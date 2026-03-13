Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

A un mes de las Elecciones 2026, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) han experimentado una caída en su intención de voto, mientras que, por el contrario, Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) aumentan sus posibilidades de llegar al sillón presidencial, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

López Aliaga se presenta como el candidato con mayor intención de voto con un 11,7% en marzo. Sin embargo, ese porcentaje es tres puntos menor al obtenido en febrero (14,6%) y en marzo (14,7%). Pese a ello, el líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima se ha mantenido siempre en el primer lugar en lo que va del 2026.

Keiko Fujimori, al igual que el exburgomaestre, ha experimentado una caída en su candidatura. Este mes registra 9,4%, mientras que en enero y febrero registró 8,1% y 10,3%, respectivamente.

En tercer lugar se ubica el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), López Chau, con 6,8%. Él, a diferencia de los anteriores candidatos, solo ha mostrado incremento en las intenciones de voto en los últimos tres meses.

En enero obtuvo 4%, febrero aumentó a 5,3% y este mes vuelve a crecer entre la preferencia de los electores.

Después de López Chau se encuentra en cuarto lugar Wolfgang Grozo, general mayor en retiro y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que tiene una fuerte presencia en redes sociales.

El candidato a la presidencia y al Senado por Integridad Democrática tiene 4,3%, lo que según el IEP representa un incremento estadísticamente significativo respecto a mediciones anteriores. En enero y febrero obtuvo 0,4% y 1,2%, respectivamente.

Luego, en el quinto lugar se ubica el humorista Carlos Álvarez con 3,9%. También ha experimentado una baja en comparación al 4% y 4,9% de enero y febrero.

En el séptimo lugar se encuentra César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso, con 2,7%. Con ello se ubica por debajo del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (3,7%); y el de Perú Primero, Mario Vizcarra (3,1%).

IEP precisa que los intervalos de confianza, es decir, las variaciones, “muestran que no existen diferencias significativas en la intención de voto entre Alfonso López Chau , Wolfgang Grozo, Carlos Álvarez y Roberto Sánchez”.

Intención de voto según segmentos

Otro de los datos presentes en la encuesta en intención de voto según segmentos.

Quienes optan por López Aliaga tienen, en su mayoría, educación superior, se encuentran muy interesados en política, se consideran de derecha, tienen un nivel económico A/B y viven en Lima Metropolitana.

En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, la mayoría tiene educación básica, se considera de derecha y proviene de distintos sectores económicos.

López Chau es el único de los cuatro candidatos que lideran la intención de voto que presenta una mayoría significativa de preferencia en el sur del país. Un 14,4% de los encuestados que indicaron que votarían por él señalaron ser de dicha macrozona. Asimismo, cuentan con educación superior y se consideran de izquierda o centro.

Por su parte, Wolfgang Grozo destaca por tener amplia mayoría en electores encuestados jóvenes. Un 8,6% tiene entre 18 a 29 años. Del total de encuestados, el 10,1% es de nivel económico A/B. Se consideran de centro y tienen educación superior.

35% de electores no define su voto

El 35,2% de los encuestados a quienes se les consultó por su candidato preferido “no elige a nadie”. En ese grupo se encuentran quienes no precisan su voto, señalaron que no votarían por nadie, los que marcarán blanco/nulo y quienes no piensan ir a votar.

39% tiene decidido su voto

Por otro lado, a los encuestados también se les preguntó qué tan decidido tienen su voto. Un 39% aseguró que ya tiene decidido su voto y no lo cambiará, un 29% indicó que aún no decide su voto, el 27% indicó que si bien tiene una decisión, podrían cambiar de opinión y, finalmente, un 6% se encuentra en el grupo no sabe/no opina.