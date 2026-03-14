Este coloso en crecimiento se encuentra frente a las costas de Hawái y pronto pasaría la superficie. | Ilustración con IA/ChatGPT

Este coloso en crecimiento se encuentra frente a las costas de Hawái y pronto pasaría la superficie. | Ilustración con IA/ChatGPT

Frente a las costas de Hawái, el volcán submarino Kama‘ehuakanaloa destaca como una estructura enorme con más de 3.000 metros de altura desde el lecho oceánico, una cifra que no supera ni el tamaño del Misti de Perú. Este monte representa la fase más reciente en la formación de tierras dentro de la cadena hawaiana del océano Pacífico, donde la acumulación constante de material magmático proyecta el nacimiento de una futura isla emergente.

A pesar de su magnitud, la cima de este gigante permanece a 975 metros bajo la superficie marina, lejos del contacto atmosférico. Los científicos estiman que su evolución geológica requerirá decenas de miles de años para alcanzar el nivel del mar, consolidándose así como el más joven de la región en pleno proceso de crecimiento.

El volcán submarino Kama‘ehuakanaloa forma parte de las cadenas hawaianas. Foto: USGS

Un monte que guarda lava

Conocido previamente bajo el nombre de Lōihi, destaca como un volcán submarino activo que yace a 30 km del sureste de la isla de Hawái. Esta formación geológica descansa sobre el flanco del Mauna Loa y representa un modelo de volcanismo intraplaca. Su origen surge a partir de un punto caliente o hot spot que nutre la actividad volcánica fuera de los límites tectónicos habituales.

Aunque la ciencia todavía no registra una erupción mediante observación directa desde satélites, la monitorización constante revela una dinámica interna intensa. Los expertos detectaron enjambres sísmicos frecuentes, con mención especial al "episodio de verano de 1996", que acumuló más de 4.000 eventos. Estas cifras confirman que el coloso acumula magma de forma continua. La sismicidad recurrente valida su estatus de peligrosidad latente y actividad geofísica constante bajo el océano Pacífico.

¿Cuándo se convertirá en isla?

La cumbre de Kama‘ehuakanaloa descansa aproximadamente a un kilómetro de profundidad bajo el nivel del mar. Para que este relieve logre transformarse en un islote volcánico activo, requiere la acumulación masiva de material geológico mediante constantes expulsiones de lava submarina.

Diversas proyecciones científicas, fundamentadas en el ritmo de crecimiento de otros edificios volcánicos hawaianos, calculan que la aparición de tierra firme sucederá en un periodo de entre 10.000 y 100.000 años. Este intervalo temporal está sujeto directamente a la recurrencia en las erupciones y el comportamiento interno del magma hacia la superficie oceánica.

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Superado por el Misti de Perú

Se trata de un emblemático estratovolcán terrestre en el departamento de Arequipa. Con una altitud que alcanza los 5.822 metros sobre el nivel del mar, este coloso peruano supera de forma notable la elevación de Kama‘ehuakanaloa, formación cuya cima todavía permanece oculta bajo el océano.

A diferencia del relieve hawaiano, el cual carece de eventos eruptivos confirmados directamente, la cumbre sudamericana posee un extenso historial de actividad explosiva. Los depósitos piroclásticos y las cenizas acumuladas durante milenios evidencian impactos significativos en su entorno regional.