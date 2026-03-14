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Los Oscar 2026 EN VIVO vía TNT Latinoamérica y HBO Max: a qué hora y dónde ver la alfombra roja y entrega de los premios de la Academia

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026. El evento contará con red carpet y gala central, ambas transmitidas en vivo y en directo para Latinoamérica.

Entre los nominados a mejor película de los Premios Oscar 2026 destacan 'Hamnet', 'Sinners' y 'Una batalla tras otra'.
Entre los nominados a mejor película de los Premios Oscar 2026 destacan 'Hamnet', 'Sinners' y 'Una batalla tras otra'. | Foto: composición LR/The Academy/Betsy De Los Santos

La noche más esperada del cine mundial está a punto de comenzar. Este domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se viste de gala para recibir la 98ª edición de los Premios Oscar, una ceremonia que promete grandes sorpresas, discursos memorables y momentos que quedarán grabados en la historia de Hollywood. El evento contará, por segundo año consecutivo, con la conducción del comediante Conan O’Brien, y también tendrá como presentadores invitados a figuras de primer nivel como Anne Hathaway, Pedro Pascal y Zendaya.

Uno de los instantes más esperados será el tradicional segmento In Memoriam, que rendirá homenaje a las personalidades de la industria que fallecieron en los últimos meses. Entre ellos destaca Robert Redford, cuya trayectoria será recordada con un posible tributo de Barbra Streisand, quien podría interpretar ‘The Way We Were’, tema principal de la película homónima que los consagró como una de las parejas más memorables de la pantalla grande.

PUEDES VER: Nominados al Oscar 2026: lista completa de candidatos por categorías a los premios de la Academia

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Oscar 2026: horarios de la alfombra roja y la ceremonia central

La alfombra roja de los Oscar 2026 comenzará aproximadamente a las 3.00 p. m. el domingo 15 de marzo, mientras que la ceremonia principal será a las 4.00 p. m., todo en hora de Los Ángeles (PST). A continuación, las equivalencias de horario de la ceremonia central por países de Latinoamérica y en España para que no te pierdas el anuncio de ganadores en vivo:

  • Oscar 2026 en Perú, Colombia, Ecuador, y Panamá: 6.00 p. m. del domingo 15 de marzo
  • Oscar 2026 en México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 5.00 p. m. del domingo 15 de marzo
  • Oscar 2026 en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 7.00 p. m. del domingo 15 de marzo
  • Oscar 2026 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.00 p. m. del domingo 15 de marzo
  • Oscar 2026 en España: 12.00 a. m. del lunes 16 de marzo.
&#039;Sinners&#039; es la película más nominada en la historia de los Oscar. Foto: Warner Bros.

'Sinners' es la película más nominada en la historia de los Oscar. Foto: Warner Bros.

PUEDES VER: 'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

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¿Dónde ver los Oscar 2026 por TV?

La transmisión televisiva de los Oscar 2026 estará disponible en distintos países, con cobertura completa de la alfombra roja y la gala central. La señal oficial garantiza acceso a todos los momentos clave de la noche, desde la llegada de las estrellas hasta la entrega de la estatuilla más codiciada.

  • Estados Unidos: ABC
  • Latinoamérica: TNT.

¿Dónde ver online los Oscar 2026?

Para quienes prefieran seguir la gala en streaming, las plataformas digitales ofrecen cobertura simultánea y en alta calidad. HBO Max se convierte en la opción más accesible en Latinoamérica, mientras que Movistar Plus+ y ABC Online aseguran la transmisión en Europa y Estados Unidos.

  • Latinoamérica: HBO Max transmitirá la gala en vivo junto a TNT
  • España: Movistar Plus+ ofrecerá la cobertura completa
  • Estados Unidos: ABC habilitará la transmisión digital en su plataforma oficial.
&#039;Una batalla tras otra&#039; es la segunda película con más nominaciones en los Oscar 2026. Foto: HBO Max

'Una batalla tras otra' es la segunda película con más nominaciones en los Oscar 2026. Foto: HBO Max

PUEDES VER: Premios Oscar 2026: fecha, horarios, canales de tv y streaming dónde ver la ceremonia en vivo en Perú, Estados Unidos, México, España y otros países

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Los favoritos a los Oscar 2026 y las nominaciones más comentadas

La carrera hacia los Oscar 2026 está dominada por producciones que han capturado la atención mundial. ‘Sinners’, el ambicioso filme de terror dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan en un doble papel, alcanzó 16 nominaciones, un récord histórico en la Academia. Muy cerca aparece ‘Una batalla tras otra’, con Leonardo DiCaprio al frente y 13 nominaciones, mientras que títulos como ‘Marty Supreme’ y ‘Hamnet’ también destacan en el grupo de contendientes que consolidan una edición que promete ser recordada por la diversidad y la fuerza de sus propuestas.

En las categorías de interpretación, la tensión se concentra en la disputa por mejor actor, con Michael B. Jordan y Timothée Chalamet dividiendo pronósticos. En mejor actriz, la gran favorita es Jessie Buckley, gracias a su interpretación conmovedora en ‘Hamnet’, donde encarna el dolor de una madre tras la pérdida de su hijo en una historia inspirada en la vida de William Shakespeare. Con estos nombres y producciones en competencia, la 98ª edición de los Oscar se perfila como una gala vibrante e imperdible para todos los cinéfilos del mundo.

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