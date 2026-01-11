José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez ha empezado a escribir artículos en los que defiende su trabajo en el equipo especial Lava Jato. | John Reyes / La República

Podría ponerse frente a una pizarra acrílica y explicar -como ya lo hace en algunos diplomados- en qué consiste el Código Procesal Penal y el delito de lavados de activos, como un docente de derecho. O podría volver a los juicios orales, en calidad de abogado litigante, para exponer argumentos o defender su posición de manera obstinada. O podría escribir sobre todo lo que ha vivido como fiscal anticorrupción. Todo aquello es una posibilidad, ahora que se ha desactivado el equipo especial Lava Jato, donde estuvo casi diez años. Pero José Domingo Pérez no ha pensado en estas alternativas. Quiere ser todavía un fiscal, aunque el escenario le es hostil, aunque él mismo reconozca que ha sido derrotado por los que promueven la impunidad. El abogado que investigó cómo penetró la corrupción de Odebrecht en lo más alto de la política nacional hace una pausa y un balance de su propio trabajo.

Ya pasaron tres días de la desactivación de los equipos especiales. ¿Ya le han asignado un nuevo despacho?

Bueno, después de varios años tengo que retomar la labor de la que soy titular. Y yo soy un fiscal titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Me asignaron un despacho que físicamente no existía. Afortunadamente, esta problemática ha llegado a oídos de quienes tienen que tomar la decisión. Y entiendo que en el transcurso de la siguiente semana ya podré tener un ambiente en donde continuaré mi labor en la Fiscalía.

Digamos que, por ahora, ese despacho está desprovisto de lo mínimo e indispensable para trabajar.

Bueno, queda en el papel el despacho. Todavía no tiene lo elemental, pero esta es una situación en la que -conforme he ido preguntando y conversando con las personas responsables- me han indicado que van a procurar implementarla.

Hablemos un poco del ambiente que se vive en el Ministerio Público. El fiscal Tomás Galvez tiene metáforas desafortunadas para referirse a ustedes. Él dice que ustedes se creían unos reyes, o él se llama a sí mismo una escopeta y los presenta a ustedes como palomas. Un terapista diría que usted está trabajando en el peor clima laboral.

Bueno, es un ambiente que lamentablemente siempre hemos padecido en el Ministerio Público. No ha sido fácil durante estos años llevar esta clase de casos. Hay que recordar quiénes han jefaturado la Fiscalía, desde Pedro Chávarry, Patricia Benavides y, bueno, ahora tenemos al señor Gálvez, que, más allá de utilizar este lenguaje metafórico, como él ha tratado de justificarse, lo cierto es que ha sido muy hostil, muy agresivo. Ayer, por ejemplo, indicó que si hubiera alguna situación de incomodidad, él puede apagar una vela, y hay que tener en cuenta el apellido del excoordinador del equipo especial (Rafael Vela).

No es nada sutil el fiscal Gálvez.

Exactamente, y yo creo que, por el contrario, quien representa la institución, quien es el titular de todos los fiscales, debería tener prudencia. Y no es faltar el respeto al señor Gálvez, sino exigir un poco de cortesía, por lo menos al dirigirse a los fiscales en la institución, dejar ese lenguaje agresivo a la calle o a la política, y nuevamente buscar la legitimidad de la sociedad. Pero queda claro que ese lenguaje lo único que permite es acercarse a aquellos grupos que utilizan el ataque.

Ahora, ¿en este ambiente usted todavía tiene ganas de quedarse en el Ministerio Público?

Bueno, obviamente represento el rostro de que la impunidad va triunfando en nuestro país y de que el abuso y la arbitrariedad se viene abriendo paso para acentuarse. Pero tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto. Yo concursé, yo ascendí a través de un concurso y estaré ahí hasta donde el Ministerio Público me lo permita.

Pero ahora mismo tiene una amenaza de suspensión.

Es que no voy a ser ingenuo. ¿Usted cree que después de haber enfrentado estos casos en donde el poder económico y político está detrás no va a haber algún tipo de represalia o ensañamiento hacia mí o hacia el fiscal Rafael Vela? Nos queda claro que eso va a ocurrir. Es decir, estamos alertas para defendernos, para poder contrarrestar a través de la verdad. Y ese es el motivo de mi presencia en esta entrevista; defender los resultados del trabajo que se ha llevado a cabo en el equipo Lava Jato.

¿Se siente de alguna manera derrotado?

Bueno, obviamente. Yo le acabo de indicar: soy el rostro de la derrota y de la impunidad que viene ganando una lucha constante contra quienes quieren realizar su trabajo contra la corrupción, contra formas graves de criminalidad que se han presentado en nuestro país. Mire usted, procuré llevar el Caso Cocteles para que se pudieran establecer las sanciones correspondientes. Lamentablemente, la injerencia del Tribunal Constitucional no lo ha permitido. Pero me voy del equipo especial Lava Jato habiendo dejado el Caso Cocteles en trámite. Es decir, el caso no ha concluido. Esperemos que quien me reemplace, quien me suceda, haga todo el esfuerzo para que ese caso continúe.

Usted no logró llegar al final del Caso Cocteles. ¿Eso fue para usted un fracaso?

Mire, no solamente creo que lo fue para la labor que he desarrollado, sino en general para la sociedad a la que representa el Ministerio Público. Pero algo importante que podemos dejar como resultado, en el caso Lava Jato y sobre todo en el Caso Cocteles, es que el Perú conoce que el Partido Fuerza Popular financió sus campañas políticas, tanto en el año 2011 como en el año 2016, con dinero de procedencia ilícita. Ese caso aún no ha concluido, ese caso no está archivado, a pesar de distintas decisiones de este Tribunal Constitucional. Esa última batalla la di el 19 de diciembre y luego vino la decisión del señor Tomás Gálvez de desactivar sí o sí los equipos especiales.

Ahora, hay quienes dicen que en ese caso usted insistió en un error de manual: que no se podía acusar a una persona, en este caso a la señora Fujimori, por el delito de lavado de activos, porque en el momento en el que ocurrieron los hechos por los que se le quería juzgar, no existía esa figura legal.

Mire, yo le voy a decir algo bastante lógico para que me puedan entender todos los lectores de La República. Si eso fuera verdad, la gran pregunta que tendríamos que realizarnos ahora es qué hace el señor Ollanta Humala preso, en un penal de la capital de la República. Porque, mientras la señora Fujimori recibía un millón de dólares de la empresa Odebrecht, para la campaña del año 2011, el señor Ollanta Humala recibía tres millones de dólares para esa campaña. Mientras la señora Fujimori va por todas las plazas

Diciendo que ha sido absuelta…

Diciendo erradamente y engañando al pueblo con que ha sido absuelta, el señor Ollanta Humala sigue preso. Entonces, esa situación se responde de esa manera. No es que el Tribunal Constitucional haya señalado que no hay delito de lavado activos, sino que ha dado resoluciones o sentencias que han terminado favoreciendo a la señora Fujimori.

Ahora, ¿siente que al pedir la prisión preventiva de la señora Fujimori en el 2018, de alguna manera contribuyó con la narrativa de que ella fue una perseguida política?

Mire, ella ha sido una perseguida de la justicia penal. No solamente fue el pedido que realicé, sino que fue confirmado por una sala, confirmado por una Corte Suprema, a través de jueces de dicha instancia. Y cuando el Tribunal Constitucional anuló esa prisión preventiva, nuevamente un juez se la volvió a imponer. En todo caso, ¿sabe quiénes son los perseguidos políticos actualmente? Rafael Vela y yo, porque el Congreso, a través de la comisión multipartidaria que preside Alejandro Muñante, con integrantes del Partido Fuerza Popular, políticamente está estableciendo responsabilidades penales por el proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, a los fiscales, pero también, por primera vez en la historia del Perú, a una jueza, por haber dictado una sentencia en ese caso.

Tiene una relación muy difícil con los congresistas, sobre todo de Fuerza Popular. ¿Cuál diría que ha sido el episodio más complicado de su relación con ellos?

Mire, han sido varios, desde el primer ataque que tuvimos cuando allanamos el local de Fuerza Popular, y la congresista Luz Salgado vino con una amenaza directa…

Le dijo algo así como: Usted no sabe con quién se ha metido.

Exactamente, y creo que eso se ve reflejado luego cuando la congresista Martha Moyano reconoce públicamente, en un medio de comunicación, que le había solicitado a la señora Patricia Benavides, en aquel entonces fiscal de la Nación, que me saque del equipo especial.

¿Fueron los fujimoristas los que lanzaron el bulo de que usted necesitaba un tratamiento psiquiátrico?

Mire, es toda una estructura de ataque, de difamación, de humillación, de denigración, que la viene sufriendo actualmente la doctora Delia Espinoza. Si usted escucha a sus detractores, encabezados por el presidente del Congreso, usan el mismo guion que me han intentado aplicar durante varios años.

Para algunas personas, de una manera que no se entiende, usted propició la muerte de Alan García. ¿Qué siente cuando escucha ese tipo de versiones?

Que es una situación bastante ilógica, no quiero utilizar otra clase de términos, sobre todo por el respeto a un hecho tan fatídico y lamentable. Pero mire, quienes tenían conocimiento de la intención del señor García de quitarse la vida eran sus familiares, y creo que ellos eran los llamados a atender algún problema que hubiera tenido el señor García. La Fiscalía y la Policía lo que realizaron fue su labor, ejecutar un mandato de detención judicial.

¿Dónde estaba usted cuando se enteró de la muerte del doctor García?

Yo estaba preparándome para ir a la audiencia de prisión preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski. Porque acá también quiero hacer una corrección. He visto que el señor abogado César Nakazaki anda esparciendo hechos que no son del todo exactos. Me remito a lo siguiente: él indica que nosotros propiciamos la detención del señor García y la prisión preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski el mismo día, para tener dos trofeos, según él. Y esa es una situación falsa. ¿Por qué se lo digo? Porque tanto la resolución para detener al señor García como el señalamiento de la audiencia para la prisión preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski no los fija el fiscal, lo fijan jueces, dos jueces distintos que dictaminaron las resoluciones.

¿Lleva una cuenta de los casos que ha ganado?

A ver, dentro de mi carrera tengo muchos, pero si usted me indica dentro del caso Lava Jato, tenemos el caso de Alejandro Toledo, que no es tan cierto que fuera un caso en el que todas las pruebas ya estaban establecidas y que por eso se le debió condenar con anticipación, eso es absurdo.

Bueno, eso lo dice su mejor amigo el fiscal Gálvez.

(Sonríe) Es absolutamente falso, primero porque no es mi amigo y segundo porque la acusación contra el expresidente Alejandro Toledo se interpuso en el año 2020 y gracias a esa acusación es que los Estados Unidos autorizaron su extradición. El año 2020 se presentó la acusación y en el año 2024 se logró su condena. Luego está la acusación, que luego se traduce en una condena, en el caso Metro de Lima, que involucra a los funcionarios del segundo gobierno aprista que intervinieron en la obra más emblemática de dicha administración. Bueno, y hay otras sentencias producto de las colaboraciones eficaces, y teníamos en curso el juzgamiento de la exalcaldesa Susana Villarán.

Hay una preocupación por los casos de colaboración eficaz. Más allá del desarrollo legal, hay una condición en la que los testigos tienen que tener cierta confianza con el fiscal. Es una cosa casi subjetiva. ¿Eso se puede trasladar de un fiscal a otro?

Es bastante difícil. Creo que la experiencia pasada, en los casos Fujimori-Montesinos y que la relata José Ugaz, en su libro Caiga quien caiga, cuando tiene este dilema, cuando Matilde Pinchi Pinchi le pregunta a él y a la fiscal Magallanes: ¿qué pasa si a ustedes los cambian?, nos demuestra que es una situación posible. Pero lo cierto es que no estoy ya. Lo cierto es que hay varios procesos que están en curso, el caso de la exalcaldesa Susana Villarán por ejemplo, en donde hay personas arrepentidas, colaboradoras.

¿Y hay alguna situación que le haya pasado en ese sentido, alguien que le haya dicho que no quiere continuar?

Mire, yo ya no puedo hablar desde el momento que se ha desactivado el equipo especial. Pero sí le voy a indicar que, desde el momento en que el señor Gálvez, en la segunda semana de diciembre, comenzó a afirmar que nos iba a desactivar, sí hubo bastante preocupación de muchas personas que tenían que concurrir a los juicios orales a poder brindar su testimonio.

¿Diría que su conducta ha sido una de las más examinadas por su propia institución en los últimos años?

Bueno, no solamente mi conducta, mis ingresos, mis egresos. Yo fui investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, por una denuncia de una militante aprista. Soy el único fiscal al que han investigado dos veces por enriquecimiento ilícito en el país. Es decir, a mí me han examinado por cualquier aspecto.

Entiendo que incluso estaban pendientes del fraseo que usaba en las entrevistas.

Todo me han ido examinando. Por eso le digo, el espacio que dejo es muy difícil, muy complicado, porque creo que los casos Lava Jato y en particular el Caso Cocteles ha demostrado que es bastante difícil investigar cuando el poder político y el poder económico están detrás de los crímenes.

Ahora, al inicio de la investigación de los equipos especiales, hubo un fuerte respaldo público, ¿diría que eso le hizo suponer que su trabajo iba a ser más fácil, que se irían ratificando las conclusiones de sus investigaciones?

Bueno, se han ido ratificando.

No todas.

Todas terminaron en condena, excepto uno, el Caso Cocteles. Y yo dije en el 2020, en una entrevista: la elección del Tribunal Constitucional puede afectar el Caso Cocteles, ¿por qué? Porque es una institución que tiene un origen político. Y eso no es faltar el respeto a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos son elegidos por el Congreso. Fuerza Popular forma parte del Congreso y los votos de Fuerza Popular han permitido que ellos sean magistrados del Tribunal Constitucional. Y si vemos el discurso de la inauguración del año judicial, allí se ha dicho que ninguna autoridad puede interferir un proceso judicial en trámite. Y el Caso Cocteles es el único proceso, el único juzgamiento, donde viene otra autoridad y lo interfiere.

Entiendo que es maestro en el Código Procesal Penal y en su especialidad, el lavado de activos. Si usted saliera del Ministerio Público, ¿la docencia sería su oficio permanente?

Bueno, soy un abogado, desde la defensa, desde la docencia. Tengo que ver de qué otra actividad tengo que vivir, porque este trabajo de ser fiscal es mi fuente de subsistencia y de mi familia.

¿Lo han tentado para que escriba alguna especie de memorias de lo que fue su trabajo en el equipo especial?

Bueno, en eso estoy, tratando de reproducir algunas ideas, algunas experiencias, en algunos artículos, que no solamente me sirven para testimoniar los resultados del caso Lava Jato, sino también para defenderme, para decirle a los actores cuál fue nuestra labor.

Claro, he visto algunos artículos suyos en el LP

Sí, es correcto.

¿Ha debutado recientemente como columnista o es una cosa de hace tiempo?

Es esporádico, pero conforme el ataque ha venido hacia mí, he creído que el aspecto académico de las columnas no solo me sirve para informar, sino para defenderme.

Su última columna termina con una cita dedicada al fiscal Gálvez. Dice: “Esa es la paradoja del hombre fuerte, promete grandeza, pero entrega pequeñez. Promete dominio, pero revela dependencia. Promete fuerza, pero sólo expone la fragilidad de quien no puede dejar de ajustar cuentas”. ¿Ese es un resumen de lo que está pasando hoy en este momento en el Ministerio Público?

Bueno, es una referencia que se puede aplicar a la realidad de lo que se está viviendo actualmente en el Ministerio Público. Quienes pretendimos hacer una labor, finalmente estamos recibiendo un castigo, una represalia, esperemos que esto no sea más grave, con un enseñamiento que nos pueda afectar en otros derechos.