HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Los beneficiarios de esta iniciativa, según la entidad, serían 971 colegios ubicados en diversas regiones del país.

Las plazas habilitadas por Minedu buscan cubrir la demanda de maestros en diferentes regiones del país.
Las plazas habilitadas por Minedu buscan cubrir la demanda de maestros en diferentes regiones del país. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la creación de nuevas plazas y horas lectivas para reforzar la dotación de docentes en instituciones educativas del país, como parte de las acciones vinculadas al Buen Inicio del Año Escolar 2026. La medida alcanza a 971 colegios e instituciones y está orientada a mejorar la atención en el aula en distintas modalidades.

Según lo informado por el sector, la iniciativa contempla la asignación de presupuesto por más de S/71 millones y está dirigida principalmente a centros educativos ubicados en zonas rurales, así como en ámbitos del VRAEM y de frontera. Con ello, el Minedu busca reducir faltantes de personal y asegurar el servicio a miles de estudiantes.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

lr.pe

¿Cómo se distribuirán las 1.444 vacantes y la bolsa de horas para que los colegios cuenten con docentes en 2026?

El Minedu precisó que se crearán 1.444 plazas docentes y una bolsa de 13.374 horas destinada a la contratación de maestros. Con este esquema, se prevé beneficiar a cerca de 56.000 estudiantes en instituciones que brindan Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Para poner en marcha la medida, el ministerio gestionó el financiamiento ante 25 gobiernos regionales y Lima Metropolitana. Las necesidades fueron identificadas en el proceso de racionalización 2025, con el objetivo de asignar lugares y horas donde se reportaron mayores requerimientos de docentes y así sostener la continuidad del aprendizaje en las aulas.

PUEDES VER: Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

lr.pe

¿Qué instituciones serán priorizadas y cómo avanzará la contratación a través de DRE y UGEL?

La priorización se enfocará en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, así como en áreas del VRAEM y frontera, con el propósito de atender brechas de personal docente en territorios con mayores dificultades de cobertura. El ministerio indicó que esta intervención contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza en colegios que históricamente han enfrentado limitaciones para contar con profesores suficientes.

Además, el sector informó que con su creación, se logró cerrar al 100% la brecha de plazas docentes en Educación Básica Especial, lo que permite reforzar la atención a estudiantes con discapacidad y respaldar la línea de trabajo orientada a la educación inclusiva. En adelante, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las UGEL continuarán con el proceso de contratación con el fin de cubrir las nuevas posiciones y horas asignadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

LEER MÁS
Docentes universitarios recibirán un bono especial mensual este 2026, según Minedu: conoce los montos y requisitos

Docentes universitarios recibirán un bono especial mensual este 2026, según Minedu: conoce los montos y requisitos

LEER MÁS
Beca 18-2026: este 6 de marzo vence el plazo para postular a las primeras 1.555 vacantes

Beca 18-2026: este 6 de marzo vence el plazo para postular a las primeras 1.555 vacantes

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cambió tu local de votación? ONPE reubica casi 200 lugares a nivel nacional para Elecciones 2026

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

Sociedad

Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cambió tu local de votación? ONPE reubica casi 200 lugares a nivel nacional para Elecciones 2026

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025