Encuesta IEP: 84% de la población cree que los candidatos que pasen a segunda vuelta deben firmar una hoja de ruta

84% de los candidatos estaría a favor de que se firme una hoja de ruta | Foto: Google Gemini.

84% de los candidatos estaría a favor de que se firme una hoja de ruta | Foto: Google Gemini.

Datos reveladores de la nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El estudio señala que el 84% de la población considera que los candidatos que pasen a segunda vuelta deben firmar una hoja de ruta que garantice el respeto a la separación de poderes y la independencia de las instituciones. En contraste, solo el 11% está en contra de esta medida y un 5% no se pronuncia al respecto.

Los resultados también muestran otros hallazgos relevantes. Según la diferenciación ideológica de los encuestados, el 88% de quienes se identifican con valores asociados a la derecha está a favor de una hoja de ruta. Asimismo, el 86% de los encuestados de Lima Metropolitana respalda esta medida. A nivel de macrozonas, Lima y el norte del Perú concentran el mayor respaldo a la firma de este compromiso.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISMO PRESIONA A JNE Y YEHUDE SIMON EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

84% de la población a favor de firmar una hoja de ruta. | Foto: IEP/LR.

La hoja de ruta también es bien valorada por los jóvenes. El 90% de los encuestados de entre 18 y 29 años se muestra a favor de que los candidatos en segunda vuelta asuman este compromiso. Por sexo, las mujeres registran mayor aprobación: el 88% está a favor de la medida.

El interés en la política también influye. El mayor nivel de rechazo a la firma de una hoja de ruta se encuentra entre quienes declaran estar muy interesados en la política: el 14% de este grupo está en contra. En cambio, el 89% de quienes se consideran 'algo interesados' en temas políticos se muestra a favor del compromiso.

Encuesta sobre la hoja de ruta según segmentos. | Foto: IEP/LR.

Los sectores socioeconómicos A y B son los que presentan mayor respaldo a la firma de una hoja de ruta: el 89% de los encuestados de estos estratos se muestra a favor. Muy cerca, el sector C también respalda la medida con un 86%.

¿Qué es una hoja de ruta?

La 'hoja de ruta' es el nombre que reciben los documentos de planificación firmados por un candidato presidencial ante la eventual posibilidad de asumir la presidencia del Perú. Este compromiso busca asegurar que su accionar político se oriente hacia una línea no radical, con reformas que no alteren de forma significativa el funcionamiento de las instituciones.

La hoja de ruta suele plantearse cuando los candidatos presentan propuestas que rompen con los modelos vigentes, especialmente en materia económica. En su plan de gobierno, el candidato Roberto Sánchez ha planteado la reestructuración del modelo económico peruano, lo que ha generado preocupación en sectores cercanos al centro y la derecha.

PUEDES VER: Sacerdote Omar Sánchez es denunciado ante el Dicasterio del Vaticano por presunto abuso a un joven

El término 'hoja de ruta' se popularizó tras la experiencia de 2011 con la candidatura de Ollanta Humala. Luego de que el candidato nacionalista pasara a segunda vuelta con Keiko Fujimori, diversos sectores criticaron su plan de gobierno —denominado 'La Gran Transformación'— por proponer el abandono del modelo económico vigente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En ese contexto, se elaboró el documento 'Lineamientos de política económica y social para un gobierno de concertación nacional', que reemplazó el planteamiento económico original. Este texto fue conocido mediáticamente como la 'hoja de ruta' y formó parte de la estrategia para presentar a Humala como una opción más moderada frente a otros sectores del electorado.

El término volvió al debate público cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta también frente a Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 2021. En ese contexto, la propuesta económica de Perú Libre también generó preocupación en sectores del centro y la derecha. El partido liderado por Vladimir Cerrón planteaba la reformulación del modelo económico y la redacción de una nueva Constitución.

A diferencia de Ollanta Humala, Castillo no firmó públicamente una hoja de ruta e, incluso, durante sus primeros meses de gobierno, llegó a afirmar que no lo haría. Sin embargo, en la práctica, el expresidente no logró concretar estas propuestas durante el año y medio que duró su mandato.

La hoja de ruta no es una exigencia dirigida únicamente a candidatos de izquierda. En 2021, desde la vereda opuesta a la de Pedro Castillo, Keiko Fujimori firmó un compromiso en el que aseguró que respetaría la independencia institucional y la separación de poderes del Estado.

La candidata de Fuerza Popular también fue cuestionada entonces por algunos de sus técnicos en economía y salud, como Jorge Baca Campodónico y Ernesto Bustamante, respectivamente. Sin embargo, no realizó cambios al respecto.

“En general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado”

Para José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una hoja de ruta es percibida como una alternativa favorable ante candidatos con posturas más radicales.

“La hoja de ruta es atractiva porque, en general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado y que resuelva sus problemas, así como a limar aspectos polémicos de los programas de los candidatos”, señaló.

Godoy precisó que este tipo de documento podría incluir aspectos más allá de la separación de poderes y el respeto a la autonomía institucional: “Podría incluir aspectos vinculados a la estabilidad macroeconómica, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de tratados internacionales, la derogatoria de leyes procrimen y el compromiso con un periodo de gobierno estable”, indicó.

El especialista consideró además que es posible que los candidatos que pasen a segunda vuelta firmen una hoja de ruta, aunque advirtió que el principal problema no es la firma, sino el cumplimiento de los compromisos asumidos.