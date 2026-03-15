La presencia del fujimorismo en las próximas elecciones del 12 de abril no se limita únicamente al partido de Fuerza Popular. Excongresistas fujimoristas y personajes con pasado naranja candidatean ahora en por lo menos otros seis partidos políticos. En algunos casos, inclusive, estuvieron inscritos por muchos años como militantes de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

Alianza Para el Progreso de César Acuña es quien lleva a más exfujimoristas en sus filas. En su caso, nombres como el de Edward Zárate Antón llegaron hasta ser elegidos como congresistas por Fuerza Popular en periodos anteriores. En otras agrupaciones se evidencia una vinculación con la cúpula partidaria, como el exparlamentario andino Rolando Sousa, quien fue presentado por todo lo alto como parte del equipo técnico de Renovación Popular de Rafael López Aliaga.

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Así también un actual congresista que ingresó en 2021 apoyando la candidatura de Keiko Fujimori ahora postula con otro partido, una exconsejera regional respaldada por Rosa Bartra y el reemplazo de Kenji Fujimori cuando fue desaforado por el caso Mamanivideos, son parte de las figuras con pasado naranja.

Alianza Para el Progreso lleva a 4 exfujimoristas

Alianza Para el Progreso lleva a José Luis Elías Ávalos como postulante al Senado. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Elías Ávalos perteneció a Fuerza Popular por casi ocho años. Se afilió al partido fujimorista el 29 de octubre del 2009 y se desafilió el 28 de junio del 2017. La organización lo presentó como miembro del Comité de Ica el 29 de octubre del 2009. Sin embargo, no lo eligieron como dirigente o representante de la misma. En 2011 fue elegido como congresista del departamento antes mencionado luego de obtener 44.210 votos.

El otro caso es el de Francisco Ramos Santillán, quien perteneció a las filas del partido de Keiko Fujimori entre el 1 de septiembre del 2013 y el 23 de diciembre del 2014. Ramos Santillán no fue elegido como dirigente o representante de ningún comité provincial o distrital de la organización. Sin embargo, en 2018 participó de las Elecciones Regionales y Municipales y postuló como vicegobernador regional de Amazonas, pero no fue elegido. Actualmente, postula al Senado.

El otro caso es de Edward Zárate Antón, quien integró las filas del fujimorismo entre el 25 de septiembre del 2010 y el 17 de agosto del 2011. Tampoco fue presentado o elegido como dirigente o miembro del comité provincial o distrital. Según InfoGob, Zárate Antón postuló tres veces con Fuerza Popular a cargos públicos. La primera fue en 2014 como presidente regional de Piura, en la que no fue elegido a pesar de obtener el 4,668% de votos. La segunda fue en 2018 como alcalde provincial de Sechura, Piura. Tampoco fue electo pese a obtener el 8,745% de votos. Su historia cambió en 2020 cuando fue elegido como congresista con 19.708 votos para el breve periodo de transición hasta 2021. Actualmente, es candidato al Senado por APP.

Finalmente también aparece en la lista Pedro Rejas Tataje que actualmente candidatea a la Cámara de Diputados con el partido de Acuña. Según el Registro de Organizaciones Políticas, estuvo inscrito como afiliado al partido naranja desde octubre de 2009 hasta enero de 2014. Rejas es un exintegrante del Comando Chavín de Huántar que relató haber recibido llamadas de Vladimiro Montesinos para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori.

Renovación Popular: un exministro de Alberto Fujimori en sus filas

Renovación Popular también lleva a exfujimoristas. Uno de esos casos es el de Absalón Vásquez Villanueva como candidato al Senado. Si bien no figura como militante fujimorista, fue ministro de Agricultura durante la dictadura de Alberto Fujimori entre 1992 y 1996. Además, fue asesor presidencial en temas agrarios entre 1996 y 1999. En junio del 2015, el candidato denunció que fue registrado como militante de Fuerza Popular sin su autorización. "Ciudadano solicitó ser excluido de la Organización Política, la cual no lo había presentado como afiliado ante el ROP", se lee en el portal.

El otro caso es de la exfujimorista Lourdes Alcorta. Alcorta fue congresista de Fuerza Popular en representación de Lima y peruanos en el extranjero entre el 2016 y 2020. La exparlamentaria obtuvo 58.460 votos y fue parte de los 73 congresistas que obtuvo Fuerza Popular en el año que perdió las elecciones presidenciales contra PPK. Ahora, busca volver al Legislativo como candidata al Senado por el partido de López Aliaga.

El partido de López Aliaga también lleva al excongresista fujimorista Rolando Sousa en sus filas como parte de su equipo técnico, como el encargado de implementar la reforma del Estado que propone su plan de gobierno. De profesión abogado, postuló en las elecciones de 2006 como segundo vicepresidente en la plancha presidencial de Martha Chávez, quien tuvo que asumir tras el rechazo de la candidatura de Alberto Fujimori. En ese proceso, Sousa se convirtió en parlamentario por Alianza por el Futuro, que reunía a agrupaciones fujimoristas.

En el 2013 fue elegido como magistrado del Tribunal Constitucional tras ser propuesto por Fuerza 2011 (Fuerza Popular); sin embargo, renunció tras el escándalo del caso de repartija. Tres años después, fue elegido integrante del Parlamento Andino también por el fujimorismo.

Somos Perú, Avanza País, Perú Primero e Integridad Democrática también llevan a exfujimoristas

El otro caso es del actual congresista de Somos Perú, Jorge Morante Figari. Estuvo afiliado a Fuerza Popular entre el 25 de septiembre del 2010 y el 10 de julio del 2014. En 2020 fue candidato al Congreso por el partido naranja, obtuvo 6.097 votos, pero no fue elegido. En 2021, postuló por Fuerza Popular y sí salió elegido con 5.548 votos. No obstante, ahora pertenece a las filas de Somos Perú desde el 11 de julio del 2014. Es decir, en menos de cinco años pasó de ser elegido por FP, renunció, se afilió a otro partido y ahora postula al Senado por esa misma agrupación que también lleva a Forsyth como candidato presidencial.

En Avanza País llevan a Asceli Rabasa Barboza como candidata a diputada. Ella no estuvo afiliada a Fuerza Popular, según los registros del ROP. Sin embargo, fue candidata en tres ocasiones por el partido naranja. La primera fue en 2014 al ser postulante como regidora provincial por Lima, pero no fue elegida. En 2016, se lanzó como representante del Parlamento Andino, consiguió 37.123 votos, pero tampoco fue electa. La tercera fue en 2020. Se lanzó como congresista en representación de Lima y residentes extranjeros. Tuvo 12.129 votos, pero no alcanzó una curul.

En Perú Primero Milagros Catalan Corman postula como candidata a diputada. Nunca fue militante fujimorista, pero intentó en dos ocasiones acceder cargos públicos con esa agrupación. En 2014, se lanzó como regidora provincial de Sánchez Carrión, La Libertad, pero no fue elegida. Sin embargo, en 2018 sí fue elegida como consejera regional de esa misma localidad.

En el año que fue elegida, la excongresista Rosa Bartra la felicitó en su cuenta de X. "Felicito a Jennifer Catalán Cormán, representante de la juventud y de la mujer huamachuquina que participa en política, consejera electa por Sánchez Carrión, representante de Fuerza Popular; desde el consejo regional impulsará una agricultura sostenible para nuestra provincia", publicó.

En Integridad Democrática llevan a Ángel Neyra Olaychea como candidato al Senado. Estuvo en las filas del fujimorismo entre el 12 de julio y 2 de diciembre del 2014. En 2011 fue elegido como congresista del partido en representación por Lima y residentes en el extranjero con 31.975 votos. En 2016, intentó la reelección, pero no fue electo; solo obtuvo 11.439 votos.

Sin embargo, retornaría al Congreso en junio de 2018, pero esta vez como reemplazo de Kenji Fujimori, luego de que este fuera desaforado por el escándalo por el caso Mamanivideos. Su nuevo periodo parlamentario fue truncado por el cierre del Legislativo decretado por el expresidente Martin Vizcarra.

La presencia del fujimorismo en SíCreo

Si bien no registra una militancia política con Fuerza Popular, el hermano del actual candidato presidencial por SíCreo, Carlos Espá, fue parte de un grupo clandestino de empresarios que sostenían reuniones secretas con Keiko Fujimori, según reveló la unidad de investigación de este diario. Fernando Espá Garcés es, además, fundador de ese partido.

En su testimonio ante la fiscal Elvia Caro Izquierda, del Equipo Especial Lava Jato, del 10 de diciembre de 2019, el entonces colaborador eficaz Jorge Yoshiyama Sasaki lo identificó como uno de los asistentes a las reuniones celebradas con la lideresa del fujimorismo.

“Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá (Garcés-Alvear). Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho (Dextre), Carlos Urrea (Farías), Bernardo Álvarez Calderón, José Sam (Yuen), José Antonio Osterling, Miguel Castro Grandez y otros que no recuerdo en este momento”, mencionó.

Cabe precisar que al hermano de Carlos Espá no se le inició investigación en el marco del caso Lava Jato.