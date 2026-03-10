HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec confirma que DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares

Desde agosto de 2025, el Reniec dejó de emitir DNI amarillo y azul, pero estos documentos aún son válidos hasta su fecha de vencimiento.

Los colegios deben aceptar el DNI amarillo vigente, sin exigir un cambio a otro formato, para facilitar los procesos de inicio de clases.
| Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó en Lima que el DNI amarillo de menores de edad sí puede usarse en trámites vinculados al inicio de clases si aún está vigente. El pronunciamiento se difundió en medio de consultas de padres de familia sobre requisitos para gestiones en colegios públicos y privados.

La entidad precisó que este documento permite identificar a niños y adolescentes y puede presentarse para procesos como matrícula, traslado de institución educativa o actualización de datos del estudiante, siempre que la fecha de caducidad no haya vencido. Reniec recomendó verificar el estado del DNI del menor antes de iniciar cualquier trámite.

lr.pe

¿El DNI amarillo vigente sirve para trámites escolares? Reniec aclara lo que deben aceptar los colegios

Reniec reiteró que no corresponde exigir el cambio inmediato del DNI amarillo vigente por otro formato para realizar gestiones escolares. En ese sentido, pidió a entidades públicas y privadas que admitan la presentación del DNI amarillo cuando se encuentre dentro de su fecha de validez, a fin de no generar demoras en procedimientos relacionados con el año escolar.

lr.pe

Para evitar inconvenientes, la recomendación principal es revisar la caducidad del documento del menor. Si el DNI aún está válido, puede utilizarse como identificación en los trámites habituales solicitados por las instituciones educativas durante el periodo de matrículas y actualizaciones de información.

lr.pe

Vigencia del DNI de menores y cuándo renovarlo: lo que indica Reniec y la Ley 32237

La entidad registral informó que desde agosto de 2025 dejó de emitir el DNI amarillo y el DNI azul. Actualmente, el documento que se expide es el DNI electrónico (versión 3.0) para mayores y menores de edad. Sin embargo, aclaró que los DNI anteriores mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento.

Sobre los plazos, Reniec indicó que, de acuerdo con la Ley N.° 32237 (publicada en enero de 2025), el DNI de menores de 12 años tiene vigencia de tres años y puede renovarse por el mismo periodo. En cambio, el DNI emitido después de los 12 años se mantiene vigente hasta que el menor cumpla 17. La renovación procede cuando el documento vence o cuando los datos requieren actualización; el trámite se realiza con la presencia de un padre o madre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

