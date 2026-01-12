HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más del 90% de transportistas paga cupos extorsivos, según dirigente: "Los que no pagan son unas pequeñas empresas de cuatro carros"

La ola de crímenes por extorsión en Lima y Callao, y la inacción del Gobierno ha llevado al sector transporte a convocar un nuevo paro para este mes, en el que participarían 250 empresas y cerca de 12.000 unidades.

Más del 90% de transportistas paga cupos extorsivos, según dirigente
Más del 90% de transportistas paga cupos extorsivos, según dirigente | Foto: Mabel Alba /La República/Exitosa

La escalada de crímenes por extorsión contra el transporte público en Lima y Callao en los primeros días del 2026 ha llevado al sector a convocar un nuevo paro en enero, como medida de protesta ante la falta de respuestas efectivas del Gobierno. Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, cuestionó duramente la inacción del Estado frente a esta crisis de seguridad. En declaraciones a Exitosa Noticias, advirtió que más del 90% del sector transporte paga extorsión.

“Los que no pagan son algunas pequeñas empresas de cuatro, cinco carros, que prácticamente son insignificantes o no existen. Entonces, a ellos no van a perder tiempo en extorsionarlos”, indicó.

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Por su parte, Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos, reveló en conferencia de prensa que las empresas de transporte público pagan en promedio S/10 de cupos hasta a tres bandas criminales cada día. “Los ataques son porque quieren S/30 por bus diario”, refirió. En este escenario, cada empresa entregaría al año alrededor de S/2,5 millones a las organizaciones delictivas.

Seguridad ciudadana sin cambios

O’Diana también recordó que la Ley 32490, aprobada en noviembre por la gestión de José Jerí para crear un grupo élite contra el crimen organizado, conformado por la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, nunca llegó a ejecutarse.

“¿Sabes en qué está esa ley? Es letra muerta. Está durmiendo el sueño de los injustos porque ni siquiera está reglamentada y no se está implementando. Es que en el Perú se aprueba una ley, todo el mundo celebra, pero si no tiene reglamento, no se puede aplicar”, señaló.

Por otro lado, denunció la falta de presupuesto, equipamiento y personal en la Policía Nacional. El dirigente consideró que esta situación agrava la lucha contra las bandas criminales y, aunque reconoció que el Gobierno de Jerí es de transición, exigió que por lo menos se sienten las bases para combatir la inseguridad ciudadana.

“¿Hemos visto incrementar las vacantes en la Policía Nacional? No hay. Este año van a ingresar los mismos que el año pasado. A parte de los que ya se han ido de baja por cumplimiento de tiempo de servicios, hay más de 3.000 que han sido dados de baja por medida disciplinaria y no son reemplazados. Cada vez hay menos efectivos en la Policía Nacional”, sostuvo.

Paro de transportes con fecha por confirmar

En conversación con La República, Ojeda señaló que la agrupación emitirá un pronunciamiento este lunes 12 de enero al mediodía en el que se anunciará si alrededor de 250 empresas del sector y cerca de 12.000 unidades paralizarán sus actividades este jueves 15 de enero, como anteriormente lo habían anunciado.

