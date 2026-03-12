Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Las plazas habilitadas por Minedu buscan cubrir la demanda de maestros en diferentes regiones del país. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la creación de nuevas plazas y horas lectivas para reforzar la dotación de docentes en instituciones educativas del país, como parte de las acciones vinculadas al Buen Inicio del Año Escolar 2026. La medida alcanza a 971 colegios e instituciones y está orientada a mejorar la atención en el aula en distintas modalidades.

Según lo informado por el sector, la iniciativa contempla la asignación de presupuesto por más de S/71 millones y está dirigida principalmente a centros educativos ubicados en zonas rurales, así como en ámbitos del VRAEM y de frontera. Con ello, el Minedu busca reducir faltantes de personal y asegurar el servicio a miles de estudiantes.

¿Cómo se distribuirán las 1.444 vacantes y la bolsa de horas para que los colegios cuenten con docentes en 2026?

El Minedu precisó que se crearán 1.444 plazas docentes y una bolsa de 13.374 horas destinada a la contratación de maestros. Con este esquema, se prevé beneficiar a cerca de 56.000 estudiantes en instituciones que brindan Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva.

Para poner en marcha la medida, el ministerio gestionó el financiamiento ante 25 gobiernos regionales y Lima Metropolitana. Las necesidades fueron identificadas en el proceso de racionalización 2025, con el objetivo de asignar lugares y horas donde se reportaron mayores requerimientos de docentes y así sostener la continuidad del aprendizaje en las aulas.

¿Qué instituciones serán priorizadas y cómo avanzará la contratación a través de DRE y UGEL?

La priorización se enfocará en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, así como en áreas del VRAEM y frontera, con el propósito de atender brechas de personal docente en territorios con mayores dificultades de cobertura. El ministerio indicó que esta intervención contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza en colegios que históricamente han enfrentado limitaciones para contar con profesores suficientes.

Además, el sector informó que con su creación, se logró cerrar al 100% la brecha de plazas docentes en Educación Básica Especial, lo que permite reforzar la atención a estudiantes con discapacidad y respaldar la línea de trabajo orientada a la educación inclusiva. En adelante, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las UGEL continuarán con el proceso de contratación con el fin de cubrir las nuevas posiciones y horas asignadas.

