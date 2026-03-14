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Poder Judicial ordena 30 meses de impedimento de salida del país para el 'Negro Marín'

El juez Roberth Rimachi emitió su decisión, la cual se añadirá a la comparecencia con restricciones ya impuesta contra Marín Morón.

PJ dicta 30 meses de impedimento de salida del país contra 'Negro Marín'
PJ dicta 30 meses de impedimento de salida del país contra 'Negro Marín' | Justicia TV

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dispuso 30 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘El Negro Marín’, investigado por los delitos de extorsión y homicidio. A través de un comunicado oficial de X, la mencionada institución informó sobre la decisión tomada la tarde del sábado 14 de marzo.

De esta manera, el juez Roberth Rimachi dio a conocer su decisión en la audiencia virtual, la cual se añadirá a la comparecencia con restricciones impuestas previamente contra el imputado. La orden se llevó a cabo luego de que la autoridad analizara cada elemento presentado por el Ministerio Público.

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