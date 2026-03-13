GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

TGP anuncia restablecimiento del servicio de transporte de gas natural y líquidos de gas natural. | TGP

TGP anuncia restablecimiento del servicio de transporte de gas natural y líquidos de gas natural. | TGP

El servicio de transporte de gas natural y líquidos de gas natural comenzó a restablecerse desde las 06:00 de este viernes y estaría totalmente normalizado el sábado 14 de marzo, informó la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Según indicó la compañía, el proceso de normalización se inició luego de concluir los trabajos de reparación en el sistema de ductos que transporta gas natural a lo largo del país.

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De acuerdo con TGP, el jueves 12 alrededor de las 2:00 p.m. se completaron las labores de soldadura y verificación del ducto, lo que permitió iniciar la puesta en operación del sistema de transporte.

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Comunicado de TGP.

El restablecimiento del servicio requiere un proceso técnico que toma aproximadamente 18 horas, tiempo necesario para ecualizar la presión a lo largo de los 730 kilómetros del ducto de gas natural.

Además, precisó que durante el viernes las entregas de gas natural se irán normalizando progresivamente en el City Gate de Lurín, uno de los principales puntos de distribución del sistema. También, afirmó que el gas natural disponible durante el proceso de recuperación será distribuido siguiendo las prioridades establecidas por las autoridades del sector energético.

Por su parte, el presidente de la República, José María Balcázar, señaló en conferencia de prensa que los ductos de transporte de gas natural y líquidos se encuentran completamente reparados y plenamente operativos

Como se recuerda, el domingo 1 de marzo se registró una explosión en una tubería ubicada en las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú, en Megantoni (Cusco), lo que provocó la suspensión del suministro de gas natural. Tras el incidente, el Ministerio de Energía y Minas del Perú declaró la emergencia en el abastecimiento de este recurso a nivel nacional hasta el sábado 14 de marzo.