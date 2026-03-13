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Política

Denisse Miralles se pronuncia sobre "escudo fronterizo" de Chile en Tacna: "Las decisiones de los países son autónomas"

La presidenta del Consejo de Ministros se pronunció sobre las acciones antimigratorias del gobierno chileno de José Antonio Kast en la frontera con Perú.

Miralles habló de las acciones del presidente de Chile, José Antonio Kast | Composición: LR.
Miralles habló de las acciones del presidente de Chile, José Antonio Kast | Composición: LR.

Durante la última conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se refirió a las recientes acciones antimigratorias del gobierno de José Antonio Kast en Chile, que se vienen ejecutando en la frontera entre ese país y el Perú. Miralles afirmó que el Gobierno peruano respeta las decisiones adoptadas por otros Estados.

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"Las decisiones de los países son autónomas. No tenemos más que respetarlas. Tomaremos medidas si consideramos que estas impactan en la seguridad del país. Estamos tomando conocimiento de estos decretos".

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En la zona fronteriza, efectivos militares chilenos han sido desplegados para evitar que migrantes crucen hacia el país sureño. Esta medida forma parte de las propuestas impulsadas por el gobierno entrante chileno. Kast llegó al poder en Chile prometiendo acciones más estrictas para controlar el flujo migratorio que afecta al país.

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La jefa del gabinete señaló que en los próximos días el Poder Ejecutivo se reunirá para definir una posición más activa frente a este tema. "Seguramente el canciller nos dará un reporte sobre cómo actuar en estas situaciones", señaló.

Tacna ha solicitado apoyo al Gobierno central

Ante esta situación, el gobernador de Tacna, Luis Ramón Torres, envió un oficio al presidente José María Balcázar. En la misiva, señala la necesidad de que el Gobierno central brinde apoyo al departamento fronterizo frente a las acciones emprendidas por la administración chilena de Kast.

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"Según se ha informado públicamente, se viene empleando maquinaria pesada por parte del Ejército chileno para la construcción de zanjas y barreras físicas destinadas a impedir el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros a territorio chileno. (...) Considero necesario que el Estado peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, (...) evalúe la adopción de medidas similares o incluso más eficaces que permitan fortalecer la seguridad y el control en nuestra frontera", se lee en el documento.

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