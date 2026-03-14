Poder Judicial ordena 30 meses de impedimento de salida del país para el 'Negro Marín'
El juez Roberth Rimachi emitió su decisión, la cual se añadirá a la comparecencia con restricciones ya impuesta contra Marín Morón.
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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dispuso 30 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘El Negro Marín’, investigado por los delitos de extorsión y homicidio. A través de un comunicado oficial de X, la mencionada institución informó sobre la decisión tomada la tarde del sábado 14 de marzo.
De esta manera, el juez Roberth Rimachi dio a conocer su decisión en la audiencia virtual, la cual se añadirá a la comparecencia con restricciones impuestas previamente contra el imputado. La orden se llevó a cabo luego de que la autoridad analizara cada elemento presentado por el Ministerio Público.
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