Recojo del DNI será más fácil: Reniec abrirá oficinas los fines de semana

Falta un mes para las elecciones y cientos de ciudadanos necesitan contar con su documento nacional de identidad para ejercer su derecho al voto. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que diversas oficinas en el país permanecerán abiertas durante los fines de semana para agilizar el trámite.

La directora de Servicios Registrales de dicha entidad, Karim Pardo, explicó que el nuevo horario de atención se aplicará los sábados y domingos, de 8.00 a. m. a 2.00 p. m. Asimismo, precisó que algunas sedes contarán con turnos ampliados hasta las 7.00 p. m.

Darán facilidades para la entrega de documentos de identidad. Foto: Reniec

De otro lado, el Reniec comunicó que, hasta el 13 de marzo, mantendrá la atención presencial en todas sus oficinas del país en su horario habitual, de lunes a viernes entre las 8.45 a. m. y las 4.45 p. m., tanto para la realización de trámites como para la entrega de ciertos requisitos.

Atención hasta las 7.45 p. m. sede de Independencia. Foto: Reniec

La entidad señaló que esta medida se adopta en el marco de las disposiciones temporales establecidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, las cuales permiten que los servicios públicos considerados esenciales continúen operando con normalidad ante la crisis energética.

