambio sustantivo en la forma de hacer política. La ciudadanía percibe que la bicameralidad, junto con las reformas electorales, ha sido diseñada por partidos como el fujimorismo para asegurar su continuidad. Sin embargo, este contexto también representa una oportunidad para reconstruir la confianza, apostar por una agenda centrada en derechos, en la lucha contra la corrupción y en responder de manera efectiva a las necesidades urgentes de la ciudadanía', apuntó.

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Indira Huilca, quien fue congresista durante el periodo 2016-2019 y ahora es virtual diputada por Ahora Nación, sostuvo que la percepción de que nada cambiará en el Parlamento se explica, en parte, por la eventual mayoría que alcanzarían bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular en conjunto dentro de la Cámara Alta.

'Mucha gente en el país es consciente de que el Congreso ha sido rediseñado a gusto de los partidos que hoy están en el poder. La bicameralidad se ha impuesto como parte de ese proceso. Se trata de una transformación institucional que profundiza el desequilibrio de poder existente. Además, la ciudadanía percibe que la presencia del fujimorismo y de la bancada vinculada a López Aliaga en el Senado seguirá generando inestabilidad. La gente intuye cuál será su rol y sabe que no estará orientado al respeto de las leyes', indicó Huilca a este medio.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal'

Para el politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Alejandro Cárdenas, existen razones para una lectura más optimista de los resultados. Si bien las estadísticas muestran que una mayoría de peruanos considera que no habrá cambios entre el actual y el próximo Congreso, en un análisis más amplio estos datos pueden interpretarse de forma positiva.

'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal. Históricamente, en el Perú, la percepción sobre el Congreso ha sido mayoritariamente negativa. Que hoy exista un equilibrio entre expectativas positivas y negativas representa un avance. El hastío sigue siendo alto y las cifras pueden parecer desalentadoras, pero no lo son tanto como se esperaba. Desde mi perspectiva, se vislumbra una leve mejora'.

Cárdenas interpreta las cifras con cautela, pero también con optimismo: 'Muchos de los partidos más repudiados por la opinión pública, como APP, Perú Libre o Podemos Perú, no han superado la valla electoral. Esto ha generado alivio y satisfacción en la población. En el papel, se presume que varios de los nuevos diputados y senadores presentan un mejor perfil ético, especialmente los de Ahora Nación y Buen Gobierno', señaló.