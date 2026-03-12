Jefferson Farfán deberá pagar S/7,000 de pensión anticipada a Darinka Ramírez por su hija

El abogado de Darinka Ramírez, el doctor Wilmer Arica, concedió una entrevista al programa ‘Mesa caliente’, de Panamericana TV, y reveló que, junto a su patrocinada, presentaron una demanda de alimentos contra Jefferson Farfán ante el juzgado de Paz Letrado. En ella solicitaban la suma de S/14.000 como pensión mensual para la menor que tienen en común.

Según explicó el jurista, la demanda fue admitida y el juez fijó una asignación anticipada, pero de S/7.000. Esto significa que, mientras dure el proceso judicial entre el exfutbolista y la influencer, él deberá depositar esa cantidad de forma adelantada y mensual a favor de la niña.

Abogado de Darinka Ramírez aclara que ella gasta S/17.000 mensuales en la crianza de su hija

Un dato que llamó bastante la atención de los conductores de ‘Mesa caliente’ fue que el abogado Wilmer Arica reveló que Darinka Ramírez gasta alrededor de S/17.000 mensuales en la crianza de su bebé. Por esa razón, justificó los 14.000 que solicitaron inicialmente como pensión.

“Hay medios probatorios que sustentan que (Darinka Ramírez) gasta esa suma en la niña”, declaró el defensor de la modelo.

También afirmó que el Banco de la Nación tiene ahora la orden de abrir una cuenta de ahorros a favor de la influencer para que el demandado, Jefferson Farfán, deposite mes a mes los S/7.000 correspondientes a la asignación anticipada. “El dinero irá destinado a la vivienda, alimentación, vestido, recreación y estudios”, comentó Wilmer Arica.

Wilmer Arica señala que Jefferson Farfán fue invitado a conciliar, pero no asistió

Por otra parte, el abogado Wilmer Arica señaló que, antes de presentar la demanda de alimentos solicitando S/14.000 a Jefferson Farfán, intentaron conciliar con él. Sin embargo, el exfutbolista no asistió a ninguna de las fechas pactadas.

“Ya hemos invitado a conciliar con el señor (Jefferson Farfán) previamente a esta demanda el año pasado. Quedamos en dos fechas y ninguna asistió”, contó.