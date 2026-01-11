HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ataque a balazos en centro recreacional de San Martín de Porres deja dos heridos durante show musical

Presuntos extorsionadores dispararon contra la fachada del local Villa Carmencita, en SMP, mientras se realizaba una presentación en vivo. Tras el ataque, los asistentes permanecieron dentro del local para resguardarse y no dejaron salir a nadie.

Los vecinos de San Martín de Porres vivieron una tarde de terror luego de perpetuarse un atentado a un centro recreacional. Según se pudo conocer, el local Villa Carmencita fue atacado a balazos por dos sujetos que llegaron en una moto lineal, en pleno desarrollo de un show musical que contaba con la asistencia de decenas de personas.

Según los primeros reportes de la Policía Nacional, los proyectiles alcanzaron a un agente de seguridad y a una mujer, dejando un saldo de dos heridos. Tras el incidente, los organizadores mantuvieron a los asistentes dentro del local para resguardar su seguridad, hasta la llegada de los efectivos policiales.

Ataque a balazos en piscina de SMP

De acuerdo a información de Exitosa, uno de los proyectiles impactó a la primera víctima: Edgar Elías Huaman Quispe, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia junto con otra mujer herida. "Hay dos heridos. Es lo que sabemos todos. Ya no estaban dejando a entrar a nadie", señaló una de las asistentes al mencionado medio. El mismo testigo indicó que restringieron tanto el ingreso como la salida de personas del establecimiento

Al parecer, los agentes de seguridad respondieron a la agresión, lo que generó un breve enfrentamiento con los agresores antes de que estos se dieran a la fuga. Posteriormente, efectivos de la comisaría de Laura Caller llegaron al local para iniciar las investigaciones correspondientes.

Investigan presunto caso de extorsión

Agentes de la PNP señalaeron que se trataría de un presunto caso de extorsión, y que los dueños se habrían opuesto a pagar cupos exigido por una banda criminal. La investigación continúa para identificar a los responsables, esclarecer la dinámica del ataque y evitar nuevos incidentes en la zona, mientras que el centro recreacional aún no emitió pronunciamiento alguno a través de redes sociales o algún otro canal,

