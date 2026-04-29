Secuestradores de empresario vidriero ostentaban lujos extremos

Los Secos de Lima, detenidos por la policía tras la liberación de un empresario secuestrado.

Los Secos de Lima, detenidos por la policía tras la liberación de un empresario secuestrado.

Los secuestradores de un empresario, dueño de una planta vidriera, quien fue secuestrado el último viernes en San Martín de Porres, delante de su esposa y su menor hijo, llegaron a amenazar con mutilarlo si no pagaban los S/80.000 que exigían por su liberación. "¿Quieres una prueba de vida? Te voy a mandar los dedos", fue el mensaje que hizo llegar el negociador de la banda criminal a la familia de la víctima durante uno de los momentos más tensos de las tratativas.

Por fortuna, el empresario —cuya identidad se protege— fue liberado sano y salvo en Santa Anita por una brigada especial de la Dirección de Investigación Criminal. Estaba maniatado y en todo momento permaneció encañonado por uno de los miembros de la red criminal Los Secos de Lima, conformada por ocho venezolanos, quienes fueron capturados en una exitosa operación.

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El cabecilla, su lugarteniente y algunos integrantes de la organización ostentaban lujos extremos, tal como lo demuestran las fotografías y videos encontrados en sus celulares.

Los detalles de las amenazas que sufrió el empresario no solo muestran el mal momento que debió pasar la familia. También suman un dato que revela en esta organización un modus operandi igual al que usaron los miembros del Tren de Aragua. Por eso, no se descarta que detrás de los secuestros estén las mismas personas.

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Las capturas de los secuestradores se realizaron en un hostal ubicado en la avenida El Olivar 1137, urbanización Jorge Chávez, Callao; en la calle Hugo Espinoza 171, urbanización Cueto Fernandini, Los Olivos; y en la calle 10, manzana C, lote 16 P-6, Eduardo de Lapilena, San Juan de Lurigancho.

Ellos son acusados ahora por los delitos contra la libertad personal (secuestro), contra el patrimonio (extorsión), contra la paz pública (banda criminal), contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) y contra la seguridad pública (uso o porte de armas de fuego y municiones).

Los detenidos son: Moisés David Villalobos González (25), alias “Moshe”; José Gregorio Infante Infante (22), alias “Gregory”; Angle Andreina Jaimes Ojeda (42), alias “Angle”; Odnamra Manuely Urbina Uzcátegui (27), alias “Chito”; Ronner Gabriel González Zegarra (26), alias “Gabriel”; Brayan Ezequiel Parra Vargas (24), alias “Brayan”; Norelys Daniela Herrera Martínez (20), alias “Chata”; y Angelin Aray Jaimes (18), alias “Angy”. También fue retenida la menor M. J. M. J. (17), también venezolana.

De acuerdo con las investigaciones, el 24 de abril, en el cruce del jirón Palpa y la avenida Dominicos, en San Martín de Porres, el empresario vidriero fue secuestrado por integrantes de la banda criminal Los Secos de Lima, premunidos con armas de fuego y a bordo de dos vehículos. Lo interceptaron cuando transitaba a pie con su esposa y su menor hijo; fue amenazado de muerte e inmovilizado para introducirlo violentamente al interior de un automóvil color gris, marca Nissan.

Fugaron raudamente y lo llevaron hasta un inmueble rústico acondicionado como lugar de cautiverio. Luego exigieron a sus familiares, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos ofrecidos como “prueba de vida”, la suma de 80.000 soles por su libertad.

Algunos miembros de la banda ostentaban lujos.

ASI FUE LA LIBERACIÓN

Producto de las investigaciones, acciones de inteligencia y trabajo de campo desarrollado por personal de la División Antisecuestros, se logró la identificación de los integrantes de esta banda criminal y se puso en ejecución un operativo policial simultáneo en tres distritos de Lima y Callao, al mando del general Víctor Revoredo.

Al cabecilla de esta banda criminal, Brayan Parra, y a Norelys Herrera los encontraron refugiados en el interior de una habitación del hostal. A ellos se les incautó equipos celulares que contienen información relevante respecto del secuestro, en el cual participaron antes, durante y después, además de una moto de placa 8565-RA utilizada para las acciones de seguimiento y reglaje a la víctima.

Asimismo, los detenidos antes nombrados emplearon el vehículo Nissan BSH-089 para las acciones de reglaje, seguimiento, secuestro y traslado de la víctima al lugar de cautiverio. El carro fue hallado en la calle Las Almendras con la avenida Túpac Amaru, en Independencia.

Igualmente, en un inmueble de Los Olivos, la Policía incursionó en dos ambientes y capturó al lugarteniente de esta banda criminal, de doble nacionalidad (peruano-venezolano), Ronner González, así como a sus connacionales Moisés Villalobos, José Infante y la menor de 17 años.

A ellos se les incautó armas de fuego, teléfonos celulares que contenían comunicación entre ellos referida al secuestro, en cuyas diferentes etapas participaron. Asimismo, se decomisaron diferentes tipos de droga (PBC, marihuana y tusi) e insumos para su elaboración y tráfico.

En el frontis del citado inmueble se halló el vehículo Toyota CKG-698, utilizado en el secuestro como contención y resguardo del vehículo principal (Nissan gris), donde trasladaron a la víctima al lugar de cautiverio. También se halló e incautó una motocicleta sin placa de rodaje, perteneciente a esta banda, que utilizaban para las acciones de reglaje y seguimiento a la víctima.

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En tanto, en San Juan de Lurigancho se capturó a las venezolanas Odnamra Urbina, Angle Jaimes y Angelin Aray, quienes habrían participado en las etapas de negociación y cobro del pago del rescate, al ser las administradoras de las cuentas incriminadas utilizadas por esta banda.

A ellas se les incautó equipos celulares que contenían información sobre la recepción y transferencias de dinero al resto de los integrantes de la red, así como diferentes tipos de droga y documentación incriminatoria en la presente investigación.

Los ocho detenidos y la menor retenida, así como los vehículos y especies incautados en el operativo y que fueron utilizados para el secuestro del mencionado empresario, fueron trasladados a las instalaciones de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri.