HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
EN VIVO

Nuevas elecciones y el sector salud olvidado | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Recojo del DNI será más fácil: Reniec abrirá oficinas los fines de semana

Medida busca atender la demanda de los ciudadanos antes de las Elecciones Generales 2026.

Reniec extiende horario de atención.
Reniec extiende horario de atención. | Foto: Reniec

Falta un mes para las elecciones y cientos de ciudadanos necesitan contar con su documento nacional de identidad para ejercer su derecho al voto. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que diversas oficinas en el país permanecerán abiertas durante los fines de semana para agilizar el trámite.

La directora de Servicios Registrales de dicha entidad, Karim Pardo, explicó que el nuevo horario de atención se aplicará los sábados y domingos, de 8.00 a. m. a 2.00 p. m. Asimismo, precisó que algunas sedes contarán con turnos ampliados hasta las 7.00 p. m.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las regiones más afectadas

lr.pe
Darán facilidades para la entrega de documentos de identidad. Foto: Reniec

Darán facilidades para la entrega de documentos de identidad. Foto: Reniec

De otro lado, el Reniec comunicó que, hasta el 13 de marzo, mantendrá la atención presencial en todas sus oficinas del país en su horario habitual, de lunes a viernes entre las 8.45 a. m. y las 4.45 p. m., tanto para la realización de trámites como para la entrega de ciertos requisitos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Atención hasta las 7.45 p. m. sede de Independencia. Foto: Reniec

Atención hasta las 7.45 p. m. sede de Independencia. Foto: Reniec

La entidad señaló que esta medida se adopta en el marco de las disposiciones temporales establecidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, las cuales permiten que los servicios públicos considerados esenciales continúen operando con normalidad ante la crisis energética.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reniec, EsSalud y más: estas son las instituciones del Estado que seguirán atendiendo pese al anuncio del trabajo virtual en Lima y Callao

Reniec, EsSalud y más: estas son las instituciones del Estado que seguirán atendiendo pese al anuncio del trabajo virtual en Lima y Callao

LEER MÁS
Reniec mantendrá atención del 9 al 13 de marzo pese al teletrabajo por crisis energética: revisa los horarios

Reniec mantendrá atención del 9 al 13 de marzo pese al teletrabajo por crisis energética: revisa los horarios

LEER MÁS
Reniec entregará DNI este fin de semana en Lima: conoce las sedes y horarios de atención

Reniec entregará DNI este fin de semana en Lima: conoce las sedes y horarios de atención

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde mañana, miércoles 11 de marzo

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde mañana, miércoles 11 de marzo

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

LEER MÁS
Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recojo del DNI será más fácil: Reniec abrirá oficinas los fines de semana

Gas natural: José María Balcázar asegura que el domingo 15 de marzo se restituirá todo el servicio

Cuando el clima falla, la vida también: ¿qué hacemos?, por Patricia Larios-Francia

Sociedad

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 10 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde mañana, miércoles 11 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar: "Con Vladimir Cerrón me llevo muy bien. Con él y todos los líderes políticos"

Ministro de Energía y Minas: “Es la crisis energética más grave de los últimos 20 años”

Elecciones 2026: ONPE valida prueba de color y anuncia inicio de impresión masiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025