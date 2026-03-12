HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

Modelo Darinka Ramírez solicitó en un inicio S/14,000 como pensión a Jefferson Farfán, ya que su abogado reveló que ella gasta alrededor de S/17,000 mensuales en la crianza de la niña que tiene con el exfutbolista.

Darinka Ramírez y Jefferson Farfán tienen una hija de tan solo tres años. Foto: Composición LR/Instagram.
Darinka Ramírez y Jefferson Farfán tienen una hija de tan solo tres años. Foto: Composición LR/Instagram.

El abogado de Darinka Ramírez, el doctor Wilmer Arica, concedió una entrevista al programa ‘Mesa caliente’, de Panamericana TV, y reveló que, junto a su patrocinada, presentaron una demanda de alimentos contra Jefferson Farfán ante el juzgado de Paz Letrado. En ella solicitaban la suma de S/14.000 como pensión mensual para la menor que tienen en común.

Según explicó el jurista, la demanda fue admitida y el juez fijó una asignación anticipada, pero de S/7.000. Esto significa que, mientras dure el proceso judicial entre el exfutbolista y la influencer, él deberá depositar esa cantidad de forma adelantada y mensual a favor de la niña.

PUEDES VER: Darinka Ramírez confiesa que ella y su novio empresario pagaron el nido de su hija y cuestiona a Jefferson Farfán: “Ni siquiera ha preguntado”

lr.pe

Abogado de Darinka Ramírez aclara que ella gasta S/17.000 mensuales en la crianza de su hija

Un dato que llamó bastante la atención de los conductores de ‘Mesa caliente’ fue que el abogado Wilmer Arica reveló que Darinka Ramírez gasta alrededor de S/17.000 mensuales en la crianza de su bebé. Por esa razón, justificó los 14.000 que solicitaron inicialmente como pensión.

“Hay medios probatorios que sustentan que (Darinka Ramírez) gasta esa suma en la niña”, declaró el defensor de la modelo.

También afirmó que el Banco de la Nación tiene ahora la orden de abrir una cuenta de ahorros a favor de la influencer para que el demandado, Jefferson Farfán, deposite mes a mes los S/7.000 correspondientes a la asignación anticipada. “El dinero irá destinado a la vivienda, alimentación, vestido, recreación y estudios”, comentó Wilmer Arica.  

PUEDES VER: Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez y solicita tenencia compartida de su hija

lr.pe

Wilmer Arica señala que Jefferson Farfán fue invitado a conciliar, pero no asistió  

Por otra parte, el abogado Wilmer Arica señaló que, antes de presentar la demanda de alimentos solicitando S/14.000 a Jefferson Farfán, intentaron conciliar con él. Sin embargo, el exfutbolista no asistió a ninguna de las fechas pactadas.

“Ya hemos invitado a conciliar con el señor (Jefferson Farfán) previamente a esta demanda el año pasado. Quedamos en dos fechas y ninguna asistió”, contó.  

Notas relacionadas
‘La Granja VIP’ desata polémica al anunciar a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, como participante del nuevo reality peruano

‘La Granja VIP’ desata polémica al anunciar a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, como participante del nuevo reality peruano

LEER MÁS
Paolo Hurtado revela detalles de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Los problemas a veces se solucionan de otra manera"

Paolo Hurtado revela detalles de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Los problemas a veces se solucionan de otra manera"

LEER MÁS
Sobrina de Jefferson Farfán, Ximena Peralta, anuncia embarazo de su novio nigeriano que juega en la NFL

Sobrina de Jefferson Farfán, Ximena Peralta, anuncia embarazo de su novio nigeriano que juega en la NFL

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

LEER MÁS
Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

LEER MÁS
¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de ruptura con Korina Rivadeneira y asegura: “No todo es felicidad”

¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de ruptura con Korina Rivadeneira y asegura: “No todo es felicidad”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones 2026?

Simulador de voto Elecciones Generales 2026: practica con la cédula para el 12 de abril

Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

Espectáculos

Janet Barboza defiende la inocencia de su expareja Nilver Huarac tras ser sentenciado a 9 años de prisión efectiva: "Una injusticia"

Pamela López reacciona en vivo tras enterarse de que Paul Michael terminó la relación: “Me tomó por sorpresa”

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones 2026?

Simulador de voto Elecciones Generales 2026: practica con la cédula para el 12 de abril

Delia Espinoza: Congreso rechaza inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025