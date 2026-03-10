Despistaje gratis solo con DNI o carnet de extranjería por todo marzo | Andina

Despistaje gratis solo con DNI o carnet de extranjería por todo marzo | Andina

Durante todo el mes de marzo de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) realiza una campaña nacional gratuita de prevención del cáncer de mama y de cuello uterino dirigida a la población femenina. La iniciativa busca promover el diagnóstico temprano mediante pruebas de tamizaje sin costo en establecimientos de salud a nivel nacional.

La iniciativa está abierta a todas las mujeres, sin importar el tipo de seguro. El objetivo es facilitar el acceso a revisiones que permitan detectar posibles lesiones o enfermedades en etapas iniciales, cuando las probabilidades de tratamiento exitoso son mayores.

¿Cómo acceder a los exámenes gratuitos?

Quienes se encuentren interesadas pueden acudir durante marzo a los establecimientos de salud designados en todo el país para realizarse el proceso correspondiente. El servicio está disponible presentando el DNI o carné de extranjería. Además, se ha publicado listados de centros de atención donde se realizan estas pruebas:

Para tamizaje de cáncer de cuello uterino (VPH): link

Para tamizaje de cáncer de mama (Mamografía): link

Para recibir orientación o conocer el punto de atención más cercano, puedes comunicarte de forma gratuita con la Línea 113, disponible las 24 horas del día.

¿Qué exámenes gratuitos ofrece el Minsa?

La campaña incluye diversos controles de detección temprana según la edad de las pacientes:

Papanicolaou para mujeres de 25 a 29 años y de 50 a 64 años.

para mujeres de 25 a 29 años y de 50 a 64 años. Prueba molecular de VPH o IVAA para mujeres de 30 a 49 años.

para mujeres de 30 a 49 años. Mamografía bilateral para mujeres de 40 a 69 años.

Recomendaciones para la prevención

El Minsa recordó a la ciudadanía que la mamografía es una herramienta clave para el tamizaje del cáncer de mama. Por ello, recomienda que todas las mujeres entre 40 y 69 años se realicen esta prueba cada dos años.

En cuanto al cáncer de cuello uterino, las autoridades sanitarias también enfatizan la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas, niños y adolescentes, además de mantener controles médicos regulares.

