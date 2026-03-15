Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 37 congresistas dan la espalda a ministros

A solo cuatro días de que se lleve a cabo la sesión del voto de confianza al gabinete Miralles, algunas bancadas ya mostraron sus posiciones frente al pedido del Ejecutivo. Las posturas de los partidos han oscilado drásticamente en las últimas horas donde Avanza País se ha unido a Renovación Popular para votar con un rotundo no, mientras que Fuerza Popular y Podemos Perú buscan imponer su agenda para decidir si darán la confianza al gabinete.

Hay un bloque consolidado de al menos 37 congresistas que informaron que no otorgarán el voto de confianza al Gabinete liderado por Denisse Miralles. Esta cifra, compuesta principalmente por las bancadas de Avanza País, Renovación Popular coloca al Gobierno en un escenario de extrema vulnerabilidad. A diferencia de otros gabinetes, el de Miralles no cuenta con un respaldo sólido de ninguna facción mayoritaria.

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37 congresistas no darán el voto de confianza al Gabinete de Miralles

Aunque el bloque opositor no es uniforme, coincide en un punto crítico: la desconfianza hacia el equipo ministerial. La ofensiva la lidera Renovación Popular, que ya ha asegurado 11 votos en contra, seguidos por los seis escaños de Avanza País, consolidando un núcleo duro de 17 rechazos. A esta cifra se proyecta sumar los 12 votos de Podemos Perú, quienes se inclinan por el no y han condicionado su apoyo, de no cumplirse sus exigencias; y más cinco puntos del Bloque Democrático, el bloque opositor escalaría a 34 votos. El conteo se cierra, por ahora, con tres bajas en las filas congresales: el legislador Ilich López de Alianza para el Progreso, Segundo Montalvo de Perú Libre y Yorel Alcarraz, no agrupado, quienes ya han definido su postura en contra. El Ejecutivo arranca la semana de representación con un muro de 37 votos que bloquean su camino a la investidura

Al respecto, el congresista Alejandro Cavero anunció que su bancada Avanza País, integrada por seis legisladores, ha decidido de forma unánime no otorgar el voto de confianza al equipo ministerial. Asimismo, el parlamentario informó que el grupo político ha optado por no asistir a las reuniones de diálogo convocadas por la Premier. Cavero fundamentó esta postura denunciando una presunta "repartija" de cuotas de poder entre las agrupaciones de César Acuña (APP), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Vladimir Cerrón (Perú Libre).

“El presidente Balcázar fue elegido con 64 votos en el Congreso de los cuales ninguno fue por Avanza País sino tuvo varios votos de izquierda, ya sabemos que Acuña se volteó para el otro lado y Luna. Que ellos se hagan responsables de darle la confianza a la repartija. Alianza País no va a validar la repartija de Luna y Cerrón en los ministerios. No la va a validar porque no es correcto porque nosotros no pusimos al señor Balcázar. No validamos esa repartija que frente a la ciudadanía es terrible. Ahora hay un sector de la izquierda que no quiere dar la confianza a Miralles, pero ellos escogieron a Balcázar, osea tiran la piedra y luego esconden la mano, no quieren hacerse responsables de lo que han puesto en el Gobierno. Ellos deben hacerse responsables”, señaló.

La condición de Podemos Perú para no dar el voto de confianza al gabinete Miralles es que se presente un documento que respalde la declaración de Miralles sobre no privatizar Petroperú. José Luna, fundador del partido, declaró que no le va a dar el voto de confianza a la ministra y que se va a censurar al ministro de Energía y Minas

José Bellido también respaldó esta posición y pidió “hechos concretos” al gabinete de Miralles. En conversación con La República, el congresista señaló que la postura de Podemos Perú se mantiene en pie, además de que no tienen intención de reunirse con el gabinete y cualquier medida que tomen al pedido público evaluarán si corresponde o no y que solo decidirán el voto de confianza el mismo día de la presentación del gabinete el 18 de marzo. “En su presentación escucharemos y el partido tomará la decisión”, mencionó.

En el Bloque Democrático, la postura está definida. El congresista Edgard Reymundo adelantó a este medio que su agrupación no otorgará el respaldo al equipo ministerial, lanzando una dura crítica a la gestión de la Premier.

“En primer lugar porque este nuevo gabinete es producto del pacto mafioso, una especie de repartija. En segundo lugar, este gabinete no da la talla, porque todo está funcionando en automático, no responde con eficiencia la problemática que vive el país, no solo la crisis energética sino que también se sigue incrementando la violencia y criminalidad en las calles. Además que se viene palpando un insensante manejo de aprovechamiento del aparato estatal por parte de los ministros”, sentenció el legislador, subrayando la falta de rumbo del Ejecutivo.

Fuerza Popular y Alianza para el Progreso podrían voltear el tablero

La bancada de Fuerza Popular tiene un total de 20 miembros, por lo que su postura ante el voto de confianza es uno de los esperados por el gabinete. Si la bancada naranja decide sumarse a los 37 votos ya mencionados, la caída del gabinete sería inminente. Por el contrario, si optan por el apoyo condicionado, el Gobierno podría lograr una victoria que le permita sobrevivir.

Sin embargo, el grupo parlamentario ha indicado que su posición no está garantizada. En un inicio señalaron que su voto dependía estrictamente del cumplimiento de anular las clases virtuales, de hecho, Keiko Fujimori, líder de la agrupación, señaló a los medios que la "presencialidad era innegociable" para garantizar la calidad educativa, especialmente tras las recientes normativas que intentaban prolongar modelos híbridos.

Como se conoce, el Gobierno declaró un día después que se cancelaba la virtualidad y se volvería a las clases presenciales. Tras este cuestionamiento, la bancada volvió a señalar que su voto se encuentra en evaluación y Fujimori señaló que decidirá el voto de confianza tras la presentación de la jefa del gabinete. Además, también indicó que le preocupaba los procesos contra el nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco. “Estaremos siempre pendientes y vigilantes, veremos las decisiones que este sector toma”, añadió.

Recordemos que el partido de Fuerza Popular se reunió con el gabinete Miralles para escuchar sus propuestas. Al respecto, Miralles mencionó que “ha sido muy positiva la reunión, muy cordial y además nos hemos comprometido a trabajar juntos este plan que hemos presentado hoy”.

Mientras que el congresista Héctor Ventura, señaló que durante la exposición se tocaron temas relacionados con la inseguridad ciudadana, la situación energética y los proyectos que el gobierno busca impulsar durante su gestión. Pero que la bancada evaluará la información antes de dar el voto. "No hay cálculos políticos, garantizamos transparencia y objetividad. Siempre poniendo los intereses del Perú", agregó.

Hasta la fecha, Alianza para el Progreso (APP) se perfila como la única agrupación política dispuesta a otorgar la investidura al equipo ministerial.

Al respecto, la bancada de APP, se reunió con la primera ministra Miralles para escuchar su plan de trabajo. De acuerdo a la congresista Lady Camones, en el encuentro solo estuvieron siete u ocho parlamentarios de su bancada, porque los demás estuvieron de viaje, y los ministros de Energía, Economía, Interior y Transportes. Al ser cuestionada por el voto de confianza señaló que de forma personal aún espera escuchar todas las propuestas de las carteras: “Son pocos días para escoger grandes cambios”.

Además señaló que el grupo parlamentario analizará su voto de acuerdo a cómo responda a las problemáticas del país. “Se le pidió decisiones rápidas a los problemas más álgidos, hablamos de las crisis de los transportistas, que están agobiados por las extorsiones de las que son víctimas”, señaló a los medios.

Somos Perú y Honor y Democracia también se han presentado como bancadas que prefieren escuchar primero las propuestas del gabinete Miralles. De hecho, el parlamentario José Cueto señaló que Honor y Democracia escuchará primero y no “iremos en negativo”.

El congresista Hector Valer de Somos Perú, señaló que su postura se inclina más por dar el voto de confianza. Aunque tras escuchar las propuestas del gabinete, la bancada tomará su decisión.

Si la Premier Miralles logra consolidar el respaldo de Fuerza Popular, Somos Perú, Honor y Democracia y Alianza para el Progreso, el Ejecutivo alcanzaría un núcleo de 52 votos a favor.

Por otro lado, el bloque integrado por Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial aún mantiene su postura en reserva. Esta coalición parlamentaria, que suma un total de 10 votos, no ha emitido un pronunciamiento oficial, convirtiéndose en un actor determinante cuya decisión final podría inclinar la balanza en el Pleno.

Acción Popular y Perú Libre debaten su voto

Acción Popular aún no ha presentado su postura por el voto de confianza; sin embargo, ha presentado una ruptura interior entre sus integrantes donde algunos han mostrado preocupaciones por el gabinete y se inclinan por dar el voto en contra. Si su respuesta final es negativa habría otros nueve puntos más para el voto en contra.

Ese es el caso del congresista Ilich López de Acción Popular, quien adelantó que no dará su voto y que planteó el rechazo a la confianza en su bancada, tras calificar la gestión de "improvisada" frente a la crisis del gas y la inseguridad ciudadana. Con una decisión diferente se encuentra el parlamentario Edwin Martínez, quien ya adelantó que sí dará su voto y además subrayó que cada miembro del grupo parlamentario evaluará de manera autónoma su postura, dejando el voto de confianza a criterio individual de los legisladores.

Perú Libre es otra de las agrupaciones que aún no ha definido su voto, pero de inclinarse a no dar la confianza se estarían agregando 11 votos más; ya que, el congresista Segundo Montalvo de este grupo parlamentario, adelantó que su voto personal será en contra del gabinete Miralles.

“Mi decisión es independiente, pero creo que Perú Libre también tomará esa postura. Estamos viendo prácticamente la privatización de Petroperú. Si ella deroga ese decreto de urgencia y se da más financiamiento para los becarios, podría apoyar”, señaló.

Además, la Bancada Socialista tampoco tiene seguro el voto que dará. El congresista Alfredo Pariona indicó a este medio que su bancada se encuentra en opiniones divididas y que decidirán el voto luego de la reunión que tendrán con el gabinete Miralles, el próximo martes 17 de marzo.

De concretarse el rechazo de Acción Popular, Perú Libre y la Bancada Socialista, el bloque opositor experimentaría un crecimiento crítico: los 37 votos negativos registrados hasta el momento escalarían a un total de 62 voluntades en contra

Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que la sesión para el voto de confianza se mantiene para este 18 de marzo. Además, la gran interrogante para el día central no es solo si el gabinete sobrevivirá, sino en qué condiciones lo hará. Un voto de confianza obtenido a través de concesiones específicas (como el tema educativo) podría dejar a Miralles como una figura decorativa frente a un Congreso que parece dictar la agenda ejecutiva.

El voto de confianza podría ser negociado o negado

El politólogo Martin Ueda indicó que el voto de confianza favorable al gabinete puede ser condicionado por “coordinaciones y puntos de agenda de las bancadas”. Al respecto, señaló que estos diálogos y negociaciones sería caracterizado como la subyugación del ejecutivo hacia el legislativo.

De acuerdo a Ueda, si se le niega la confianza al gabinete Miralles podría generar cierto grado de estabilidad o desconfianza, pero no va a generar caos.

“No es del todo incluso necesario tener una figura presidencia por el estado peruano está en una fase de reestructuración en relación de legislativo-ejecutivo, a diferencia de otros años donde estar sin presidente sí era en un caos, ahora mismo ha bajado esa intensidad, entonces no sería descabellado que se le niegue la confianza y todavía tiene más posibilidades de presentar un nuevo gabinete o bueno, tampoco sería descabellado que se vaquen al actual presidente, pero como van las condiciones, no creo que pase eso”, advirtió.