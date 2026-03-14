➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de marzo, según Jhan Sandoval

Este sábado 14 de marzo de 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de este sábado 14 de marzo?

Aries: Culminas actividades que han sido desgastantes para ti. Recibirás un dinero y lo invertirás en tu imagen. Asiste a esa reunión que tendrás con amigos. Conocerás a alguien que será muy especial.

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Tauro: No te sientes conforme con el comportamiento de tu pareja, pero a la vez, te cuesta tocar el tema con ella. Aprovecha el día para hablar de las mejoras que esperas. Sabrá escucharte y entenderte.

Géminis: Sientes mucho por esa persona, pero te está costando expresar tus sentimientos por miedo al rechazo. Tienes que detectar el origen de estos temores y cambiar para que ambos puedan fluir.

Cáncer: Cuida tus palabras. Si eres cortante o radical podrías lastimar a esa persona que desea reconciliarse contigo y la alejarías completamente. No hagas algo de lo que luego puedas arrepentirte.

Leo: Conversarás con una persona madura sobre ese problema que estás afrontando en tu vida sentimental. Sus palabras te harán tomar conciencia de errores que has evitado reconocer. Te servirá.

Virgo: Has dejado varios pendientes y tendrás que atender a todos ellos. Será un día desgastante, pero podrás organizarte y culminar de manera satisfactoria. En el amor, sé constante y todo cambiará.

Libra: Tienes que seguir perfeccionando tus conocimientos si deseas mayor crecimiento profesional. En el amor, si no estás seguro de establecer una relación tienes que dejar las cosas en claro.

Escorpio: Es posible que realices una visita a un familiar, esto podría tomarte mucho tiempo debido al transporte y la distancia. Por la noche, tendrás que atender temas domésticos que habías descuidado.

Sagitario: No pases por alto los errores que está cometiendo tu pareja. Expresarle tu incomodidad es importante para que todo pueda mejorar. Cuidado con gastos excesivos de dinero.

Capricornio: No puedes disponer de ese dinero que con tanto esfuerzo has ahorrado. Piensa bien en esa inversión que pretendes realizar y no actúes por impulso. En el amor, esa persona regresará.

Acuario: Una amistad de la que hace mucho no sabes nada volverá a comunicarse contigo. Te hará bien saber que no hay resentimientos de ningún tipo, sino, más bien, el interés de sanar y conciliar.

Piscis: Tienes el deseo de hacer algo nuevo y diferente para ganar más dinero, pero aún no tienes en claro el proyecto. Espera y no te presiones. En poco tiempo sabrás a dónde apuntar y no te equivocarás.