Reniec confirma que DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares

Los colegios deben aceptar el DNI amarillo vigente, sin exigir un cambio a otro formato, para facilitar los procesos de inicio de clases. | Foto: Andina

Los colegios deben aceptar el DNI amarillo vigente, sin exigir un cambio a otro formato, para facilitar los procesos de inicio de clases. | Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó en Lima que el DNI amarillo de menores de edad sí puede usarse en trámites vinculados al inicio de clases si aún está vigente. El pronunciamiento se difundió en medio de consultas de padres de familia sobre requisitos para gestiones en colegios públicos y privados.

La entidad precisó que este documento permite identificar a niños y adolescentes y puede presentarse para procesos como matrícula, traslado de institución educativa o actualización de datos del estudiante, siempre que la fecha de caducidad no haya vencido. Reniec recomendó verificar el estado del DNI del menor antes de iniciar cualquier trámite.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

¿El DNI amarillo vigente sirve para trámites escolares? Reniec aclara lo que deben aceptar los colegios

Reniec reiteró que no corresponde exigir el cambio inmediato del DNI amarillo vigente por otro formato para realizar gestiones escolares. En ese sentido, pidió a entidades públicas y privadas que admitan la presentación del DNI amarillo cuando se encuentre dentro de su fecha de validez, a fin de no generar demoras en procedimientos relacionados con el año escolar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Para evitar inconvenientes, la recomendación principal es revisar la caducidad del documento del menor. Si el DNI aún está válido, puede utilizarse como identificación en los trámites habituales solicitados por las instituciones educativas durante el periodo de matrículas y actualizaciones de información.

PUEDES VER: Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Vigencia del DNI de menores y cuándo renovarlo: lo que indica Reniec y la Ley 32237

La entidad registral informó que desde agosto de 2025 dejó de emitir el DNI amarillo y el DNI azul. Actualmente, el documento que se expide es el DNI electrónico (versión 3.0) para mayores y menores de edad. Sin embargo, aclaró que los DNI anteriores mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento.

Sobre los plazos, Reniec indicó que, de acuerdo con la Ley N.° 32237 (publicada en enero de 2025), el DNI de menores de 12 años tiene vigencia de tres años y puede renovarse por el mismo periodo. En cambio, el DNI emitido después de los 12 años se mantiene vigente hasta que el menor cumpla 17. La renovación procede cuando el documento vence o cuando los datos requieren actualización; el trámite se realiza con la presencia de un padre o madre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.