HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Una joya que crece bajo el mar: el volcán submarino de casi 4.000 metros, menos que el Misti de Perú, y pronto se convertiría en isla

Este coloso activo cerca de Hawái presenta enjambres sísmicos constantes. Su cima está a 975 metros de profundidad.

Este coloso en crecimiento se encuentra frente a las costas de Hawái y pronto pasaría la superficie.
Este coloso en crecimiento se encuentra frente a las costas de Hawái y pronto pasaría la superficie. | Ilustración con IA/ChatGPT

Frente a las costas de Hawái, el volcán submarino Kama‘ehuakanaloa destaca como una estructura enorme con más de 3.000 metros de altura desde el lecho oceánico, una cifra que no supera ni el tamaño del Misti de Perú. Este monte representa la fase más reciente en la formación de tierras dentro de la cadena hawaiana del océano Pacífico, donde la acumulación constante de material magmático proyecta el nacimiento de una futura isla emergente.

A pesar de su magnitud, la cima de este gigante permanece a 975 metros bajo la superficie marina, lejos del contacto atmosférico. Los científicos estiman que su evolución geológica requerirá decenas de miles de años para alcanzar el nivel del mar, consolidándose así como el más joven de la región en pleno proceso de crecimiento.

El volcán submarino Kama‘ehuakanaloa forma parte de las cadenas hawainas. Foto: USGS

El volcán submarino Kama‘ehuakanaloa forma parte de las cadenas hawaianas. Foto: USGS

PUEDES VER: Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

lr.pe

Un monte que guarda lava

Conocido previamente bajo el nombre de Lōihi, destaca como un volcán submarino activo que yace a 30 km del sureste de la isla de Hawái. Esta formación geológica descansa sobre el flanco del Mauna Loa y representa un modelo de volcanismo intraplaca. Su origen surge a partir de un punto caliente o hot spot que nutre la actividad volcánica fuera de los límites tectónicos habituales.

Aunque la ciencia todavía no registra una erupción mediante observación directa desde satélites, la monitorización constante revela una dinámica interna intensa. Los expertos detectaron enjambres sísmicos frecuentes, con mención especial al "episodio de verano de 1996", que acumuló más de 4.000 eventos. Estas cifras confirman que el coloso acumula magma de forma continua. La sismicidad recurrente valida su estatus de peligrosidad latente y actividad geofísica constante bajo el océano Pacífico.

PUEDES VER: Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

lr.pe

¿Cuándo se convertirá en isla?

La cumbre de Kama‘ehuakanaloa descansa aproximadamente a un kilómetro de profundidad bajo el nivel del mar. Para que este relieve logre transformarse en un islote volcánico activo, requiere la acumulación masiva de material geológico mediante constantes expulsiones de lava submarina.

Diversas proyecciones científicas, fundamentadas en el ritmo de crecimiento de otros edificios volcánicos hawaianos, calculan que la aparición de tierra firme sucederá en un periodo de entre 10.000 y 100.000 años. Este intervalo temporal está sujeto directamente a la recurrencia en las erupciones y el comportamiento interno del magma hacia la superficie oceánica.

PUEDES VER: Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

lr.pe

Superado por el Misti de Perú

Se trata de un emblemático estratovolcán terrestre en el departamento de Arequipa. Con una altitud que alcanza los 5.822 metros sobre el nivel del mar, este coloso peruano supera de forma notable la elevación de Kama‘ehuakanaloa, formación cuya cima todavía permanece oculta bajo el océano.

A diferencia del relieve hawaiano, el cual carece de eventos eruptivos confirmados directamente, la cumbre sudamericana posee un extenso historial de actividad explosiva. Los depósitos piroclásticos y las cenizas acumuladas durante milenios evidencian impactos significativos en su entorno regional.

Notas relacionadas
Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

LEER MÁS
Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una joya que crece bajo el mar: el volcán submarino de casi 4.000 metros, menos que el Misti de Perú, y pronto se convertiría en isla

Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Ciencia

Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

Descubren en Argentina un pequeño dinosaurio de 90 millones de años que aclara un misterio evolutivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza es la nueva decana del CAL tras vencer a Humberto Abanto

Delia Espinoza es la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025