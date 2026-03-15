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Política

Renovación Popular y Fuerza Popular empatan en encuesta para el Senado: Juntos Por el Perú es el tercer favorito

La última encuesta IEP sobre intención de voto al Senado rumbo a las Elecciones 2026 muestra una competencia ajustada entre Renovación Popular y Fuerza Popular, mientras el respaldo a otras organizaciones se mantiene por debajo del 5%.

Así se formaría el Senado del próximo Congreso bicameral según encuesta IEP. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Así se formaría el Senado del próximo Congreso bicameral según encuesta IEP. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Renovación Popular y Fuerza Popular registran niveles similares de intención de voto al Senado, de acuerdo con la más reciente encuesta IEP. El estudio les asigna 6,8% y 6,2%, respectivamente. En tercer lugar aparece Juntos Por el Perú con 4,3%, en un escenario marcado por la dispersión del respaldo electoral y por porcentajes que no superan el 7% a nivel nacional.

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Los resultados corresponden a una medición nacional aplicada a 1.207 ciudadanos en zonas urbanas y rurales del país. El sondeo forma parte del seguimiento a la opinión pública sobre las elecciones 2026, proceso en el que se elegirá a los integrantes de la cámara alta del congreso bicameral.

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El informe también evidencia que varios partidos mantienen niveles de preferencia reducidos. Agrupaciones como Ahora Nación alcanzan 3,8%, Somos Perú 3,1%, mientras Alianza para el Progreso y Podemos Perú registran 2,5% cada una. Estas cifras configuran una contienda con respaldo distribuido entre múltiples organizaciones.

Además, una proporción importante de ciudadanos señala que aún no decide su voto para el Senado. El estudio precisa que 30,4% no indica preferencia, mientras 15,3% afirma que no votaría por ningún partido. A ello se suma 1,9% que optaría por blanco o nulo y 0,9% que señala que no acudiría a votar.

Renovación Popular y Fuerza Popular concentran los mayores niveles de preferencia

Según la encuesta IEP, Renovación Popular alcanza 6,8% de intención de voto al Senado en el total nacional. El respaldo se eleva a 11,9% en Lima Metropolitana, mientras en el Perú rural desciende a 3%. También registra 12,7% en sectores socioeconómicos altos y alrededor de 4% en niveles bajos.

Por su parte, Fuerza Popular obtiene 6,2% en la medición nacional. El estudio muestra que el partido alcanza 9,5% en la macrozona sur y cerca de 7% entre ciudadanos mayores de 50 años. En Lima Metropolitana registra 5,9%, según los resultados del sondeo.

La cercanía en los porcentajes sitúa a ambas agrupaciones en los primeros lugares de preferencia. La diferencia frente a otros partidos es menor a tres puntos porcentuales, lo que mantiene abierto el escenario electoral en los meses previos a las elecciones 2026.

Juntos Por el Perú se ubica en el tercer lugar

El informe coloca a Juntos Por el Perú con 4,3% de intención de voto al Senado. El respaldo aumenta de forma significativa en el Perú rural, donde alcanza 10,7%, de acuerdo con los cruces por ámbito geográfico.

El sondeo también identifica presencia del partido entre ciudadanos que se identifican con posiciones ideológicas de izquierda, con niveles cercanos al 7,9%. Entre jóvenes de 18 a 29 años registra porcentajes superiores a los observados en otros grupos etarios.

Pese a ubicarse detrás de los dos primeros lugares, la diferencia en porcentajes es limitada. El estudio muestra que el respaldo electoral se mantiene distribuido entre diversas opciones políticas en el país.

Otros partidos registran porcentajes menores en la encuesta

Detrás de los tres primeros lugares aparecen agrupaciones como Ahora Nación con 3,8% y Somos Perú con 3,1% en la intención de voto al Senado, según la encuesta IEP. Más abajo figuran el Partido Aprista y País para Todos con alrededor de 2,1%.

El estudio también incluye a organizaciones como Avanza País con 1,9% y Perú Libre con 1,7%. En conjunto, la categoría “otros partidos” concentra 16,2% de las preferencias, lo que refleja la atomización del respaldo político.

Asimismo, el informe indica que una proporción significativa de ciudadanos no precisa su voto o señala que no elegiría a ninguna agrupación. Este comportamiento forma parte del contexto previo a las elecciones 2026, en el que la intención de voto suele modificarse conforme avanza la campaña.

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