Este avance para la electrónica prescinde de reactivos químicos y aprovecha la lignina presente en los desechos agrícolas. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Investigadores de la UNSW Sydney desarrollaron un método veloz que transforma cáscaras de maní en grafeno de una sola capa mediante pulsos eléctricos y calor. Este avance para la electrónica avanzada prescinde de reactivos químicos y aprovecha la lignina presente en los desechos agrícolas. De acuerdo con el equipo científico, la técnica optimiza el rendimiento en baterías y dispositivos de alta gama. “Nuestro enfoque demuestra que la biomasa agrícola puede transformarse directamente en materiales de alto valor tecnológico”, explicó el experto Kourosh Kalantar-zadeh en la revista 'Advanced Functional Materials'.

El estudio capitaliza el enorme volumen de biomasa derivado de la producción mundial, pues la Food and Agriculture Organization reporta millones de toneladas de este residuo anualmente. Al ser una fuente de carbono abundante, estas estructuras vegetales permiten una síntesis sostenible del nanomaterial en solo 10 minutos.

¿Cómo es ese proceso de corto tiempo?

El proceso inicia mediante la trituración de cáscaras de maní hasta obtener partículas finas. Estas se someten a un calentamiento preliminar de 500°C durante cinco minutos para eliminar impurezas y generar un carbón de biomasa. Según el estudio en 'Advanced Functional Materials', dicho tratamiento térmico inicial establece una estructura rica en carbono apta para la conversión posterior.

Luego, el material carbonizado recibe un pulso eléctrico intenso que provoca un calentamiento ultrarrápido por efecto Joule hasta alcanzar los 3.000°C en milisegundos. Esta técnica reorganiza los átomos en láminas de grafeno con escasos defectos estructurales.

La metodología completa prescinde de reactivos químicos o derivados del petróleo. UNSW Sydney reporta que esta innovación sustituye al negro de humo tradicional, lo cual disminuye la dependencia hacia combustibles fósiles.

¿Por qué el grafeno es tan crucial y cuánto cuesta?

Se trata del material más prometedor del siglo XXI gracias a sus capacidades físicas y eléctricas excepcionales. Esta estructura consta de una capa atómica de carbono en red hexagonal que ofrece una delgadez extrema y alta conductividad. Tras su hallazgo experimental en 2004 por Andre Geim y Konstantin Novoselov, diversos sectores exploran su potencial bajo el respaldo del Massachusetts Institute of Technology.

La innovación actual resalta por una eficiencia energética superior frente a sistemas químicos complejos u hornos continuos. Según las estimaciones de los expertos, "producir un kilogramo podría requerir energía equivalente a aproximadamente 1,30 dólares", un costo significativamente bajo para la industria.

¿Qué más puede mejorar aparte de baterías?

El grafeno de biomasa trasciende el almacenamiento energético para integrarse en tecnologías electrónicas, sensores y sistemas de comunicación avanzados. Investigaciones del Massachusetts Institute of Technology y del Graphene Flagship destacan que sus propiedades lo consolidan como un componente estratégico en dispositivos de alto rendimiento y aplicaciones médicas emergentes.

Aplicaciones potenciales:

Celdas solares más ligeras y eficientes

Pantallas táctiles y electrónica flexible

Sensores médicos y ambientales de alta precisión

Transistores ultrarrápidos

Dispositivos portátiles de monitoreo de salud

Otros residuos que pueden ayudar, aparte del maní

Científicos identifican la lignina como el factor determinante en esta tecnología, un polímero estructural que permite procesar biomasa rica en carbono. Dicha innovación aprovecha residuos orgánicos de escaso valor económico para fabricar componentes avanzados destinados a la industria técnica.

La conversión de desechos como posos de café, cáscaras de plátano y restos forestales en grafeno impulsa una bioeconomía circular efectiva. De acuerdo con UNSW Sydney, la meta principal busca "conectar la producción agrícola con la fabricación de materiales avanzados mediante procesos energéticamente eficientes".