Ciencia

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Es uno de los edificios volcánicos de mayor magnitud documentados por la ciencia moderna en la Tierra. Está a 1.600 km de Japón.

Esta estructura volcánica de la Tierra iguala en extensión a territorios vastos como Loreto, Gran Bretaña o Irlanda.
Esta estructura volcánica de la Tierra iguala en extensión a territorios vastos como Loreto, Gran Bretaña o Irlanda. | Ilustración con IA/ChatGPT

El Macizo Tamu, un gigante geológico ubicado a dos kilómetros bajo el océano Pacífico, destaca como una de las estructuras volcánicas más extensas de la Tierra. Con una superficie de 310.000 km², su tamaño rivaliza con el territorio del Reino Unido o Nuevo México. Esta formación submarina es, hasta la fecha, uno de los edificios volcánicos de mayor magnitud documentados por la ciencia moderna en nuestro planeta.

La investigación, presente en Nature Geoscience y National Geographic, transformó los modelos de la geología marina actual. El estudio, liderado por el geólogo William Sager, reveló que este coloso surgió como un único ejemplar y no como un conjunto de cráteres pequeños.

¿Dónde se encuentra?

Esta estructura yace a 1.600 km de Japón, dentro de la meseta oceánica Shatsky Rise. Su magnitud impresiona, pues la base descansa a 6.400 metros de profundidad, mientras que la cumbre se sitúa a 1.980 metros bajo el nivel del mar.

Expertos en geofísica marina categorizaron este relieve como un volcán en escudo tras décadas de investigación. Los flujos de lava basáltica desde un punto central crearon una cúpula extensiva de proporciones inéditas. Al respecto, el investigador Sager afirmó que es el "más grande jamás descubierto en la Tierra”.

Su magnitud redefine los límites geológicos conocidos en el fondo del océano Pacífico. Foto: National Geographic

Su magnitud redefine los límites geológicos conocidos en el fondo del océano Pacífico. Foto: National Geographic

A pesar de debates científicos recientes sobre su clasificación, esta edificación ígnea compite en escala con los mayores colosos del Sistema Solar. El sitio funciona hoy como un laboratorio natural para el estudio de procesos geológicos profundos. Su altura total de casi 5.000 metros desde el lecho marino lo consolida como un hito fundamental de la geología terrestre.

Su tamaño equivale a nueve Limas

Este monumento posee una superficie que eclipsa por completo al departamento de Lima, pues ostenta casi nueve veces el tamaño de la capital peruana: "Podrían caber nueve Limas completas dentro del área del volcán y aun así quedaría espacio libre". Su magnitud redefine los límites geológicos conocidos en el fondo del océano Pacífico.

Esta estructura volcánica se equipara en extensión a territorios vastos como Loreto, Gran Bretaña o Irlanda. Pese a su fama, la comunidad científica mantiene interrogantes sobre su clasificación y base real, lo que impulsa nuevas expediciones hacia el abismo.

