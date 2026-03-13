HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Congreso al ataque y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

López Aliaga se presenta como el candidato con mayor intención de voto con un 11.7% en marzo. Sin embargo, ese porcentaje es tres puntos menor al obtenido en febrero (14.6%) y en marzo (14.7%).

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan
Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

A un mes de las Elecciones 2026, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) han experimentado una caída en su intención de voto, mientras que, por el contrario, Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) aumentan sus posibilidades de llegar al sillón presidencial, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Únete a nuestro canal de política y economía

López Aliaga se presenta como el candidato con mayor intención de voto con un 11,7% en marzo. Sin embargo, ese porcentaje es tres puntos menor al obtenido en febrero (14,6%) y en marzo (14,7%). Pese a ello, el líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima se ha mantenido siempre en el primer lugar en lo que va del 2026.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Keiko Fujimori, al igual que el exburgomaestre, ha experimentado una caída en su candidatura. Este mes registra 9,4%, mientras que en enero y febrero registró 8,1% y 10,3%, respectivamente.

En tercer lugar se ubica el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), López Chau, con 6,8%. Él, a diferencia de los anteriores candidatos, solo ha mostrado incremento en las intenciones de voto en los últimos tres meses.

En enero obtuvo 4%, febrero aumentó a 5,3% y este mes vuelve a crecer entre la preferencia de los electores.

Después de López Chau se encuentra en cuarto lugar Wolfgang Grozo, general mayor en retiro y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que tiene una fuerte presencia en redes sociales.

El candidato a la presidencia y al Senado por Integridad Democrática tiene 4,3%, lo que según el IEP representa un incremento estadísticamente significativo respecto a mediciones anteriores. En enero y febrero obtuvo 0,4% y 1,2%, respectivamente.

Luego, en el quinto lugar se ubica el humorista Carlos Álvarez con 3,9%. También ha experimentado una baja en comparación al 4% y 4,9% de enero y febrero.

En el séptimo lugar se encuentra César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso, con 2,7%. Con ello se ubica por debajo del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (3,7%); y el de Perú Primero, Mario Vizcarra (3,1%).

IEP precisa que los intervalos de confianza, es decir, las variaciones, “muestran que no existen diferencias significativas en la intención de voto entre Alfonso López Chau , Wolfgang Grozo, Carlos Álvarez y Roberto Sánchez”.

Intención de voto según segmentos

Otro de los datos presentes en la encuesta en intención de voto según segmentos.

Quienes optan por López Aliaga tienen, en su mayoría, educación superior, se encuentran muy interesados en política, se consideran de derecha, tienen un nivel económico A/B y viven en Lima Metropolitana.

En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, la mayoría tiene educación básica, se considera de derecha y proviene de distintos sectores económicos.

López Chau es el único de los cuatro candidatos que lideran la intención de voto que presenta una mayoría significativa de preferencia en el sur del país. Un 14,4% de los encuestados que indicaron que votarían por él señalaron ser de dicha macrozona. Asimismo, cuentan con educación superior y se consideran de izquierda o centro.

Por su parte, Wolfgang Grozo destaca por tener amplia mayoría en electores encuestados jóvenes. Un 8,6% tiene entre 18 a 29 años. Del total de encuestados, el 10,1% es de nivel económico A/B. Se consideran de centro y tienen educación superior.

35% de electores no define su voto

El 35,2% de los encuestados a quienes se les consultó por su candidato preferido “no elige a nadie”. En ese grupo se encuentran quienes no precisan su voto, señalaron que no votarían por nadie, los que marcarán blanco/nulo y quienes no piensan ir a votar.

39% tiene decidido su voto

Por otro lado, a los encuestados también se les preguntó qué tan decidido tienen su voto. Un 39% aseguró que ya tiene decidido su voto y no lo cambiará, un 29% indicó que aún no decide su voto, el 27% indicó que si bien tiene una decisión, podrían cambiar de opinión y, finalmente, un 6% se encuentra en el grupo no sabe/no opina.

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
López Aliaga afirmó que el Minsa y EsSalud tienen “S/.40,000 millones de soles de presupuesto”, pero la cifra no es real

López Aliaga afirmó que el Minsa y EsSalud tienen “S/.40,000 millones de soles de presupuesto”, pero la cifra no es real

LEER MÁS
16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

Periodista de CNN entrevista a Keiko Fujimori y le consulta por postulantes sentenciados: candidata no supo que responder

LEER MÁS
Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

Esta potencia de América Latina y EE. UU. firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

Magistrada de Flagrancia dispone prisión preventiva para cuatro sujetos por presunta extorsión

Política

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025